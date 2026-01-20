El Gobierno de Trump solicita a una jueza que rechace la petición de Minnesota para detener la ofensiva inmigratoria

El Departamento de Justicia solicitó el lunes a una jueza federal que rechazara la petición de los líderes de Minnesota…

El Departamento de Justicia solicitó el lunes a una jueza federal que rechazara la petición de los líderes de Minnesota para bloquear la ofensiva inmigratoria del presidente Donald Trump y que permitiera el despliegue de agentes de inmigración en el estado, tras una demanda presentada por Minnesota y por Minneapolis-Saint Paul que alegaba que la medida era inconstitucional.

“Minnesota pretende tener poder de veto sobre la aplicación de la ley federal”, dice el nuevo documento presentado por la administración Trump, que califica la demanda presentada por funcionarios estatales y locales de “absurda”, y agrega que “relegaría la supremacía de la ley federal a un segundo plano frente a las preferencias locales”.

Funcionarios de Minnesota presentaron la demanda la semana pasada en un intento por frenar la ofensiva de la administración en su estado, comparando el despliegue de agentes federales de inmigración con “una invasión federal” y alegando violaciones de la Décima Enmienda. La demanda se presentó poco después de que Illinois y la ciudad de Chicago también demandaran a la administración Trump, alegando que el Departamento de Seguridad Nacional había aterrorizado a los residentes mediante un “bombardeo organizado”.

Trump y su administración han afirmado que la Constitución otorga al Gobierno federal amplia autoridad para hacer cumplir las leyes nacionales de inmigración según lo considere conveniente.

La administración también anunció el lunes que apelará la orden de otro juez federal que restringe la actuación de los agentes federales ante las protestas pacíficas en Minnesota, mientras continúan las manifestaciones en Minneapolis-Saint Paul.

El domingo, manifestantes se dirigieron a una iglesia cristiana en St. Paul, donde uno de los pastores parece ser un alto funcionario de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad. El servicio religioso tuvo que ser interrumpido, y horas después la fiscal adjunta Harmeet Dhillon anunció una investigación, afirmando que los manifestantes estaban “profanando un lugar de culto e interfiriendo con los fieles cristianos”.

A primera hora del martes, Trump calificó a los manifestantes de la iglesia como “agitadores e insurrectos” que están “altamente entrenados para gritar, despotricar y desvariar”, según una publicación en su plataforma Truth Social. “Son agitadores que deberían ser encarcelados o expulsados ​​del país”, dijo el expresidente.

Estas son las últimas noticias:

El Departamento de Justicia insta a jueza a que permita que continúen las redadas de ICE : los abogados de Minnesota y Minneapolis-Saint Paul tienen hasta el jueves para presentar su respuesta a la solicitud presentada por el Departamento de Justicia el lunes. La jueza Katherine Menendez ha indicado que considerará la solicitud de Minnesota para bloquear la operación de inmigración “de forma acelerada”. Menendez celebró una audiencia sobre la demanda el miércoles pasado y decidió no emitir una orden de restricción temporal, pero aclaró que su decisión “no debe considerarse un prejuzgamiento”. La demanda plantea “cuestiones novedosas en el derecho constitucional”, afirmó.

: los abogados de Minnesota y Minneapolis-Saint Paul tienen hasta el jueves para presentar su respuesta a la solicitud presentada por el Departamento de Justicia el lunes. La jueza Katherine Menendez ha indicado que considerará la solicitud de Minnesota para bloquear la operación de inmigración “de forma acelerada”. Menendez celebró una audiencia sobre la demanda el miércoles pasado y decidió no emitir una orden de restricción temporal, pero aclaró que su decisión “no debe considerarse un prejuzgamiento”. La demanda plantea “cuestiones novedosas en el derecho constitucional”, afirmó. Investigación sobre manifestación en iglesia : el secretario de Justicia adjunto, Todd Blanche, declaró a Fox News el lunes que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia envió expertos a Minneapolis. La Fiscalía Federal, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional participan en la investigación, añadió. Las autoridades han sugerido que Don Lemon, expresentador de CNN que ahora produce contenido independiente y estuvo presente en la protesta en la iglesia, podría enfrentar cargos, aunque Lemon declaró a CNN que estuvo presente en el evento como periodista.

: el secretario de Justicia adjunto, Todd Blanche, declaró a Fox News el lunes que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia envió expertos a Minneapolis. La Fiscalía Federal, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional participan en la investigación, añadió. Las autoridades han sugerido que Don Lemon, expresentador de CNN que ahora produce contenido independiente y estuvo presente en la protesta en la iglesia, podría enfrentar cargos, aunque Lemon declaró a CNN que estuvo presente en el evento como periodista. Apelación : el Departamento de Justicia está apelando la orden de un juez que limita la respuesta de los agentes federales a las protestas en Minnesota. La orden, emitida el viernes, prohíbe a los agentes arrestar o detener a manifestantes pacíficos, usar ciertas medidas de control de multitudes como gas pimienta contra ellos, y detener a conductores cuando no exista una sospecha razonable y articulada de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con las operaciones federales. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la orden de “un poco ridícula”, afirmando que los agentes solo usan irritantes químicos “cuando hay violencia”.

: el Departamento de Justicia está apelando la orden de un juez que limita la respuesta de los agentes federales a las protestas en Minnesota. La orden, emitida el viernes, prohíbe a los agentes arrestar o detener a manifestantes pacíficos, usar ciertas medidas de control de multitudes como gas pimienta contra ellos, y detener a conductores cuando no exista una sospecha razonable y articulada de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con las operaciones federales. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la orden de “un poco ridícula”, afirmando que los agentes solo usan irritantes químicos “cuando hay violencia”. Investigación del FBI sobre el asesinato de Renee Good: el FBI abrió brevemente una investigación de derechos civiles sobre el agente de ICE que disparó fatalmente a Renee Good en Minneapolis antes de centrarse en si el agente fue agredido, según informaron dos fuentes a CNN. La atención se centra ahora en la conducta de Good y de quienes la rodeaban, incluida su viuda, indicaron. El abogado de la familia afirma que se necesita una investigación para averiguar qué sucedió.

el FBI abrió brevemente una investigación de derechos civiles sobre el agente de ICE que disparó fatalmente a Renee Good en Minneapolis antes de centrarse en si el agente fue agredido, según informaron dos fuentes a CNN. La atención se centra ahora en la conducta de Good y de quienes la rodeaban, incluida su viuda, indicaron. El abogado de la familia afirma que se necesita una investigación para averiguar qué sucedió. Tropas en espera: el Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, según una fuente de la administración Trump. Tener tropas en espera no implica que se vaya a realizar un despliegue, afirmó la fuente. La Guardia Nacional de Minnesota también ha sido movilizada, pero no desplegada, anunciaron funcionarios estatales el fin de semana pasado. El gobernador Tim Walz ordenó inicialmente que la Guardia estuviera lista para apoyar a las fuerzas del orden de Minneapolis el día después del asesinato de Good.

el Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, según una fuente de la administración Trump. Tener tropas en espera no implica que se vaya a realizar un despliegue, afirmó la fuente. La Guardia Nacional de Minnesota también ha sido movilizada, pero no desplegada, anunciaron funcionarios estatales el fin de semana pasado. El gobernador Tim Walz ordenó inicialmente que la Guardia estuviera lista para apoyar a las fuerzas del orden de Minneapolis el día después del asesinato de Good. Protestas en Minnesota: Los manifestantes continuaron protestando contra ICE cerca del edificio federal Whipple en las afueras de Minneapolis el lunes, en medio de temperaturas gélidas.

