Henrique Capriles dice que no habrá transición en Venezuela si no se garantizan las libertades personales

El excandidato presidencial y diputado opositor Henrique Capriles dijo este lunes que, desde su perspectiva, no podrá haber una transición política en Venezuela si antes no se garantizan las libertades personales de los ciudadanos.

“Yo no creo que todavía podamos hablar de transición. Más allá de hablar de transición, yo hablaría de democracia y, por eso, yo insisto en la palabra libertad”, señaló en una conferencia de prensa convocada para hablar sobre la situación de Venezuela.

“Aquí no se puede hablar de transición o cambios profundos hasta que no hablemos de las libertades personales, y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso, las libertades personales son mucho más grandes”, agregó el legislador, a más de dos semanas del operativo militar de Estados Unidos para capturar al presidente Nicolás Maduro y de las preguntas que esta acción abrió sobre el futuro de Venezuela.

Acompañado de otros diputados del partido opositor Unión y Cambio, el político opositor, quien pertenece a un bloque distinto al encabezado por la exdiputada y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, dijo que deben garantizarse, por ejemplo, la libertad de reunión o de prensa.

También señaló que, para él, el rol de las fuerzas políticas debe ser “abrir canales de democracia y reinstitucionalización”.

Acerca de la relación entre Venezuela y Estados Unidos tras la captura de Maduro, Capriles consideró que su país no está “frente a un tutelaje” sino frente a “un cambio de relación”.

“Yo no me quedaría en la retórica”, dijo, y consideró que el plan anunciado por Washington para reabrir su Embajada en Caracas “es un paso importante”.

Maduro rompió relaciones con Estados Unidos en 2019 después de que el Gobierno de Donald Trump, entonces en su primera presidencia, manifestó su respaldo al opositor Juan Guaidó, quien como cabeza de la Asamblea Nacional se proclamó presidente del país. Posteriormente, ambos gobiernos cerraron sus respectivas embajadas.

Estas declaraciones de Capriles se producen mientras existe incertidumbre en Venezuela sobre el futuro del país.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el Gobierno tras la captura de Maduro, ha dicho en varias ocasiones que ningún poder extranjero rige en el país y que, pese a que considera el operativo de Estados Unidos una violación a su soberanía, Venezuela quiere paz y relaciones de respeto.

Por otro lado, el bloque encabezado por Machado llama a que haya una transición y que el exembajador Edmundo González Urrutia asuma la presidencia.

La oposición mayoritaria encabezada por Machado asegura que González Urrutia es el verdadero ganador de las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el diplomático compitió contra Maduro, quien entonces fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al oficialismo. Varios gobiernos de América Latina rechazaron ese resultado y consideraron que ganó González Urrutia.

