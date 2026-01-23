Fuerzas Armadas de EE.UU. dicen que al menos dos personas murieron en ataque a barco en el Pacífico; hay un sobreviviente

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. realizaron un ataque contra otro barco que presuntamente traficaba drogas en el océano Pacífico oriental…

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. realizaron un ataque contra otro barco que presuntamente traficaba drogas en el océano Pacífico oriental el viernes, matando a dos personas, según el Comando Sur de EE.UU.

Una persona sobrevivió al ataque, y SOUTHCOM dijo que notificó a la Guardia Costera de EE.UU. para activar una misión de búsqueda y rescate para el sobreviviente.

“El 23 de enero, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, escribió SOUTHCOM en X.

CNN se ha puesto en contacto con la Guardia Costera para obtener comentarios.

Al menos 117 personas han muerto en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico como parte de una campaña, denominada Operation Southern Spear, que el Gobierno de Trump ha dicho que tiene como objetivo frenar el tráfico de narcóticos.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. atacaron más recientemente dos embarcaciones el 31 de diciembre, matando a cinco personas.

Los ataques militares de EE.UU. a embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico han dejado sobrevivientes anteriormente, incluyendo un ataque el 30 de diciembre en el que un número no especificado de personas abandonó su embarcación.

La Guardia Costera suspendió la búsqueda de esas personas tres días después.

