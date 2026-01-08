Quién es la madre de tres hijos que murieron en el tiroteo de ICE en Minneapolis

La mujer que murió por disparos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis es recordada como…

La mujer que murió por disparos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis es recordada como una madre y compañera amorosa cuya familia está conmocionada por las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, perdió la vida cuando un agente de ICE disparó contra su vehículo durante un encuentro este miércoles por la mañana.

El tiroteo tuvo lugar en una calle nevada donde un vehículo de ICE se había atascado, según la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Una turba de agitadores que los acosaba” les impidió el paso e intentó impedirles el paso, afirmó Noem.

Aunque Noem defendió las acciones del agente, las autoridades estatales y locales refutaron enérgicamente las afirmaciones de que el tiroteo, que fue captado en video, se realizó en defensa propia.

El tiroteo ha intensificado la tensión ya de por sí alta en Minneapolis, donde unos 2.000 agentes federales fueron desplegados esta semana como parte de la última ofensiva migratoria de la administración Trump.

El despliegue se produjo tras las acusaciones de fraude a la asistencia social en la comunidad inmigrante somalí, planteadas por un creador de contenido conservador en YouTube.

Esto es lo que sabemos sobre la víctima del tiroteo de ICE:

Good, que nació en Colorado, se mudó a Minnesota el año pasado y vivió en las Twin Cities con su pareja, informó el Star Tribune , citando a Ganger.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido”, declaró Ganger al periódico. “Era sumamente compasiva”.

“Ha cuidado de personas toda su vida”, añadió Ganger. “Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”.

Good era madre de un niño de 6 años cuyo padre falleció en 2023, según el Star Tribune. “No hay nadie más en su vida”, declaró la abuela del niño al periódico.

Good pasó la mayor parte de su vida en Colorado y se mudó brevemente a Kansas para vivir con sus padres por un tiempo después de que su esposo, un veterano militar, murió, manifestó su padre, Tim Ganger, a The Washington Post.

“Tuvo una buena vida, pero también una vida difícil”, declaró Tim Ganger al Post. “Era una persona maravillosa”.

En declaraciones a la afiliada de CNN, KMGH, el tío de Good, Robert Ganger, comentó que la noticia del fallecimiento de su sobrina era especialmente difícil para la familia ya que la hermana mayor de Good estaba celebrando su cumpleaños el miércoles.

CNN se ha puesto en contacto con la familia de Good.

Una exvecina de Good en Kansas contó a las emisoras KCTV y KMBC, afiliadas que la joven y su familia “eran encantadores”.

Ella es “una vecina que, como saben, no es terrorista. No es extremista”, afirmó Joan Rose a KMBC. “Era simplemente una madre que amaba a sus hijos y a su esposo”.

Good asistió a la Universidad Old Dominion en Virginia y se graduó en 2020 con un título en inglés, dijo la escuela en un comunicado.

“Que la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: libertad, amor y paz. Espero compasión, sanación y reflexión en un momento que se está convirtiendo en uno de los más oscuros e inciertos de la historia de nuestra nación”, declaró el presidente de Old Dominion, Brian O. Hemphill.

Horas después del tiroteo, multitudes de vecinos se reunieron en una vigilia cerca del lugar para recordar a Good y expresar su indignación por lo sucedido.

El grupo rodeó un santuario improvisado con flores y velas y, en un momento, cantó el nombre de Good.

“Dilo una vez. Dilo dos veces. No toleraremos a ICE”, coreaban también. Algunos portaban carteles con mensajes como “¡Fuera el ICE asesino de nuestras calles!”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, instó a los residentes a mantener la calma ante el “caos” en la ciudad.

“Este es un momento en el que todos nosotros, en Minneapolis y más allá, podemos estar a la altura de las circunstancias”, expresó Frey. “Podemos mostrarles quiénes somos. Podemos mostrarles el coraje, la valentía, el amor y la compasión que identifican a Minneapolis y Estados Unidos”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ofreció sus condolencias a la familia de Good y prometió que su administración “no se detendrá ante nada para buscar rendición de cuentas y justicia”.

Taylor Galgano, Ray Sanchez y Amanda Jackson de CNN contribuyeron a este informe.

