Estudiantes de la Universidad de Brown se sienten “vulnerables” y “nerviosos” al regresar al campus tras el tiroteo masivo

Hace poco más de seis años, Mia Tretta recibió un disparo en el estómago por parte de un estudiante en su escuela secundaria en Santa Clarita, California.

Sobrevivió, pero otras dos personas murieron ese día. Tras recuperarse, regresó al campus para terminar sus estudios de secundaria porque “estar con las personas que vivieron esto conmigo era la mejor opción”, declaró Tretta a CNN el lunes.

Tretta ha elegido ese camino de nuevo, regresando esta semana a la Universidad de Brown, escenario de un tiroteo masivo el mes pasado.

“Es decir, ya he pasado por esto”, dijo Tretta a CNN antes del inicio del semestre de primavera este miércoles. “Hace seis años, tuve que regresar a un campus donde faltaban dos estudiantes. Y ahora estoy aquí de nuevo, y en el campus faltan dos personas”.

Tretta fue una de las estudiantes de Brown que hablaron con CNN con motivo del reinicio de las clases, en medio de las constantes preguntas sobre la seguridad en el campus y cómo asignar responsabilidades por el tiroteo que dejó a la comunidad universitaria ansiosa y conmocionada.

“Es tan injusto que todos en este campus tengan que regresar y estén asustados y nerviosos”, dijo Tretta. “No saben qué esperar, y yo tampoco”.

Ha pasado un mes desde que un exalumno de 48 años abrió fuego dentro de un edificio de ingeniería del campus el 13 de diciembre, matando a los estudiantes Ella Cook y MukhammadAziz Umurzokov e hiriendo a otros nueve.

El presunto autor de los disparos, Claudio Neves Valente, logró huir del estado y dos días después mató a tiros a Nuno Loureiro, profesor del MIT y excompañero de clase del sospechoso, según las autoridades. Neves Valente fue encontrado muerto por suicidio en un almacén de Nueva Hampshire el 18 de diciembre.

El sospechoso admitió los ataques en una serie de videos cortos que las autoridades recuperaron de un dispositivo electrónico, según la Fiscalía del Distrito de Massachusetts. En los videos, Valente no ofreció un motivo, ni disculpas, por los ataques.

La Universidad de Brown se ha enfrentado a preguntas difíciles sobre sus políticas de seguridad, incluida la falta de imágenes de vigilancia del sospechoso, tras el ataque. El Departamento de Educación anunció una investigación para determinar si la universidad de la Ivy League violó la ley federal en materia de normas de seguridad. La institución ha implementado medidas de seguridad reforzadas y anunció planes para revisar la respuesta al tiroteo.

El FBI también ha sido criticado por no haber capturado al sospechoso a tiempo para evitar más violencia. Además, al comienzo de la investigación, la agencia anunció que había detenido a una persona de interés en relación con el tiroteo, para luego exculparlo. El director del FBI, Kash Patel, elogió al FBI, a la ATF, al Departamento de Justicia y a los fiscales federales que “realizaron un trabajo increíble apoyando a las autoridades locales en la investigación” y “lideraron avances cruciales para identificar al sospechoso”.

Mientras tanto, los estudiantes de Brown han regresado de las vacaciones de invierno con sentimientos encontrados. Frente al lugar del tiroteo, docenas de ramos de flores descansan en la acera junto a un cartel que dice “PVD ❤️ Brown”.

Incluso los residentes de Providence, como el alcalde Brett Smiley, están contentos de ver regresar a los estudiantes.

“Para quienes vivimos aquí y no somos estudiantes universitarios, generalmente esperamos con ansias el día en que todos los estudiantes se van y recuperamos nuestra ciudad, que se vuelve un poco más tranquila”, dijo Smiley a CNN.

“Este año, obviamente, es muy diferente. Y creo que, como la mayoría de mis vecinos, estamos muy contentos de que regresen. Estamos muy contentos de que vuelvan y esperamos que se sientan cálidamente bienvenidos por sus vecinos”.

Brown ha trabajado para renovar sus protocolos de seguridad y su equipo directivo durante el último mes.

La universidad suspendió a su vicepresidente de seguridad pública y gestión de emergencias tras el tiroteo. Hugh T. Clements, exjefe del Departamento de Policía de Providence, asumió el cargo de forma interina y supervisará una revisión posterior a los hechos, según informó la presidenta de Brown, Christina Paxson.

“Una revisión exhaustiva posterior a los hechos es una parte esencial de cualquier proceso de recuperación y respuesta tras un evento con múltiples víctimas como el que ha devastado nuestro campus”, añadió.

En una carta a la comunidad, Clements reconoció las “preguntas cruciales” sobre los sistemas de seguridad de la universidad.

