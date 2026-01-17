Exlíder británico Blair se une a Carney y Rubio en la “Junta de Paz” de Trump para Gaza

El ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, el de Canadá, Mark Carney, y el secretario de Estado de…

El ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, el de Canadá, Mark Carney, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se encuentran entre los miembros de la “Junta de Paz” que supervisará la reconstrucción de Gaza.

La creación de la junta, presidida por el presidente Donald Trump, es un paso clave en el plan estadounidense respaldado por las Naciones Unidas para desmilitarizar y reconstruir el enclave, que fue devastado por dos años de guerra entre Israel y el grupo militante Hamas.

La “Junta Ejecutiva fundadora” también incluye al enviado de política exterior de Trump, Steve Witkoff, al asesor adjunto de seguridad nacional Robert Gabriel y al yerno de Trump, Jared Kushner, así como al empresario multimillonario Marc Rowan y al director del Banco Mundial, Ajay Banga.

Aún no se han anunciado nuevos miembros, según un comunicado de la Casa Blanca publicado el viernes.

Un funcionario del Gobierno canadiense declaró posteriormente a CNN que el primer ministro Carney también había aceptado la invitación para unirse a la junta.

Antes de nombrar a los miembros, Trump calificó al panel como “la junta más grande y prestigiosa jamás reunida” en una publicación en las redes sociales, en la que anunció oficialmente su formación este jueves.

A cada miembro se le asignará una cartera definida “crucial para la estabilización de Gaza y el éxito a largo plazo”, según la declaración de la Casa Blanca.

La junta no cuenta con ningún representante de la Autoridad Palestina, un rival de Hamas que controla partes de la Ribera Occidental ocupada y que se espera que finalmente reciba el control de Gaza, después de completar amplias reformas.

Blair –que gobernó Gran Bretaña durante una década hasta 2007 y llevó a su país a la guerra en Iraq en 2003– fue sugerido inicialmente como un potencial líder para la junta el año pasado, pero las conversaciones se desvanecieron rápidamente.

Su apoyo a la campaña en Iraq liderada por Estados Unidos dañó la imagen de Blair entre algunos países árabes. Y en su función pospolítica como enviado para Medio Oriente del conocido como el Cuarteto, los palestinos lo detestaban por su aparente postura proisraelí.

Según el plan estadounidense, la gobernanza diaria de Gaza estará a cargo de un comité tecnocrático palestino separado, que tendrá 15 miembros.

Estará dirigido por el Dr. Ali Sha’ath, palestino de Gaza que anteriormente ocupó diversos cargos en la Autoridad Palestina, según informó la Casa Blanca.

El panel se centrará en la restauración de servicios e instituciones públicas esenciales para contribuir a la estabilización de la vida en Gaza, agrega el comunicado.

Nickolay Mladenov, un político y diplomático búlgaro que anteriormente se desempeñó como coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, actuará como alto representante para Gaza, indicó la Casa Blanca.

Según el acuerdo negociado por Estados Unidos, el comité tecnocrático debería gobernar Gaza hasta que una Autoridad Palestina reformada pueda asumir el control, lo que podría entonces conducir a lo que el plan llama una “vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se opone a la intervención de la Autoridad Palestina en Gaza y a cualquier idea de un Estado palestino.

Israel tenía poder de veto sobre los miembros del comité, exigiendo que no se permitiera la incorporación de ningún miembro de Hamas ni de la Autoridad Palestina.

Según un funcionario israelí, el director del servicio de seguridad interna del país, conocido como Shin Bet, informó al gabinete de seguridad el martes que la agencia había aprobado los 15 nombres para el comité.

También se ha formado una “junta ejecutiva de Gaza” separada para apoyar la gobernanza, que incluye a funcionarios de Turquía, Qatar, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y algunos miembros de la “Junta de Paz” y del comité tecnocrático.

Tim Lister, Jennifer Hansler, Ibrahim Dahman y Tal Shalev de CNN contribuyeron a esta información.

