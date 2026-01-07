Hay un nuevo drama sobre un “grupo de mamás tóxicas” protagonizado por Ashley Tisdale y el esposo de Hilary Duff

Las disputas personales lucen hoy un poco distintas para algunos actores adolescentes de principios de los años 2000. Junto con…

Las disputas personales lucen hoy un poco distintas para algunos actores adolescentes de principios de los años 2000.

Junto con el regreso de los jeans de tiro bajo y las gorras tipo trucker, el mundo ahora también puede observar lo que parece ser un conflicto entre dos antiguas estrellas de Disney Channel.

Todo comenzó públicamente cuando The Cut publicó un ensayo personal de la actriz Ashley Tisdale la semana pasada titulado ”Rompiendo con mi grupo de mamás tóxicas”.

La estrella, conocida por su trabajo en “The Suite Life of Zack & Cody” y la franquicia “High School Musical”, escribió sobre cómo ella y algunas amigas habían creado un grupo de chat para hablar sobre ser madres primerizas, después de estar todas “embarazadas durante el inicio de la pandemia” y de haberse perdido “las actividades donde se conoce a otras futuras madres”.

A través del chat y de los encuentros entre hijos que surgieron a partir de él, Tisdale creyó inicialmente que había encontrado su “comunidad”, escribió. Sin embargo, en algún momento, “comenzó a preguntarse si eso era realmente cierto”.

“Recuerdo que me dejaron fuera de un par de reuniones del grupo, y me enteré porque Instagram se aseguró de mostrarme todas las fotos y las historias”, escribió. “En otra ocasión, durante una cena organizada por una de las mamás, me di cuenta de cuál era mi lugar para ella: al final de la mesa, lejos del resto de las mujeres. Empecé a sentir que me estaban congelando fuera del grupo, notando cada forma en la que parecían excluirme”.

Recordó otras ocasiones en las que se sintió excluida y distanciada del grupo, lo que la llevó a preguntarse “¿por qué yo?”.

“La verdad es que no lo sé y probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es que me llevó de vuelta a una sensación desagradable pero familiar que creía haber dejado atrás hace años”, escribió. “Ahí estaba yo, sentada sola una noche después de acostar a mi hija, pensando: ¿tal vez no soy lo suficientemente cool? De pronto, estaba otra vez en el bachillerato, sintiéndome completamente perdida sobre qué estaba haciendo ‘mal’ para que me dejaran fuera”.

Más rápido de lo que se tarda en decir “MomTok” (que tiene su propio drama), usuarios de internet comenzaron a atar cabos revisando redes sociales y concluyeron que el grupo de mamás incluía a las actrices y exestrellas infantiles Hilary Duff y Mandy Moore, así como a otras mujeres de alto perfil que viven en Los Ángeles.

Entonces, el esposo de Duff, el cantante y compositor Matthew Koma, entró metafóricamente en la conversación.

El martes, Koma publicó en sus historias de Instagram una fotografía suya editada para imitar la foto de Tisdale en el ensayo de The Cut, con el logotipo del medio y un titular falso que decía: “Cuando eres la persona más egocéntrica y sorda del mundo, otras mamás tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños”.

Añadió un subtítulo que decía “La confesión de un grupo de mamás desde la perspectiva de un padre” e incluyó como pie de foto “Lean mi nueva entrevista con @TheCut”.

Duff, quien protagonizó la exitosa serie de Disney Channel “Lizzie McGuire” durante su adolescencia, se casó con Koma, integrante de la banda Winnetka Bowling League, en 2019 y son padres de tres hijas pequeñas.

También tiene un hijo con su exesposo Mike Comrie.

El ensayo de Tisdale para The Cut no es el primero sobre este tema que se vuelve viral.

En diciembre de 2025, una publicación en su blog titulada “Tienes derecho a dejar tu grupo de mamás” firmada con su nombre de casada, Ashley French, suscitó un gran debate en las redes sociales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.