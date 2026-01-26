Fox News dijo que Tom Homan debía ser enviado a Minnesota; 20 minutos después, Trump hizo exactamente eso

El presentador de “Fox & Friends”, Brian Kilmeade, propuso una solución al creciente problema político del presidente Donald Trump en…

El presentador de “Fox & Friends”, Brian Kilmeade, propuso una solución al creciente problema político del presidente Donald Trump en el estado de Minnesota. Durante la emisión de este lunes, alrededor de las 6:15 a.m., Kilmeade analizó los desafíos actuales del mandatario y lanzó una sugerencia directa: “Lo que yo haría es traer a Tom Homan”, afirmó Kilmeade en vivo.

Kilmeade, un defensor de Trump que sabe que el presidente suele ver el programa matutino, volvió a sugerir la idea a las 7:15 y una vez más a las 8:10. Homan, el zar de la frontera y excomentarista de Fox, “calmaría las cosas” y ayudaría a Trump, según Kilmeade.

Tal vez Trump estaba mirando, tal vez no, pero de cualquier manera, dijo, “Voy a enviar a Tom Homan a Minnesota esta noche”, 20 minutos después de que Kilmeade lo sugiriera por tercera vez.

El consejo amistoso de Kilmeade para Trump refleja la visión de los medios MAGA de que la forma en que el Gobierno manejó el tiroteo mortal de Alex Pretti el sábado perjudica una represión migratoria justa e importante.

Muchos programas, pódcasts y comentaristas pro-Trump defienden por defecto a las fuerzas del orden, pero se preocupan de cómo el público en general reacciona ante las imágenes violentas de Minnesota.

“Es hora de reducir la tensión en Minneapolis”, porque las actuales tácticas de cumplimiento de la ley “están resultando contraproducentes”, dijo el consejo editorial del New York Post en un editorial dirigido al “Sr. Presidente” la mañana del lunes.

Los editores conservadores del Post afirmaron que la izquierda “quiere una guerra civil” y que Trump debe proporcionar “liderazgo sereno” como respuesta.

Tanto el Post como Fox News forman parte del imperio mediático de Rupert Murdoch, y Kilmeade leyó directamente del editorial el lunes en “Fox & Friends”.

“La conclusión es que estas imágenes no son las que lo van a ayudar a mantener las mayorías”, dijo Kilmeade al aire.

En otras palabras, la crítica conservadora dominante ha girado en torno a los llamados “optics”. Se ha tratado de disciplina narrativa, y de cuán gravemente está perdiendo el control el Gobierno sobre las imágenes.

Personajes mediáticos alineados con MAGA han argumentado que incluso los más duros, como el principal asesor de la Casa Blanca Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, han empeorado la situación al etiquetar a Pretti de “terrorista interno”, inflamando al público y distrayendo de las deportaciones.

Tras la muerte de Pretti el sábado, los programas de Fox News y otros pilares de la dieta mediática MAGA se centraron fuertemente en las afirmaciones del Gobierno de Trump de que Pretti representaba un peligro para los agentes federales presentes.

Bill Melugin, corresponsal de Fox que ha cubierto inmigración para la cadena durante años y que suele recibir información promocional de funcionarios de Seguridad Nacional, recibió rápidamente una foto del arma que supuestamente portaba Pretti. La publicación de Melugin en X sobre el arma ayudó a impulsar la narrativa pro-Trump el sábado.

Los funcionarios y aliados del Gobierno de Trump ocuparon las reacciones para culpar a Pretti de su propia muerte con una rapidez notable. Sin embargo, muchas de las afirmaciones discrepaban con la evidencia en video.

Durante el fin de semana, algunos destacados escritores y presentadores de los medios MAGA señalaron las contradicciones y sumaron escepticismo sobre las afirmaciones gubernamentales.

Sin embargo, este rechazo estuvo lejos de ser generalizado. Y algunas figuras promovieron afirmaciones fácilmente refutadas sobre el altercado. “No es defensa propia correr hacia la policía, interferir con sus operaciones y luego sacar un arma”, escribió el podcaster Jack Posobiec en X el sábado.

Usuarios de X agregaron correcciones a la publicación explicando que Pretti no “corrió hacia la policía” ni “sacó un arma”.

El domingo y hasta el lunes, muchos comentaristas e influencers alineados con Trump subrayaron la hostilidad que enfrentan los agentes federales en Minneapolis, ignorando cualquier motivo subyacente de la oposición comunitaria.

“Los medios y otros demócratas claramente se oponen a las leyes federales de inmigración y a su cumplimiento. Es bastante simple. Y están dispuestos a quemar el país para mantener las fronteras abiertas”, escribió Mollie Hemingway, editora en jefe de The Federalist, en X.

Sin embargo, hubo expresiones notables de preocupación sobre el “mensaje”, incluyendo las afirmaciones erróneas del Gobierno de Trump sobre las circunstancias del tiroteo.

National Review afirmó este lunes que Noem “ha demostrado repetidamente que es incapaz de hablar honestamente sobre eventos como el tiroteo fatal de Alex Pretti”.

La publicación la calificó como una “creciente responsabilidad” para Trump, y de eso se trata en última instancia gran parte del comentario mediático conservador.

Según han querido dejar claro estos comentaristas, los líderes demócratas de Minnesota son en última instancia los responsables del tiroteo, pero los puntos de conversación del Gobierno han sido contraproducentes.

El domingo, Melugin escribió en una publicación viral en X que “más de media docena de fuentes federales” le dijeron que “se han sentido cada vez más incómodos y frustrados con algunas de las afirmaciones y narrativas que el DHS impulsó tras el tiroteo”.

El informe de Melugin fue compartido en uno de los programas de entrevistas dominicales de Fox, donde los presentadores fueron ligeramente críticos con la elección de palabras del Gobierno.

Kilmeade habló de manera similar el lunes por la mañana, sugiriendo repetidamente un alejamiento federal de Minnesota —”hay muchos más criminales afuera” en otros lugares, dijo— y hablando el lenguaje de Trump al proponer a Homan.

Kilmeade argumentó que Homan, alguna vez designado por Obama, ha sido leal a Trump desde hace mucho tiempo y “conoce este asunto al derecho y al revés”.

“Me encantaría ver a Tom Homan siendo convocado para ir allá y calmar las cosas”, dijo Kilmeade durante la hora de las 7 a.m. “Él entiende el objetivo del presidente, podría llegar con una mirada fresca”.

Trump escribió en Truth Social durante la hora de las 8 a.m.: “Tom es duro pero justo, y me reportará directamente a mí”.

