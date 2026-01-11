El cine de terror y la batalla por el trono que definirá la temporada de premios

Los Ángeles se convierte este domingo en el epicentro del entretenimiento mundial con la celebración de los Globo de Oro…

Los Ángeles se convierte este domingo en el epicentro del entretenimiento mundial con la celebración de los Globo de Oro 2026. Esta gala no solo marca el comienzo oficial de la temporada de premios, sino que establece el estándar para reconocer a las mejores películas y programas de televisión que definieron el último año.

Mientras las estrellas de Hollywood inician su esperado desfile de elegancia por la alfombra roja, surgen las preguntas clave que marcarán el rumbo de la industria en los próximos meses. ¿Cuáles son las historias y producciones que dominarán la conversación este año? A continuación, analizamos los puntos más relevantes de esta edición.

A finales de los años 60 y 70 el terror tuvo su momento de gloria cuando se trataba de reconocimiento en premios, como Ruth Gordon ganando el Globo de Oro y el Oscar a mejor actriz de reparto por “Rosemary’s Baby” de 1968, o filmes como “The Exorcist” y “Tiburón” recibiendo gran aclamación. Si bien ha habido algo de reconocimiento para películas del género desde entonces —“El silencio de los inocentes,” “El sexto sentido,” “Black Swan,” “Get Out” y, más recientemente, “The Substance” del año pasado, el terror ha tenido dificultades para sobresalir en los principales eventos de premios.

Eso parece estar cambiando con el sólido aspirante de este año, “Sinners”.

A pesar de haberse estrenado en el verano, un periodo a menudo olvidado en temporada de premios, el éxito híbrido de terror de época de Ryan Coogler ha gozado de un abrumador y constante boca a boca. La película, que sigue a dos hermanos gemelos (ambos interpretados por Michael B. Jordan) que abren un club en el Mississippi rural durante la Gran Depresión, ha conseguido siete nominaciones al Globo, incluyendo una a mejor película dramática, una para Jordan y dos para Coogler.

También obtuvo una nominación en la relativamente nueva (y todavía polémica) categoría de logro en taquilla, lo cual no sorprende dado su recaudación y el hecho de que ya se ha hablado mucho sobre la rentabilidad continua y demostrada del género de terror. La pregunta es si una victoria para “Sinners” en esa categoría tendrá el mismo efecto que para los galardonados anteriores “Barbie” y “Wicked,” ambas perdiendo en la que se considera la categoría de mejor película – musical o comedia, posiblemente más significativa.

Otra intérprete con gran impulso desde el género de terror este año es Amy Madigan, quien interpreta a la aterradora y fascinante tía Gladys en “Weapons” y está nominada en la categoría de mejor actriz de reparto. La película, dirigida por Zach Cregger, realizador de “Barbarian,” ha recibido elogios particularmente marcados por la actuación destacada de Madigan como la villana central, dominando los algoritmos de redes sociales el año pasado con tutoriales de maquillaje y constantes homenajes de disfraces de Halloween.

Madigan, una actriz veterana conocida previamente por películas de finales de los 80 como “Field of Dreams” y “Uncle Buck,” ya ha ganado varios premios de círculos de críticos de cine por este papel, y también está nominada a un Actor Award (anteriormente conocido como SAG Award).

Al menos unos cuantos galardonados de terror en los Globo podrían, como mínimo, ser diversión aterradora de ver.

La última obra de Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” ha conseguido un impresionante puntaje de 95 % por parte de la crítica tanto en Rotten Tomatoes como en Metacritic, lo que se ha reflejado en su impulso (hasta ahora) imparable en términos de nominaciones a los Globo, Actor Awards y otras competencias de premios.

La película proviene del once veces nominado al Premio de la Academia (y tres veces nominado al Globo de Oro) Paul Thomas Anderson, director de adoradas películas de premios como “There Will Be Blood,” así como aclamados títulos de los 90 como “Boogie Nights” y “Magnolia.”

Una presencia habitual en el circuito de premios, se espera ampliamente que Anderson domine la noche del domingo y más allá con “One Blatte,” que cuenta con Leonardo DiCaprio como un revolucionario venido a menos que acaba enfrentándose a entidades nefastas lideradas por un aterrador coronel (Sean Penn).

Además de las aclamadas actuaciones de los anteriores ganadores del Globo, DiCaprio y Penn, “One Battle” presenta interpretaciones llamativas de actores relativamente nuevos en la escena de premios, incluyendo a los nominados al Globo Teyana Taylor y Chase Infiniti, junto con un divertidísimo Benicio del Toro en el papel de un profesor de karate bien relacionado.

Una pregunta interesante que los resultados de los Globos podrían responder: ¿Habrá algún resultado sorpresivo que insinúe cuál – si es que alguna película – podría posiblemente interrumpir el impulso de “One Battle”?

Con pesos pesados como “The Pitt,” “Severance,” “The White Lotus,” “Hacks” y “The Studio” todos compitiendo por premios este año, las categorías de televisión pueden inclinarse hacia el lado más predecible. Si la parte televisiva de los Globos es parecida a los Emmy de septiembre pasado, las series mencionadas, junto con la comentada “Adolescence” de este año, dominarán en sus respectivas categorías.

Sin embargo, puede haber al menos un momento sorpresivo.

Rhea Seehorn obtuvo una nominación al Globo en la categoría de mejor actriz en una serie dramática por “Pluribus,” el misterioso show de ciencia ficción de Apple TV creado por Vince Gilligan, de “Breaking Bad” y “Better Call Saul.” La serie marca el primer rol protagónico importante de Seehorn y su primera nominación al Globo de Oro.

En una categoría repleta de favoritas de las premiaciones como Kathy Bates (“Matlock”), Britt Lower (“Severance”), Helen Mirren (“ModLand”), Bella Ramsey (“The Last of Us”) y Keri Russell (“The Diplomat”), Seehorn tiene una competencia dura. Pero también puede tener la ventaja, ya que acaba de ganar un premio Critics Choice.

Por lo menos este evento probablemente no tendrá un reloj de cuenta regresiva para los discursos de aceptación, así que tanto los ganadores nuevos como los recurrentes podrán disfrutar su momento.

La retransmisión de los Globos de este año contará con una nueva categoría a mejor pódcast, reconociendo a los principales productores del sector. Programas como “Armchair Expert,” “Call Her Daddy,” “Good Hang,” “The Mel Robbins Podcast,” “Smartless” y “Up First” de NPR recibieron nominaciones inaugurales.

Si bien estos pódcasts cuentan con contenido en video y muchos están dirigidos por talentos de Hollywood – como Dax Shepard (“Armchair Expert”), Amy Poehler (“Good Hang”) y actores como Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes (“Smartless”) – la inclusión de esta categoría puede parecer algo inesperada para una premiación que celebra logros en cine y televisión, especialmente para el espectador promedio.

En un comunicado anunciando el galardón, los Globos dijeron que el objetivo era dar una plataforma a “todo el espectro del entretenimiento, reflejando las audiencias y hábitos de consumo actuales alrededor del mundo.”

Veremos si los espectadores escuchan ese razonamiento.

Para quienes necesiten un repaso del panorama general de todas las categorías, a través de este enlace te presentamos una lista de todos los nominados a los Globo de Oro 2026.

