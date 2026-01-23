Exclusivo CNN: “Un niño de 5 años no comete ningún delito”, dice tío de Liam Conejo, el menor detenido por ICE en Minnesota

Luis Conejo intenta mostrarse firme pero su mirada se nubla y contiene el llanto mientras habla de la indignación que…

Luis Conejo intenta mostrarse firme pero su mirada se nubla y contiene el llanto mientras habla de la indignación que le produce ver imágenes que muestran cómo agentes de inmigración se llevaron el martes a su hermano y a su sobrino Liam, de apenas cinco años, en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos.

“Solo mirar las imágenes es algo indignante, es una vergüenza utilizar a un niño de cualquier forma, de cualquier cultura, sea de cualquier país. Utilizar a un niño es lo más bajo que se puede hacer”, dice en entrevista con CNN, a quien recibió en el norte de Quito, la capital de Ecuador.

El martes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo al padre de Liam, Adrián Alexander Conejo Arias, un ciudadano ecuatoriano de 33 años, cuando estaba junto al niño a metros de su casa. Los dos permanecen detenidos en una instalación de ICE en Texas desde el jueves.

El caso ha generado indignación en la comunidad. Fueron los vecinos quienes registraron en video el momento de la detención, donde se puede ver a Liam vestido con un abrigo a cuadros, su gorro de conejo tejido de color azul y una mochila de Spiderman. Parece atemorizado mientras un agente de inmigración lo sujeta por la mochila y luego sube a una camioneta negra.

Al ver esas imágenes, su tío dice sentir dolor por la forma como trataron a su familia. “Un niño de cinco años no cometió ningún delito”, dice. “Ni mi hermano ni mi sobrino son criminales”.

Liam y su familia son originarios de Ecuador y se presentaron ante los oficiales fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, dijo el abogado de la familia, Marc Prokosch.

Adrián Conejo y Pamela Ramos, de 29 años, emigraron de Ecuador hacia EE.UU. con sus dos hijos: Tadeo, de 12, y Liam, de cinco. Pamela está embarazada de su tercer hijo.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) describió al padre de Liam como un “inmigrante ilegal” que era el objetivo de la operación llevada a cabo. El abogado de la familia, sin embargo, rechaza este señalamiento.

“No son inmigrantes ilegales”, dijo Prokosch. “Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ninguna seguridad, ningún riesgo de fuga y nunca debieron haber sido detenidos”.

El tío de Liam cuenta que desde hace tiempo, en el grupo de WhatsApp que comparte la familia, los mensajes que enviaban Adrián y Pamela hablaban con frecuencia sobre el temor a ser detenidos.

El martes, ese miedo se volvió una realidad. “Nos llama en shock, en un nerviosismo total, sin poder hablar”, dice sobre el momento en que su cuñada le contó sobre la detención de Adrián y Liam a pocos metros de la vivienda donde ella estaba.

La razón por la que Liam fue separado de su madre y llevado a una detención con su padre es un tema que generó controversia.

El DHS dijo que el niño fue “abandonado” por el padre, que “huyó” del lugar, y que su madre se negó a tomar la custodia. Las autoridades argumentan haber hecho “múltiples intentos” para que la madre abriera la puerta y el niño entrara a la casa; incluso, que “le aseguraron que no la arrestarían”.

La madre estaba “aterrorizada” por los agentes federales, dijo el jueves a CNN el pastor Sergio Amezcua, quien la asiste desde que detuvieron a su esposo e hijo.

Para el tío de Liam, la intención de las autoridades era “utilizar” al niño para persuadir a la madre para que abriera la puerta y poder detenerla también. “Es algo muy, muy triste. Son imágenes muy fuertes, que llegan al corazón, y no puede suceder más esto”, dice.

ICE, en tanto, afirma que nunca ha “utilizado a un niño como cebo”.

“Es muy duro lo que está pasando en la familia. Se viralizó tanto, en todos lados están las imágenes de Liam y mucha gente se siente identificada porque tienen sus niños en casa”, afirma el tío del niño. Él también es padre y dice que siente impotencia de estar lejos y no poder hacer algo para ayudarlos.

La familia Conejo es oriunda de Otavalo, una ciudad del norte de Ecuador. La comunidad otavaleña es reconocida por sus artesanías y por representar a la cultura ecuatoriana en otros países.

Luis cuenta que su hermano fue con muchos sueños a EE.UU., a donde fue “llevando la cultura y el arte en sus manos” para trabajar allí con ilusión. Cree que, con todo lo que le está ocurriendo, Adrián ya no verá a ese país con los mismos ojos.

“Tenemos mucha suerte de que estaban los vecinos, que había cámaras y que hay registrados videos, fotografías. Imagínese casos de niños que no tuvieron la misma oportunidad, y que nadie pudo decir nada por ellos”, dice el tío de Liam.

Cuenta que su hermano se dedica a la albañilería, a trabajos de pintura y reparaciones de distinta índole. “Es muy trabajador mi hermano”, dice.

La situación económica, la inseguridad y las condiciones inconstantes de empleo en Ecuador los llevaron a dejar su país “para un buen vivir”, afirma. Su hermano tenía trabajo en Ecuador, pero no lograba las condiciones necesarias para que sus hijos “tengan un futuro”, una mejor vida que fueron a buscar a EE.UU.

Cuando la familia tomó la decisión de irse, aunque eso implicaba que estarían lejos, lo apoyaron y acompañaron su decisión, cuenta Conejo.

Afectado por lo que está atravesando su familia, exige que dejen en libertad a su hermano y a su sobrino y desmiente las versiones que dieron las autoridades.

La Cancillería de Ecuador, citando información del DHS, afirmó que Adrián Conejo “huyó ante la presencia de los agentes de ICE, dejando al menor en el vehículo en el que se encontraba”.

Luis responde: “No es verdad lo que dice Cancillería que mi hermano salió huyendo y dejó solo a su niño con lo del ICE. No es verdad lo que dice el vicepresidente (J.D. Vance) de que es un criminal. Es absolutamente falso”.

Durante la entrevista con CNN, el tío de Liam mostró el certificado expedido por el Ministerio del Interior de Ecuador, donde dice que Adrián Conejo no posee antecedentes penales. CNN verificó de manera independiente ese registro.

“Tenemos que detener ya este trato a los migrantes. Los migrantes son trabajadores. No somos delincuentes como nos quieren llamar, no somos terroristas, no somos ladrones. Vamos a trabajar y sobre todo nosotros, los indígenas kichwa otavaleños. Estamos en todo el mundo trabajando honradamente, no estamos delinquiendo”, dice Conejo.

La Cancillería de Ecuador emitió un nuevo comunicado en la tarde del viernes en el que afirma que tanto el menor como su padre “se encuentran juntos” en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas.

Agrega que “se encuentra monitoreando la situación del menor y su padre a fin de precautelar su bienestar y el debido proceso, en vista de que mantienen una petición de asilo en curso en ese país”.

Mientras tanto, la familia Conejo espera con incertidumbre las próximas horas con el deseo de que pronto Adrián y Liam puedan regresar a su hogar.

“Liam es un niño muy, muy alegre. Es el más juguetón de la familia”, dice su tío. “Todo el tiempo está aquí, todo el tiempo está acá”, agrega, al tiempo que señala con la mano izquierda primero su cabeza y luego su corazón.

