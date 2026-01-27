Una persona resultó herida tras un tiroteo con agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona, según informó el sheriff

Un hombre sospechoso de estar involucrado en tráfico de personas resultó herido tras intercambiar disparos con agentes de la Patrulla…

Un hombre sospechoso de estar involucrado en tráfico de personas resultó herido tras intercambiar disparos con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y disparar contra un helicóptero federal durante una persecución en Arizona, cerca de la frontera entre EE.UU. y México, la madrugada del martes, según informó el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

Agentes federales intentaban detener una camioneta cerca de Arivaca, Arizona, poco después de las 7 a.m., hora local, según la fuente. La persona en el vehículo no se detuvo y finalmente salió corriendo, de acuerdo con la fuente.

El sospechoso fue identificado por la oficina del sheriff como Patrick Gary Schlegel, de 34 años, ciudadano estadounidense originario de Sahuarita, Arizona, localidad ubicada a unos 64 kilómetros al noreste del lugar del incidente.

Mientras los agentes intentaban arrestarlo, Schlegel disparó contra los agentes de la Patrulla Fronteriza y un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marítimas que sobrevolaba el área, según informaron las autoridades.

Los agentes respondieron al fuego, indicaron las autoridades, alcanzando al conductor.

El hombre fue atendido en el lugar y trasladado a un hospital local en un helicóptero médico, según un comunicado del Distrito de Bomberos de Santa Rita, que respondió al incidente. Actualmente se encuentra en condición “grave pero estable” tras someterse a una cirugía, informaron los funcionarios. Ningún agente federal resultó herido.

Schlegel, quien tenía una orden de arresto federal activa “por escape relacionado con una condena federal previa por contrabando de extranjeros”, estaba bajo custodia y en condición crítica cuando llegaron las autoridades, según Heith Janke, agente especial a cargo de la división del FBI en Phoenix. Se negó a dar más información sobre cómo Schlegel escapó tras esa condena previa.

Esta fue la segunda vez que los agentes federales vieron la camioneta en la zona la mañana del martes y, junto con varias personas que iban dentro, logró escapar la primera vez que los funcionarios intentaron detenerla, dijo Nanos. Este primer encuentro fue lo que generó sospechas de que el vehículo estaba involucrado en tráfico de personas, explicó el sheriff.

El FBI solicitó la ayuda del Departamento del Sheriff del Condado de Pima para liderar la investigación sobre el uso de la fuerza que involucró al agente y está realizando una investigación paralela, dijo el departamento en un comunicado de prensa. La Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza también está investigando el tiroteo, de acuerdo con la fuente policial.

Nanos dijo que los investigadores aún no saben cuántos disparos se realizaron, pero consideran que los agentes involucrados “actuaron de manera legal”.

El FBI ha presentado tres cargos para una denuncia penal contra Schlegel ante la Oficina del Fiscal de EE.UU., señaló Janke. La agencia está procesando la escena, entrevistando a testigos y analizando imágenes de vigilancia, añadió.

“Quiero ser claro: cualquier agresión contra oficiales de la ley no será tolerada. El FBI continuará investigando con rigor a quienes dañen o amenacen con dañar a quienes portan la placa”, dijo Janke.

Además, el sheriff indicó que cuando concluya la investigación de su departamento, se presentará un informe a la oficina del fiscal del condado para la consideración de posibles cargos estatales.

“Pedimos a la comunidad que permanezca paciente y comprensiva mientras avanza esta investigación”, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. “PCSD examinará minuciosamente todos los aspectos del incidente. Sin embargo, estas investigaciones son complejas y requieren tiempo”.

CNN se ha comunicado con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. para obtener más detalles.

Arivaca, donde ocurrió el tiroteo, tiene unos 600 residentes y está ubicada a una hora al sur de Tucson. Se encuentra a unos 16 kilómetros al norte de la frontera.

El año pasado, agentes federales estuvieron involucrados en 106 incidentes de uso de la fuerza a lo largo del sector Tucson de la frontera sur, según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Estos incidentes se produjeron durante operaciones de la CBP, según muestran los datos, y la mayoría de ellos involucraron a un vehículo o embarcación. El sector abarca la mayor parte de Arizona, desde la frontera con Nuevo México hasta el límite del condado de Yuma, según la CBP. En lo que va de año, se han producido 27 incidentes de uso de la fuerza en los que han participado agentes federales en la misma región, según muestran los datos.

El tiroteo ocurre en medio de un intenso escrutinio público del Departamento de Seguridad Nacional. No hay indicios de que los agentes involucrados fueran parte de la actual ofensiva migratoria del departamento.

Hace solo unos días, agentes federales dispararon y mataron a Alex Pretti en Minneapolis. Fue el segundo tiroteo mortal por parte de fuerzas federales del orden en la ciudad desde que se envió un aumento de personal a Minnesota a principios de este mes.

Monique Smith, de CNN, contribuyó con este artículo.

Corrección: Una versión anterior de esta historia informó incorrectamente el nombre de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.