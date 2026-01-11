Fiscales federales abren investigación penal sobre la Fed y Jerome Powell

Fiscales federales abrieron una investigación penal sobre la renovación de US$ 2.500 millones de la sede de la Reserva Federal…

En un extraordinario video publicado por Powell la noche del domingo, calificó la investigación de “pretexto” resultado de su lucha continua con el Gobierno por las tasas de interés, y dijo que era una consecuencia de “amenazas y presiones constantes” más amplias por parte de la administración.

La investigación envía un mensaje potencialmente intimidante a Powell –y a quien sea que dirija la Fed después–. Los ataques del presidente Donald Trump contra el presidente de la Fed han impactado la tradicional independencia política de la Fed, sugiriendo que quien sea elegido para reemplazar a Powell cuando termine su mandato en mayo enfrentará presiones continuas.

Trump incluso ha dicho que el presidente debería tener voz en las decisiones sobre las tasas de interés. Pero los inversionistas y economistas valoran la independencia de la Fed como una señal de que los responsables de la política monetaria pensarán en las consecuencias a largo plazo, y no en caprichos políticos a corto plazo, al dirigir la economía.

“La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, dijo Powell en un comunicado el domingo por la noche.

“Esto trata sobre si la Fed podrá continuar fijando las tasas de interés según la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria será dirigida por presión política o intimidación”.

El portavoz del Departamento de Justicia, Chad Gilmartin, declinó comentar sobre la investigación, pero dijo en un comunicado a CNN que se quiere “priorizar la investigación de cualquier abuso de los fondos de los contribuyentes”.

CNN ha contactado a la Casa Blanca para obtener comentarios.

Trump y sus aliados han criticado repetidamente a Powell durante el último año por no recortar las tasas de interés según las preferencias del presidente. La Fed, en la segunda mitad del año pasado, bajó las tasas tres veces seguidas, aunque los funcionarios han dicho recientemente que es poco probable que vuelvan a bajarlas pronto.

La campaña de presión de Trump ha incluido una andanada de insultos personales contra Powell y un esfuerzo continuo por destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, nombrada por el entonces presidente Joe Biden. La Corte Suprema escuchará argumentos orales a finales de este mes sobre si Trump puede destituir a Cook.

La controversia comenzó a mediados de 2025 después de que Powell testificara ante el Congreso que la renovación era una colaboración con varias agencias y que los costos habían cambiado con el tiempo.

Aliados de Trump, como el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russ Vought, han dicho que el proyecto fue mal gestionado. Pero la Fed dice que las mejoras a sus edificios de décadas de antigüedad eran necesarias, incluyendo la eliminación de asbesto y la modernización de los sistemas eléctricos y de ventilación.

La investigación federal llega mientras Trump se prepara para anunciar a su candidato para reemplazar a Powell una vez que termine su mandato en mayo.

La decisión pondrá fin a un proceso de búsqueda de meses para, posiblemente, el cargo más influyente en la economía global.

