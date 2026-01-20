Reino Unido aprueba una “megaembajada” china en Londres, pese a los temores de seguridad nacional

El Gobierno del Reino Unido ha dado luz verde a los planes de China para construir una “megaembajada” cerca del…

El Gobierno del Reino Unido ha dado luz verde a los planes de China para construir una “megaembajada” cerca del distrito financiero de Londres, a pesar de las advertencias de legisladores, residentes y disidentes chinos en el exilio de que el extenso complejo podría representar riesgos de seguridad.

China compró el sitio en Royal Mint Court, donde Reino Unido solía acuñar monedas, por alrededor de US$ 312 millones, en 2018. Pero una decisión sobre los planes para la nueva embajada de 20.000 metros cuadrados, que se convertiría en el puesto diplomático más grande de China en Europa, se retrasó en tres ocasiones antes de que el Gobierno finalmente otorgara la aprobación este martes.

Los retrasos reflejan las dudas del Gobierno británico sobre su estrategia hacia China. El Reino Unido busca el dinero y la buena voluntad diplomática de China, pero desde hace tiempo se muestra reticente a permitir que Beiijing construya una embajada ubicada cerca de cables de fibra óptica que transportarían datos confidenciales para empresas financieras, y que algunos temen que pueda utilizarse para espiar a ciudadanos chinos residentes en Londres.

La decisión de planificación, un documento de 240 páginas, concluyó que “la propuesta cumple con el plan de desarrollo cuando se toma en su conjunto” y, como tal, “se debe otorgar el permiso de planificación y el consentimiento del edificio catalogado”.

Días antes de la aprobación del Gobierno, el periódico británico The Telegraph publicó lo que, según afirmó, eran planos sin editar que demostraban que China pretende construir un complejo de 208 habitaciones bajo la embajada. Una de las habitaciones, según el periódico, se ubicaría justo al lado, y a pocos metros de distancia, de los cables de fibra óptica que transportan el correo electrónico y los datos financieros de millones de británicos.

Alicia Kearns, ministra de Seguridad Nacional del llamado gabinete a la sombra del opositor Partido Conservador, advirtió la semana pasada que, de aprobarse, los planes “le darían al Partido Comunista chino una plataforma de lanzamiento para una guerra económica contra nuestra nación” y “crearían un dolor de cabeza diario para nuestros servicios de seguridad”.

El MI5, el servicio de espionaje interno británico, no ha presentado objeciones formales a los planes de la embajada, a pesar de advertir sobre amenazas más amplias procedentes de China. Tras su informe anual de amenazas en octubre, el director de la agencia, Ken McCallum, declaró a la prensa: “¿Representan los agentes estatales chinos una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido? La respuesta es, por supuesto, sí, a diario”.

El MI5 también emitió una inusual alerta en noviembre, en la que les advirtió a los legisladores que los servicios de inteligencia chinos están utilizando LinkedIn para hacerse pasar por reclutadores y atacar a empleados del Parlamento. La Embajada china en Londres desestimó la acusación, calificándola de “calumnia maliciosa”.

La decisión británica podría estar influenciada por la necesidad de la aprobación de China para modernizar su embajada en Beijing. Según informes, China ha paralizado los planes británicos mientras busca la aprobación para su nueva embajada en Londres, lo que le permitirá trasladarse de su actual sede, cerca de Regent’s Park.

Pero el Reino Unido también temía que negarle a China el permiso para construir su nueva embajada pudiera perjudicar las relaciones comerciales entre ambos países. Con una urgente necesidad de buenas noticias económicas, Keir Starmer, el primer primer ministro británico en seis años en reunirse con el líder chino Xi Jinping, instó en 2024 a una relación “consistente, duradera y respetuosa” con China y a una mayor cooperación empresarial entre ambos países.

Sin embargo, el historial económico ha sido desigual. China fue el cuarto socio comercial más importante del Reino Unido en los cuatro trimestres hasta finales del segundo trimestre de 2025, y representó el 5,5 % del comercio total británico. Sin embargo, las exportaciones británicas de bienes a China disminuyeron un 23 % durante ese mismo período, según cifras oficiales, una caída destacada por Kearns.

“Renunciar a nuestra seguridad por el comercio con China siempre ha sido una mala política, pero renunciar a nuestra seguridad mientras las exportaciones se desploman es, francamente, una locura”, dijo al Parlamento.

Xi se había interesado personalmente en la nueva embajada, y le había planteado el asunto directamente a Starmer durante su primera llamada telefónica en 2024. Tras la conversación, Starmer presentó la solicitud de planificación del ayuntamiento, que había denegado el permiso en 2022, lo que otorgó al Gobierno la última palabra sobre el proyecto. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China también advirtió que, si se denegaba el permiso, el Reino Unido asumiría todas las consecuencias.

Los planes para la nueva embajada también han alarmado a los ciudadanos chinos, incluidos los hongkoneses y los activistas prodemocracia residentes en Londres. Carmen Lau, activista del Consejo para la Democracia de Hong Kong que huyó a Londres en 2021, declaró a CNN el año pasado que temía que la embajada pudiera ser utilizada para espiar y acosar a los opositores al Gobierno chino que viven en el exilio.

La Policía de Hong Kong acusó a Lau de secesión y colusión con un gobierno extranjero y emitió una orden de arresto en su contra, ofreciendo posteriormente una recompensa de un millón de dólares de Hong Kong (unos US$ 128.000) a cualquiera que pueda proporcionar información sobre ella “o llevarla a la embajada china”.

El año pasado, portavoces de la embajada china dijeron que “deploraban” el repetido aplazamiento de la decisión por parte de Gran Bretaña, y acusaron al Reino Unido de mostrar “una falta total de espíritu de contrato”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.