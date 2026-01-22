Excarcelan en Venezuela a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, según informó su esposa

Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, fue excarcelado en Venezuela, según informó su esposa en una publicación…

Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, fue excarcelado en Venezuela, según informó su esposa en una publicación en su cuenta de X.

“Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, publicó Mariana González de Tudares.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho”, sigue la publicación de la esposa de Tudares. La mujer también agradece “muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad” y al “Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias”.

La esposa de Tudares manifestó también su apoyo “a todos los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presos injustamente, que aún esperan la libertad de sus seres queridos. Toda mi solidaridad y apoyo”.

Horas después de conocerse la excarcelación, el propio Edmundo González emitió un comunicado en X. “Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia”, dice la publicación.

“Pero sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad. La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta”, señaló. Y concluyó: “La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición”.

Tudares es yerno de Edmundo González, quien se exilió en España tras las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024. El líder opositor fue el candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela inhabilitara la candidatura de María Corina Machado.

Si bien gran parte de la comunidad internacional reconoció a González como el ganador de dichas elecciones, esto fue rechazado por el chavismo y Nicolás Maduro se proclamó vencedor.

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años. Su esposa estuvo reclamando su liberación durante todo este tiempo y, con más insistencia, desde que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que liberarían a “un número significativo” de detenidos, tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de EE.UU..

Desde aquel anuncio, ya han sido liberados 151 presos políticos, según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno da cifras mayores, mientras los familiares aguardan con ansiedad información sobre los que aún permanecen detenidos.

