FEMA suspende los despidos de trabajadores de desastres mientras la agencia se prepara para una enorme tormenta invernal

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha suspendido abruptamente los despidos en curso de cientos de trabajadores de desastres mientras la agencia se prepara para una enorme tormenta invernal que se espera que azote una gran franja del país en los próximos días.

En un correo electrónico del jueves por la tarde, obtenido por CNN, se le dijo al personal que FEMA “dejaría de despedir” a los trabajadores de desastre cuyos contratos de empleo expiran en los próximos días, una práctica que había estado en curso desde principios de enero .

Dos fuentes familiarizadas con la decisión dijeron que la tormenta inminente fue un factor significativo en la pausa repentina, aunque los funcionarios de Seguridad Nacional han estado lidiando en silencio con el destino de estos trabajadores durante semanas.

No está claro cuánto tiempo durará la pausa en los despidos.

En lo que va del mes, aproximadamente 300 trabajadores de desastres han sido despedidos, y solo un puñado ha recibido extensiones de contrato, según otras fuentes.

En respuesta a una solicitud de comentarios el jueves por la noche, el DHS enfatizó que la dotación de personal de desastres de la agencia incluye “puestos con mandato limitado que están diseñados para FLUCTUAR en función de la actividad del desastre, la NECESIDAD operativa y los fondos disponibles”.

La pausa se produjo apenas horas después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuyo departamento supervisa FEMA, visitara la sede de la agencia para una reunión informativa sobre la tormenta invernal que se aproxima, que los meteorólogos advierten que podría devastar comunidades y requerir una respuesta federal significativa.

Noem, una crítica vehemente de FEMA durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, ha pedido repetidamente reformas radicales, o incluso la eliminación de la agencia. La administración Trump ya está inmersa en una reestructuración de FEMA, con miles de empleados, incluidos muchos directivos experimentados, perdidos por despidos y adquisiciones en los últimos 12 meses.

Incluso mientras Noem visitaba la sede de FEMA y se reunía con funcionarios el jueves, los gerentes estaban escoltando al personal fuera del edificio cuyos contratos estaban por terminar, según una fuente que presenció la escena.

Pero entonces algo cambió y horas más tarde los recortes se suspendieron.

Noem realizó una llamada el jueves por la mañana con los gobernadores de los estados que se espera se vean afectados para abordar cualquier pregunta o inquietud sobre los preparativos y los recursos federales.

En documentos internos obtenidos por CNN el jueves, los líderes de la agencia describieron sus preparativos para la tormenta invernal, escribiendo que “FEMA está presente y preparada para apoyar proactivamente a los estados en la trayectoria de esta tormenta invernal para garantizar una respuesta rápida y bien coordinada. Los desastres se desarrollan mejor cuando se ejecutan localmente, se gestionan a nivel estatal y se apoya a nivel federal, una función que nos tomamos muy en serio”.

FEMA ha activado su Centro Nacional de Coordinación de Respuesta, ha desplegado equipos de respuesta y recursos en Texas, Virginia, Georgia y Pensilvania, y ha preparado 30 generadores, 250.000 comidas y 400.000 litros de agua en Luisiana, según los documentos.

Más de 200 especialistas trabajarán en centros de llamadas para apoyar a los sobrevivientes que necesiten asistencia urgente, y más de dos docenas de equipos de búsqueda y rescate urbano están en espera, mostraron los documentos.

Casi todos los trabajadores despedidos en enero forman parte del Equipo de Respuesta y Recuperación de Guardia de FEMA, conocido como “CORE”, la columna vertebral de la agencia, que representa aproximadamente el 40 % de su fuerza laboral. Estos suelen ser los primeros agentes federales en llegar al terreno cuando ocurre un desastre. Muchos desempeñan funciones clave en proyectos críticos y supervisan la distribución de la ayuda y la financiación a largo plazo a estados y comunidades. Sus contratos, de 2 a 4 años, casi siempre se han extendido, hasta ahora. A partir del 1 de enero, FEMA perdió su autoridad para renovar contratos, y ahora el DHS y Noem deben aprobar cada extensión.

“Nos están masacrando”, declaró un alto funcionario de FEMA a CNN la semana pasada. “La recuperación local ante desastres se está viendo gravemente afectada y la situación solo va a empeorar. Los solicitantes y los gobiernos locales están nerviosos porque sus gerentes de ejecución de programas están siendo despedidos con poco o ningún aviso y sin una transición adecuada”.

Más de una docena de funcionarios de FEMA con larga trayectoria dijeron que estos recortes recientes han sembrado nuevo caos y confusión, ya que no parecen estar vinculados al desempeño o la falta de necesidad, sino simplemente al vencimiento de contratos que el Departamento de Seguridad Nacional ha decidido no renovar.

“Esto debilitará la capacidad de la agencia para responder a futuros desastres, retrasará las operaciones para salvar vidas y aumentará la probabilidad de fallas operativas cuando ocurra la próxima gran emergencia”, advirtió otro funcionario de alto rango en los últimos días.

Casi la mitad de la fuerza laboral de FEMA —miles de empleados— vence sus contratos en 2026, muchos justo antes de la temporada de huracanes e incendios forestales. Sin embargo, el DHS no ha ofrecido ningún plan público sobre quiénes, si acaso, renovarán sus contratos. Incluso altos funcionarios de FEMA admiten desconocer la estrategia a largo plazo del DHS.

