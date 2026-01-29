Este hombre se convirtió en científico climático por accidente al descubrir una fuerza inesperada del calentamiento global

El científico Veerabhadran Ramanathan anhelaba el sueño americano cuando crecía en el sur de la India en la década de…

El científico Veerabhadran Ramanathan anhelaba el sueño americano cuando crecía en el sur de la India en la década de 1960: concretamente, soñaba con un Chevrolet Impala, un coche deportivo que conoció gracias a su padre, vendedor de neumáticos. Ramanathan llegó a Estados Unidos a los veinte años, pero nunca compró su coche de alto consumo de gasolina, principalmente porque sus conocimientos científicos sobre el calentamiento global rápidamente superaron a sus ingresos.

En la década de 1970, Ramanathan, quien ya era un recién doctorado en ciencias planetarias, pasaba sus días trabajando como investigador invitado en el Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia, y sus noches en un proyecto paralelo que ocultaba a sus supervisores. Su investigación nocturna en solitario terminaría cambiando la forma en que los científicos ven el calentamiento global.

El joven científico había descubierto que los clorofluorocarbonos, o CFC, entonces ampliamente utilizados en la fabricación de refrigeradores, aires acondicionados y aerosoles, tenían un importante efecto invernadero. Ramanathan se había topado brevemente con estos productos químicos industriales en su primer trabajo en una empresa de refrigeración. Al igual que el dióxido de carbono, los CFC atrapaban el calor en la atmósfera. De hecho, según los cálculos de Ramanathan, eran más potentes: una molécula de CFC podía tener el mismo efecto de calentamiento que hasta 10.000 moléculas de dióxido de carbono. Durante tres meses, repitió los cálculos buscando una explicación alternativa. No encontró ninguna.

“Era solo un inmigrante posdoctoral de la India. No sabía si debía contárselo a la NASA o no. Simplemente envié el artículo”, recordó Ramanathan.

La revista Science publicó los hallazgos, y su trabajo apareció en la portada de The New York Times en 1975. La idea de que los CFC pudieran ser una fuerza tan poderosa para el calentamiento global también fue recibida con incredulidad, sobre todo por el propio Ramanathan, quien se embarcó en el proyecto puramente por curiosidad en un momento en que el cambio climático no era una preocupación apremiante.

En última instancia, Ramanathan estableció el hecho, ahora ampliamente aceptado, de que los gases de efecto invernadero distintos del CO2 son un importante contribuyente al calentamiento global, un conocimiento de vital importancia que sustentó la primera política exitosa de mitigación del cambio climático.

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el jueves a Ramanathan, distinguido profesor de investigación en la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, el prestigioso Premio Crafoord, que para algunos de los galardonados ha sido un presagio del Premio Nobel.

“Ha ampliado nuestra comprensión de cómo la humanidad está afectando la composición de la atmósfera, el clima y la calidad del aire, y cómo estos tres factores interactúan”, declaró Ilona Riipinen, profesora de ciencias atmosféricas en la Universidad de Estocolmo, Suecia, y miembro del comité que otorgó el premio, dotado con 8 millones de coronas suecas (alrededor de US$ 900.000).

Ramanathan, quien estudió ingeniería en Bengaluru, India, antes de mudarse a Estados Unidos, afirmó que el primer gran avance de su carrera fue resultado de varias “casualidades” afortunadas que le permitieron conectar diferentes campos de estudio.

Tras graduarse con una licenciatura en ingeniería, trabajó durante un tiempo, sin mucha satisfacción, en una empresa de refrigeradores, asegurándose de que el refrigerante —los CFC— no se filtrara. A los 26 años, se mudó a Estados Unidos y comenzó un doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, en un campo relacionado con la ingeniería.

Sin embargo, Ramanathan descubrió que su supervisor había cambiado inesperadamente de enfoque, y su tesis doctoral terminó detallando el efecto invernadero en la atmósfera de Venus. Posteriormente, mientras trabajaba en el Centro de Investigación Langley de la NASA, conoció el trabajo de los científicos Mario Molina y Frank Rowland. Su investigación demostró que los CFC agotaban la capa de ozono, un gas atmosférico natural que protege a los seres humanos de la radiación cancerígena. (Ambos ganaron el Premio Nobel en 1995). No fue hasta la década de 1980 que los CFC se convirtieron en un tema de preocupación pública generalizada.

