Funcionarios de Trump se apresuran a convencer a legisladores y ejecutivos petroleros escépticos sobre el plan para Venezuela

Los funcionarios de la administración Trump comenzaron este miércoles a delinear una estrategia improvisada para tomar el control indefinido de las ventas de petróleo de Venezuela, mientras se apresuran a mantener la estabilidad dentro de la nación después de derrocar a Nicolás Maduro.

El ambicioso plan de varias partes se centra en confiscar y vender millones de barriles de petróleo venezolano en el mercado abierto, y al mismo tiempo convencer a las empresas estadounidenses de realizar inversiones expansivas y a largo plazo destinadas a reconstruir la infraestructura energética del país sudamericano.

Estados Unidos mantendría el control sobre los ingresos iniciales generados por las ventas de petróleo, informaron funcionarios a legisladores y ejecutivos del sector energético, y su plan es garantizar que esos fondos “beneficien al pueblo venezolano”.

Sin embargo, apenas unos días después de que el presidente Donald Trump autorizara la captura de Nicolás Maduro y declarara que Estados Unidos estaba “a cargo”, quienes luchan por trazar un plan a largo plazo para el país aún enfrentan muchas más preguntas que respuestas.

“Estados Unidos enfrentará muchos desafíos si piensa que simplemente traerá empresas estadounidenses a Venezuela, que operarán y que revertirán la situación”, declaró una fuente de la industria del petróleo y el gas en contacto con altos funcionarios de Trump. “Esa no es la realidad”.

La visión presentada por altos funcionarios de Trump, encabezados por el Secretario de Energía Chris Wright y el Secretario de Estado Marco Rubio, representaría un ejercicio de control sin precedentes sobre los recursos petroleros de un país extranjero sin un cronograma claro ni garantía de éxito.

Esto plantea desafíos logísticos inmediatos, así como una serie de espinosos dilemas legales y de seguridad nacional, según entrevistas con diversas fuentes de la industria y legisladores, así como con funcionarios actuales y de la administración, amenazando con enredar a Estados Unidos en un complicado proyecto de política exterior que podría volverse políticamente desastroso.

Sin embargo, Wright y Rubio expresaron confianza el miércoles en su enfoque, y Rubio manifestó a los periodistas después de una reunión informativa clasificada en el Capitolio que la administración “no estaba simplemente improvisando”.

Wright, quien pasó el día en Miami reuniéndose con ejecutivos de la industria en una conferencia de Goldman Sachs, declaró a CNN que las empresas lo estaban bombardeando con preguntas como: “Estamos interesados. ¿Cómo podemos participar?”.

Pero cuando se les presionó para que explicaran los detalles de la estrategia, sólo ofrecieron un esbozo vago de una campaña que duró meses y que todavía parecía un trabajo en progreso.

Rubio, en reuniones informativas privadas y conversaciones con legisladores, ha enfatizado la importancia de las próximas semanas para gestionar la transición de Venezuela, incluyendo cortar el suministro de petróleo del país a los adversarios estadounidenses como Rusia y China y generar rápidamente ingresos que puedan usarse para mantener sus servicios críticos en funcionamiento.

El Gobierno planea supervisar la venta inicial de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano que ya se encontraban bajo sanciones, lo que generó una ganancia inesperada inicial que, según Rubio, se canalizaría de vuelta al país.

Con el tiempo, Estados Unidos vendería más petróleo a medida que se produzca, y las ganancias se destinarán a inversiones en Venezuela que los funcionarios consideran cruciales para mantener la estabilidad del Gobierno interino.

Pero hasta ahora la administración se ha negado a establecer un cronograma sobre cuánto tiempo mantendrá el control del principal producto de exportación de Venezuela, ni ha asegurado oficialmente la cooperación de la presidenta interina Delcy Rodríguez ni de la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela.

“Lo más urgente es asegurarnos de que el Gobierno actual cuente con recursos para pagar sus cuentas”, manifestó el senador republicano Mike Rounds, miembro de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado. “La intención es evitar el caos”.

Petróleos de Venezuela comunicó el miércoles que estaba en negociaciones para vender petróleo a Estados Unidos, mientras que Wright indicó a los ejecutivos petroleros en Miami que la administración estaba en “diálogo activo” con los líderes del país.

Tampoco está clara la autoridad legal para tal acuerdo, que funcionarios de la administración han reconocido abiertamente que se está negociando con Rodríguez bajo la amenaza de pagar “un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro” si no acepta, como lo expresó Trump.

El miércoles, los funcionarios de Trump también estaban trabajando en cómo administrar los ingresos generados por sus ventas de crudo venezolano.

La administración ha dicho a los legisladores que Estados Unidos no dependería del Departamento del Tesoro, sino que utilizaría un conjunto de comerciantes internacionales de petróleo y cuentas bancarias en el extranjero para vender el petróleo y administrar el efectivo resultante.

El plan poco ortodoxo alarmó a algunos legisladores, planteando preguntas sobre cómo el Gobierno gestionaría la supervisión del dinero, además de decidir quién recibe los fondos y rastrear su distribución.

“Nunca en toda mi vida en el servicio público y como exempleada de la [Oficina de Administración y Presupuesto] había oído hablar de algo así”, expresó la representante demócrata Melanie Stansbury de Nuevo México.

