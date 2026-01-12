Hallan cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

La comunidad de Puerto López, en la provincia ecuatoriana de Manabí, vive una fuerte conmoción tras el hallazgo de cinco…

La comunidad de Puerto López, en la provincia ecuatoriana de Manabí, vive una fuerte conmoción tras el hallazgo de cinco cabezas humanas en una playa. La localidad ha sido fuertemente golpeada en los últimos meses por la ola de violencia y la operación de grupos criminales vinculados al tráfico de drogas. La Policía Nacional informó a los periodistas que el sistema integrado de seguridad Ecu 911 recibió una alerta este domingo detallando que las cinco cabezas se encontraban colgadas cerca de la orilla con cuerdas y palos.

También se encontró un panfleto junto a los restos que advertía sobre más crímenes. Los familiares de las víctimas, que habían desaparecido en alta mar en días pasados, llegaron al lugar para hacer la identificación de los restos. CNN consultó a la Policía si otras partes corporales fueron encontradas y está a la espera de una respuesta.

El jefe de Policía de la subzona de Manabí, William Borja, dijo a los medios que la desaparición de las víctimas no había sido denunciada formalmente. Mientras, la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, señaló que se activó una mesa de seguridad en la provincia junto a representantes de la fuerza pública.

Personal del Departamentos de Criminalística y de la Dirección de investigación de delitos contra la vida y las muertes violentas se trasladó al lugar para iniciar los peritajes forenses y recabar indicios. Mientras, la Fiscalía y las unidades de investigación recogen más información que permita dar con los responsables y el móvil del crimen.

“Se exhorta a la ciudadanía a confiar en la Policía Nacional y en el sistema de justicia, acciones que resultan fundamentales para mantener el orden y la seguridad en el país y provincia de Manabí”, indicó la Policía.

Además, pidieron a quien tenga “información relevante” sobre este crimen que se comunique a los teléfonos 131 y 1800 DELITO para entregar datos “bajo estricta reserva y absoluta confidencialidad”.

Solo durante el fin de semana, en la provincia de Manabí se registraron 18 homicidios en cuatro localidades distintas en menos de 24 horas, reportó Ecuavisa, afiliada de CNN.