Antes de su investigación de 1975, Ramanathan afirmó que no le preocupaba en absoluto el cambio climático. Sin embargo, a medida que él y otros científicos ampliaron la lista de gases traza, como el metano y el óxido nitroso, que contribuían al efecto invernadero, Ramanathan se preocupó profundamente de que el calentamiento global se manifestara mucho antes de lo que se pensaba en ese momento. Un artículo que coescribió en 1985 concluyó que los gases traza eran potencialmente tan importantes como el CO2 para el calentamiento global a largo plazo.

“Eso tuvo un gran impacto. Toda la comunidad científica especializada en el clima reaccionó y dijo: ‘Un momento. El calentamiento global va a ocurrir el doble de rápido de lo que pensábamos. No será un problema para nuestros hijos, sino para nosotros ahora mismo’”, dijo Spencer Weart, historiador de la ciencia, autor del libro “El descubrimiento del calentamiento global” y exdirector del Centro de Historia de la Física del Instituto Americano de Física. “Es estupendo que Ramanathan reciba la atención que merece”, añadió.

Ramanathan y otros científicos argumentaron que el potencial de los CFC para el calentamiento global justificaba la restricción de su producción. El Protocolo de Montreal de 1987 finalmente prohibió el uso de los CFC, aunque principalmente debido a la creciente preocupación científica y pública por sus efectos en la salud tras el descubrimiento, en 1985, del agujero en la capa de ozono. Sin esa prohibición, el mundo podría haber experimentado un calentamiento adicional de hasta 1 grado Celsius (1,8 grados Fahrenheit), según un estudio de 2021 publicado en la revista Nature.

El efecto invernadero de los CFC y los gases traza era solo una parte del problema. A lo largo de su extensa carrera, Ramanathan ha utilizado satélites, globos, drones y barcos para estudiar directamente la atmósfera terrestre, confirmando con observaciones directas lo que los modelos climáticos solo habían sugerido.

Entre sus hallazgos clave se incluyen la demostración, por primera vez, de que las nubes tienen un efecto de enfriamiento en el planeta y la comprensión de cómo el vapor de agua puede amplificar los efectos del calentamiento del dióxido de carbono. También dirigió un proyecto que observó y midió una capa de contaminación atmosférica de 3 kilómetros de espesor que cubría gran parte del subcontinente indio. Su trabajo sobre las nubes marrones atmosféricas reveló que la contaminación del aire había enmascarado algunos de los efectos del calentamiento global, una dinámica compleja que los científicos aún están desentrañando.

Ramanathan se convirtió en miembro del consejo de la Academia Pontificia de las Ciencias en 2012, asesorando a tres papas consecutivos sobre políticas de cambio climático, una experiencia que, según él, le hizo considerar no solo la ciencia, sino también las implicaciones éticas de la crisis climática, que, como recalcó, afectará de forma desproporcionada a los pobres.

“Su forma de comunicación, discreta pero eficaz, ha sido clave para involucrar tanto a la comunidad científica como a los responsables de la toma de decisiones”, dijo Örjan Gustafsson, profesor de biogeoquímica en la Universidad de Estocolmo y miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias, quien ha trabajado con Ramanathan. “Con una mirada atenta a los más vulnerables de nuestro planeta y prestando oído a los investigadores más jóvenes, ha inspirado a toda una generación de científicos del clima.”

Ramanathan, de 81 años, conduce un Tesla Model Y (aunque una maqueta roja de un Chevy Impala adorna la repisa de su chimenea) y ha instalado paneles solares en su casa de California, pero dejó de ir caminando y en autobús al trabajo porque, según él, le llevaba demasiado tiempo.

Señaló que rara vez recomienda acciones individuales para combatir la crisis climática. En cambio, Ramanathan anima a los jóvenes con los que se encuentra a que “se movilicen y elijan a los políticos adecuados” y difundan el mensaje “utilizando ciencia basada en datos, no pseudociencia”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.