Estallan enfrentamientos en Minneapolis luego de que un agente federal disparara a un inmigrante venezolano

Las autoridades de Minneapolis pidieron calma este miércoles por la noche cuando estallaron acalorados enfrentamientos cerca del lugar donde un agente federal disparó e hirió a un hombre que supuestamente lo agredió.

Este nuevo incidente sucede una semana después de que otro funcionario de inmigración matara a una mujer en la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que agentes federales estaban realizando una “parada de tráfico selectiva” cuando el hombre, un ciudadano venezolano, recibió un disparo en la pierna tras resistirse al arresto y “agredir violentamente” a uno de sus funcionarios.

El individuo fue trasladado a un hospital cercano con lesiones que no ponen en peligro su vida, comunicó la ciudad de Minneapolis.

En las horas siguientes, los manifestantes se reunieron cerca del lugar y se enfrentaron a las fuerzas del orden, que lanzaron múltiples botes de gas lacrimógeno, bolas de pimienta y lo que sonaban como granadas aturdidoras antes de que las autoridades pidieran a la gente que “se fueran a casa”.

“Insto a cualquiera que se encuentre en el lugar a que se retire inmediatamente”, instó el jefe de policía Brian O’Hara en una conferencia de prensa, en la que calificó las protestas de “asamblea ilegal”.

El incidente ocurre mientras la ciudad continúa recuperándose de las consecuencias del tiroteo fatal de Renee Good por parte de un agente de Inmigración y Control de Aduanas, que provocó protestas en todo el país y exacerbó las tensiones en una comunidad que ya estaba nerviosa por un aumento en de agentes federales.

“Aplaudo a quienes han protestado pacíficamente. A quienes están picando el anzuelo, no están ayudando, ni a los inmigrantes indocumentados de nuestra ciudad ni a quienes consideran este lugar su hogar”, declaró el alcalde Jacob Frey en la conferencia de prensa del miércoles.

El incidente comenzó alrededor de las 6:50 p.m., hora local, e involucró a un venezolano que, según el DHS, se encuentra en Estados Unidos sin permiso.

El hombre huyó del lugar en su vehículo, se estrelló contra un auto estacionado y luego intentó escapar a pie, según el DHS.

“El agente del orden alcanzó al sujeto a pie e intentó detenerlo cuando el sujeto comenzó a resistirse y a agredir violentamente al agente”, recoge la publicación.

Durante la pelea, dos personas salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba, informó el DHS.

Después de que el sospechoso se soltó y se unió al ataque, el agente disparó “tiros defensivos”, según el DHS, alcanzando al sujeto inicial en la pierna.

Los tres individuos regresaron corriendo al edificio de apartamentos, atrincherándose en el interior, agregó la agencia.

La versión del Gobierno federal no pudo ser verificada de inmediato.

El DHS no especificó cuánto tiempo estuvieron atrincherados, pero O’Hara afirmó que un individuo recibió un disparo durante un forcejeo con las fuerzas del orden y posteriormente se negó a salir de una residencia.

Fue desalojado por agentes federales, quienes ingresaron a la residencia y lo llevaron a una ambulancia.

El oficial y el sujeto inicial se encuentran hospitalizados, y los otros dos individuos están bajo custodia, informó el DHS. El comunicado no detalló cómo se desarrolló su detención.

Los líderes de Minneapolis piden a la ciudad, una vez más sacudida por la violencia que involucra a las fuerzas del orden federales, que mantenga la calma.

“Todavía hay muchas cosas que no sabemos en este momento, pero lo que puedo decirles con certeza es que esto no es sostenible”, manifestó Frey, exigiendo nuevamente que ICE abandone la ciudad.

“Esta es una situación imposible en la que se encuentra nuestra ciudad y, al mismo tiempo, intentamos encontrar una salida para mantener la seguridad de la gente, proteger a nuestros vecinos y mantener el orden”, señaló Frey. “No podemos estar en este momento en Estados Unidos con dos entidades gubernamentales que literalmente están en conflicto”.

Haciendo eco de los comentarios del alcalde, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, instó a los residentes a mantener la calma.

“Sé que están enojados. Yo también. Lo que Donald Trump quiere es violencia callejera”, escribió en X el miércoles por la noche. “Pero Minnesota seguirá siendo una isla de decencia, justicia, comunidad y paz. No le den lo que quiere”.

En una publicación en X, el subsecretario de Justicia adjunto Todd Blanche calificó la situación actual en el estado como una “insurrección” y acusó al gobernador y al alcalde de alentar la violencia.

“Me concentro en detener tu terrorismo por todos los medios. Esto no es una amenaza. Es una promesa”, escribió Blanche.

Mientras tanto, el humo flotaba en el aire cerca del lugar de los hechos hasta bien entrada la noche, mientras los agentes lanzaban múltiples botes de gas lacrimógeno contra los manifestantes, uno de los cuales alcanzó a la corresponsal de CNN, Whitney Wild.

En un momento dado, pareció que un miembro de la multitud devolvió uno de los botes de gas a los agentes, quienes lo patearon.

Un video del equipo de CNN mostró dos vehículos que parecen haber sido saqueados y vandalizados recientemente.

Un coche tenía escrito “Al diablo con el ICE”, mientras que otro tenía escrito “EE.UU., tierra de obedecer o morir”. Ambos fueron vistos con el maletero abierto y escombros esparcidos por el suelo.

No quedó claro de inmediato a quién pertenecían los vehículos. CNN se comunicó con el FBI y el DHS para obtener más información.

Una multitud también siguió a los agentes federales por el vecindario, con una línea de funcionarios formando un muro detrás de una cinta policial amarilla para bloquear la carretera, a unos 10 minutos del centro de Minneapolis.

Un equipo de CNN sobre el terreno presenció la llegada de un convoy de agentes del Departamento de Policía de Minneapolis y la Patrulla Estatal de Minnesota.

Si bien los agentes locales del orden público no han participado activamente en operativos de control inmigratorio en la ciudad, con frecuencia han sido enviados a lugares de incidentes críticos y manifestaciones para garantizar la seguridad pública.

O’Hara explicó a los periodistas que la policía de Minneapolis había asegurado la escena y que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés) está procesando evidencia.

Un vehículo del centro de comando móvil de BCA utilizado por los investigadores para procesar escenas del crimen fue visible en el lugar del tiroteo el miércoles, flanqueado por agentes federales que aseguraban el perímetro.

La presencia de investigadores estatales en la escena del último tiroteo perpetrado por un agente federal de inmigración fue notable, dado que las autoridades federales habían bloqueado previamente a la BCA participar en la investigación del tiroteo de Good.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