Presentó varios cambios en los protocolos de seguridad, incluyendo un aumento del personal de seguridad, la implementación de acceso con tarjeta a los edificios, la ampliación de la red de teléfonos de emergencia con cámaras en todo el campus y la instalación de más cámaras de seguridad, incluyendo en el edificio Barus & Holley, donde ocurrió el tiroteo.

“Estos esfuerzos forman parte de un enfoque amplio y multifacético para la seguridad del campus que integra la prevención, la respuesta y la comunicación en toda la universidad”, escribió Clements.

La universidad se negó a proporcionar a un portavoz para hablar con CNN con mayor detalle.

Este fin de semana, un equipo de CNN observó a un grupo de trabajadores instalando uno de estos teléfonos de emergencia con luz azul, que proporciona una línea directa a los servicios de emergencia. El complejo de la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, que incluye el edificio Barus & Holley, permanece cerrado, mientras que el resto del campus está abierto para los estudiantes.

Smiley elogió la respuesta inicial al tiroteo, calificándola de “muy eficaz”. Un cronograma de los eventos proporcionado por la ciudad indica que la primera llamada al 911 reportando disparos se recibió a las 4:05 p.m. Las unidades de Policía y bomberos fueron enviadas aproximadamente 1 minuto y 22 segundos después, y los primeros en responder llegaron al lugar a las 4:10 p.m.

“Estas acciones casi con certeza evitaron lesiones más graves o incluso otra pérdida de vidas”, afirmó.

Dijo que la ciudad también está llevando a cabo una revisión de su respuesta al tiroteo.

“Mi impresión de la comunidad fuera del campus es que no sienten la necesidad de ver a un policía en cada esquina, pero sí quieren saber que estamos abordando las preguntas difíciles: ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Hay otras mejoras de infraestructura o seguridad que deberían implementarse en otros espacios públicos a los que ellos o sus hijos acuden regularmente?”, dijo Smiley.

Paxson, presidenta de Brown, anunció una iniciativa de sanación y recuperación para toda la comunidad universitaria, llamada “Brown Ever True”, en un mensaje dirigido a la comunidad el 5 de enero.

“No existe un manual para lo que hemos vivido como comunidad”, escribió Paxson. “No hay una única verdad sobre cómo debemos sanar. No hay un solo camino para empezar de nuevo ni una única manera de encontrar paz, consuelo y alegría. Pero somos Brown: la fuerza perdurable de nuestra comunidad solidaria y de apoyo ha sido durante mucho tiempo un rasgo distintivo de nuestra identidad. Siempre fieles a nuestros principios”.

Los estudiantes del campus hablaron con CNN sobre sus sentimientos encontrados al regresar y sobre si se sentían seguros en Brown.

Mason Blondeau, estudiante de economía empresarial, dijo que los cambios en la seguridad de la universidad “definitivamente me hacen sentir mucho mejor”. No culpó a la universidad por el tiroteo y lo describió como un “accidente fortuito”.

“Siento que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar”, dijo. “En mi opinión, fue más un reflejo de una situación social extraña que algo que la escuela haya provocado”.

Liam Melvin, estudiante de física, se mostró cautelosamente optimista ante las medidas de Brown.

“Me siento muy afectado, sin duda. Me gustaría ver cómo Brown maneja la situación, sobre todo considerando la gran presión que tienen ahora”, dijo. “Sin embargo, soy optimista. Creo en mi universidad y en la gente de aquí. Solo espero que todos podamos sentirnos seguros”.

Emily Hamp, estudiante de último año de matemáticas aplicadas y biología, abandonó el campus justo después del tiroteo, por lo que regresar será “muy difícil” y “muy desafiante”.

“Al mismo tiempo, tengo muchas ganas de volver con la comunidad y sanar juntos, y creo que la forma en que la comunidad de Providence en general se ha unido ha sido increíble”, dijo.

Mike Hamp, su padre, dijo que no dudó en que su hija regresara al campus de Brown. Dijo que la revisión posterior a los hechos era necesaria, pero advirtió que la gente debía ser “razonable” al asignar culpas.

“En mi opinión, hay muy poco que una institución pueda hacer para prevenir algo así si un individuo está decidido a hacer lo que hizo ese hombre”, dijo. “Sería prudente no condenar a los miembros de la administración”.

Tretta, víctima del tiroteo en la escuela secundaria, dijo que su experiencia influyó en su decisión de convertirse en defensora de la prevención de la violencia armada. Dijo que estaba deseando involucrar a la comunidad de Brown en la defensa de controles de antecedentes más estrictos y la prohibición de las armas de asalto.

“Una cámara en un edificio o un sistema de acceso con tarjeta no es suficiente cuando cualquiera puede entrar y comprar un arma como esta”, dijo, con firmeza.

Tretta dijo que había algo que les diría a los demás.

“No hay nada que pueda decirles a mis compañeros de clase, excepto: ‘Tenemos que resolverlo juntos y tenemos que apoyarnos mutuamente como comunidad’”.