Un exdiplomático estadounidense con amplia experiencia en la región declaró a CNN que no tenía sentido que el Departamento del Tesoro manejara el tipo de transacciones que la administración parece tener en mente.

“El Tesoro de Estados Unidos no está preparado para manejar transacciones comerciales como esta”, comentó el exdiplomático. “El Tesoro recibe los ingresos de quienes pagan impuestos, aranceles y tasas. Recibe el dinero de forma coherente con su misión legalmente autorizada y luego lo distribuye de acuerdo con la ley”.

Wright explicó a CNN el miércoles por la noche que la administración “todavía estaba trabajando en la logística” de cómo planea vender el petróleo y depositar las ganancias.

“Hay algunos aspectos legales involucrados”, indicó Wright. “Pero, en 24 horas, sabré en qué cuenta termine esto; estará bajo el control del Gobierno de Estados Unidos”.

Antes de una reunión este viernes en la Casa Blanca entre Trump, miembros de su gabinete y un puñado de ejecutivos petroleros, aún quedan varias preguntas sobre cómo funcionará todo esto, como quién controlaría las ganancias, cuánta influencia tendría el Gobierno venezolano y cómo sería la visibilidad de todo el proceso.

“En este momento, el sector privado no tiene nada oficial en qué basarse para tener algún tipo de garantía o confianza de que, pase lo que pase, cómo se autorizará con base en las sanciones estadounidenses”, apuntó Roxanna Vigil, quien se desempeñó como asesora principal de políticas de sanciones en la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

“Mi mayor preocupación con todo esto es cómo se beneficiará el pueblo venezolano”, indicó Vigil. “Porque el actor más vulnerable y el que hasta ahora ha tenido menos voz es el pueblo venezolano”.

Dentro de la administración, el impulso para gestionar las consecuencias inmediatas del derrocamiento de Maduro ha enmascarado otro problema inminente: a pesar de la insistencia de Trump en que las compañías petroleras estadounidenses entrarían en Venezuela, los funcionarios no tienen un plan listo para convencer a las empresas de que inviertan cientos de miles de millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura energética del país.

Wright se reunió personalmente con ejecutivos petroleros el miércoles tras presentar a la industria el potencial de Venezuela, que, según él, requeriría “decenas de miles de millones de dólares y una inversión considerable de tiempo”.

Trump tiene previsto recibir a los directores ejecutivos de varias importantes compañías energéticas en la Casa Blanca el viernes, en un nuevo esfuerzo por despertar el entusiasmo en el sector.

Un lobbysta del sector energético describió un frenético acercamiento de funcionarios de la administración a la industria petrolera en los últimos días, que comenzó con una serie de llamadas el lunes destinadas a cumplir la afirmación de Trump de que las empresas rápidamente prometerían inversiones masivas para restaurar a Venezuela.

Pero esas conversaciones han sido en gran medida unilaterales, dijeron fuentes de la industria familiarizadas con las discusiones.

La administración está “intentando convencernos de participar y participar”, afirmó el cabildero energético. “Es como: ‘Miren lo que hicimos por ustedes. Ahora, den un paso al frente’”.

Ese impulso ha sido recibido con inquietud en público y con un escepticismo aún más profundo en privado, comentaron las fuentes de la industria, impulsado por las dudas de que Trump pueda brindar la estabilidad y seguridad necesarias para que las empresas establezcan operaciones, y que las ganancias potenciales valga la pena el riesgo.

“Nadie quiere enfadar a Trump, pero los ha puesto en una situación difícil”, expresó otro cabildero del sector energético, señalando que los ejecutivos se han mostrado alarmados por los informes de represión gubernamental y milicias errantes tras la captura de Maduro. “Ninguna empresa va a decir: ‘Invertiré US$ 3.000 millones y construiré la infraestructura sin seguridad’”.

Esas preocupaciones se han extendido incluso a algunos dentro de la administración Trump, donde un funcionario declaró a CNN que no estaba claro en las horas posteriores a la captura de Maduro quién estaba a cargo de elaborar un plan para la producción de petróleo, incluso cuando Trump prometió públicamente nuevas inversiones masivas.

El funcionario señaló que, antes de que algo suceda, Estados Unidos deberá asegurarse de poder colaborar con Rodríguez y su Gobierno interino.

Mientras tanto, Wright y otros funcionarios tendrán que desarrollar un discurso de ventas mucho más completo para convencer a las empresas de que se unan a un proyecto que, según algunos expertos, podría tardar una década y costar US$ 100.000 millones antes de que se traduzca en una mayor producción petrolera.

El Departamento de Energía ha realizado algunos análisis sobre qué sería exactamente necesario hacer en Venezuela para reconstruir la infraestructura petrolera, incluida la red energética del país.

Pero expertos de la industria comentaron a CNN que el país necesitaba tanto equipos como experiencia, ambos prácticamente agotados desde que el expresidente Hugo Chávez nacionalizó las compañías petroleras en 2007 y confiscó sus activos.

“Todos fueron estafados”, manifestó el funcionario del Gobierno sobre lo que, para muchas empresas, fue su última experiencia en Venezuela. “Aún no está claro qué les ofreceremos para gastar los miles de millones necesarios para reconstruir la infraestructura, y es claramente un riesgo”.

