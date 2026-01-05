Estos son los países a los que Trump lanzó advertencias tras el ataque en Venezuela

Desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el fin de semana, el…

Desde que las fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el fin de semana, el presidente Donald Trump y miembros de su Gobierno han emitido advertencias a varios países y territorios, entre ellos Colombia, Cuba, México, Irán y Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Trump dijo el domingo: “Nuestro objetivo es tener países a nuestro alrededor que sean viables y exitosos y donde se permita que el petróleo salga libremente”.

“El dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado”, afirmó Trump.

Esto es lo que hay que saber sobre lo que Trump ha dicho en los últimos dos días y cómo han respondido algunos de esos Gobiernos.

Trump reiteró el domingo que Estados Unidos necesita la enorme isla del Atlántico Norte de Groenlandia “desde el punto de vista de la seguridad nacional”.

“Necesitamos Groenlandia… Es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One. “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo”.

En respuesta a los comentarios más recientes de Trump, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, dijo el lunes que “la retórica actual y reiterada que proviene de Estados Unidos es totalmente inaceptable. Cuando el presidente de Estados Unidos habla de ‘necesitar Groenlandia’ y nos vincula con Venezuela y con una intervención militar, no solo es incorrecto: es una falta de respeto”.

“Nuestro país no es un objeto en la retórica de las grandes potencias. Somos un pueblo. Un país. Una democracia”, agregó Nielsen.

Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que quiere anexar Groenlandia —una enorme isla rica en recursos, con una superficie de unos 2.166.000 kilómetros cuadrados en el Atlántico y territorio autónomo de Dinamarca—, al asegurar que esto es necesario para la seguridad de Estados Unidos.

Tanto Groenlandia como Dinamarca, aliada de Estados Unidos en la OTAN, se oponen firmemente a esa idea.

Trump tuvo duras palabras el domingo contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien describió como “un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”.

Cuando un reportero le preguntó si esos comentarios implicaban que podría haber una “operación” en Colombia en el futuro, Trump respondió: “Me suena bien”.

Petro defendió el historial de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico en una publicación de casi 700 palabras en X, en la que mencionó lo que describió como “la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo”.

Agregó: “No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aun pago con mi sueldo”.

Petro dijo que ha ordenado bombardeos selectivos contra grupos armados vinculados al narcotráfico, respetando el derecho internacional humanitario.

Sin embargo, la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Petro enfureció al Gobierno de Trump y su visa estadounidense fue cancelada en septiembre, después de que llamara a soldados de Estados Unidos a desobedecer órdenes.

Trump dijo el domingo que una intervención militar en Cuba, un aliado clave de Venezuela, no era necesaria porque el país estaba “listo para caer”.

“No creo que necesitemos ninguna acción”, dijo Trump. “Parece que se está viniendo abajo”.

“No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos”, añadió. “Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano”.

Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al Gobierno cubano como “un gran problema”.

“Creo que están en serios problemas, sí”, dijo Rubio el domingo al programa “Meet the Press” de NBC.

“No voy a hablarles ahora de cuáles serán nuestros próximos pasos ni de nuestras políticas en este sentido, pero no es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano”.

“Si yo viviera en La Habana y trabajara en el Gobierno, estaría preocupado”, añadió Rubio.

En un mitin celebrado el sábado frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, prometió no dejar caer sin luchar la alianza entre Cuba y Venezuela.

“Por Venezuela, por supuesto por Cuba, estamos dispuestos a dar incluso la vida, pero a un alto costo”, proclamó Díaz-Canel.

Trump ha acusado con frecuencia a México de no hacer lo suficiente para frenar a los cárteles de la droga.

El domingo dijo que las drogas están “fluyendo” a través de México y que “vamos a tener que hacer algo”.

Trump añadió que los cárteles en México son “muy fuertes” y que “México tiene que ponerse las pilas”.

En una entrevista telefónica con Fox News, Trump dijo que le preguntó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, si quería ayuda del Ejército de Estados Unidos para erradicar a los cárteles de la droga.

Este lunes, Sheinbaum dijo en su conferencia diaria que “la historia de América Latina es clara y contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”.

También señaló que su Gobierno coopera con Estados Unidos “de manera responsable y decidida” en áreas de lucha al narcotráfico, seguridad y temas humanitarios, con el objetivo de “reducir la violencia y construir una paz duradera”, pero aseguró que la violencia en México tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas desde EE.UU. y el “grave problema de consumo de drogas en el país vecino”.

La presidenta culminó su mensaje con la frase “cooperación sí, subordinación e intervención no”.

Trump también reiteró su advertencia a Irán, donde las protestas antigubernamentales entran en su segunda semana.

“Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos los va a golpear muy duro”, dijo Trump a periodistas el domingo.

La semana pasada, Trump afirmó que si Irán “mata a manifestantes pacíficos, que es su costumbre, Estados Unidos acudirá en su rescate. Estamos listos y preparados”.

Un grupo iraní de derechos humanos estimó el domingo que al menos 16 personas han muerto hasta ahora en las protestas. CNN no ha podido verificar esa cifra.

A finales del mes pasado, Trump advirtió a Irán contra cualquier intento de reconstruir sus programas nuclear y de misiles balísticos. Tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump dijo que había escuchado que Irán se está “portando mal… He oído que Irán está intentando rearmarse, y si lo está, vamos a tener que frenarlo”.

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, dijo el domingo que la República Islámica “no cederá ante el enemigo” y que los alborotadores deben ser “puestos en su lugar”.

Estados Unidos bombardeó varias de las principales instalaciones nucleares de Irán en junio, en medio de la guerra de 12 días de Israel contra el país. El ataque puso fin a un proceso ya irregular de conversaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán destinadas a frenar su programa nuclear.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.