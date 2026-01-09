Estallan más protestas en Irán y el ayatola Alí Jamenei afirma que el régimen “no se detendrá”

Este viernes estallaron nuevas protestas contra el Gobierno en Irán, donde las autoridades cortaron el jueves el acceso a internet…

Este viernes estallaron nuevas protestas contra el Gobierno en Irán, donde las autoridades cortaron el jueves el acceso a internet y las líneas telefónicas en Teherán y otras ciudades tras grandes manifestaciones.

Las protestas comenzaron hace casi dos semanas debido a las difíciles condiciones económicas y desde entonces cientos han resultado heridos y han muerto al menos 45 manifestantes, entre ellos ocho niños, según informa la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

Se trata de las mayores manifestaciones desde las protestas a gran escala que se desencadenaron tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras se encontraba bajo la custodia de la policía religiosa en 2022.

A medida que empezaron a aparecer videos de las protestas masivas en Teherán y otras ciudades el jueves por la noche, el régimen recurrió a una táctica habitual para reprimir la disidencia: cortó las comunicaciones en todo el país.

El país quedó aislado del mundo, lo que supuso un momento angustioso y aterrador para muchos iraníes en el extranjero y para los activistas de derechos humanos.

Los iraníes llevan ahora casi 24 horas bajo un apagón casi total de internet mientras las protestas antigubernamentales se extienden por el país.

Un corte de comunicaciones no solo dificulta la capacidad de los manifestantes para organizarse y movilizarse, sino que también les impide difundir información e imágenes al mundo. Históricamente, los cortes preceden a una sangrienta represión de las protestas, lo que hace temer que el régimen pueda volver a utilizar el corte como excusa para una respuesta brutal.

“Los apagones nacionales suelen ser la estrategia a la que recurre el régimen cuando está a punto de usar fuerza letal contra los manifestantes”, dijo a CNN Alp Toker, director de la organización de vigilancia de ciberseguridad NetBlocks, “con el objetivo de impedir la difusión de noticias sobre lo que ocurre en el terreno, y también de limitar el escrutinio internacional”.

Este viernes, los primeros videos que han salido a la luz desde el bloqueo de Internet muestran a multitudes protestando durante el día en la ciudad de Zahedan, en el sureste de Irán.

Los residentes comenzaron a salir a las calles después de las oraciones de este viernes, de acuerdo con la Organización Hengaw para los Derechos Humanos.

Las protestas continuaron en varias ciudades iraníes este viernes, con videos que muestran a manifestantes pidiendo el fin del liderazgo de Irán y el regreso de un príncipe exiliado cuyo padre gobernó Irán antes de la revolución.

Videos del medio activista reformista IranWire muestran a mujeres marchando en la ciudad iraní de Chabahar, en el sureste, durante este viernes y coreando “Muerte al dictador” y “Pobreza, corrupción, precios en alza, seguiremos hasta el derrocamiento”.

Se observa un vehículo incendiado mientras varias personas parecen arrojar objetos.

En el norte de Teherán, algunos manifestantes marcharon por las calles este viernes por la noche, coreando “¡Pahlavi regresará!” en un video publicado en redes sociales y geolocalizado por CNN.

Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último sha de Irán, se ha posicionado como una alternativa al régimen, declarando su apoyo a las protestas y haciendo llamados directos a la acción nacional coordinada.

La agencia de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que está “consternada” por los informes de violencia en Irán este viernes, “incluidas muertes reportadas y destrucción de propiedad”.

“El derecho a la protesta pacífica, tal como está consagrado en el derecho internacional, debe ser protegido. Todas las muertes deben ser investigadas de manera pronta, independiente y transparente”, dijo Jeremy Laurence, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.

“Aquellos responsables de cualquier violación deben rendir cuentas de acuerdo con las normas y estándares internacionales”, añadió Laurence, indicando que la organización también está preocupada por el apagón de internet ordenado por el Gobierno iraní en respuesta a las protestas.

“Dichas acciones socavan la libertad de expresión y el acceso a la información”, afirmó Laurence, “así como también afectan el trabajo de quienes documentan violaciones de derechos humanos y el acceso a servicios esenciales o de emergencia”.

El servicio de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), una élite del Ejército iraní utilizada en el pasado para reprimir protestas masivas, emitió un comunicado advirtiendo de “represalias”, informa la agencia estatal de noticias Tasnim.

“Advertimos que la continuación de esta situación es inaceptable, y la sangre de las víctimas de los recientes incidentes terroristas recae sobre sus planificadores”, dice el comunicado de la IRGC. “El pueblo de Irán considera legítimo el derecho a la represalia contra la propagación de la inseguridad”.

El Gobierno iraní ha afirmado que “mercenarios” han matado a miembros de las fuerzas de seguridad en incidentes terroristas mientras las protestas continúan en todo el país. Por su parte, organismos de derechos humanos han dicho que decenas de manifestantes han muerto en los últimos días. CNN no puede confirmar las cifras proporcionadas por estos grupos.

El comunicado publicado por Tasnim añade que la rama de inteligencia de la IRGC “considera salvaguardar los logros” del régimen y “preservar la seguridad de la sociedad como sus líneas rojas”.

“Estará al lado de la nación iraní hasta que el plan del enemigo sea completamente derrotado y se establezca y garantice la seguridad de los ciudadanos”, concluyó el comunicado.

Asimismo, el fiscal de Teherán, Ali Salehi, dijo este viernes que algunos manifestantes en Irán podrían enfrentar la pena de muerte por sus acciones, según la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Salehi afirmó que los actos de vandalismo contra bienes públicos realizados como parte de las manifestaciones contra el régimen serán considerados “moharebeh”, que se traduce como “guerra contra Dios”. El castigo para moharebeh incluye la ejecución.

“No mostraremos indulgencia hacia los terroristas armados”, dijo Salehi, según Tasnim. “Su sentencia es moharebeh”.

La ejecución de manifestantes por parte de Irán ha provocado anteriormente indignación internacional, con críticos que afirman que el régimen ha llevado la pena capital a un nuevo nivel.

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, instó al presidente Donald Trump a “centrarse en los problemas de su propio país” en un discurso televisado este viernes, mientras las protestas antigubernamentales se extendían por todo el país.

En sus primeras declaraciones públicas desde el inicio de las manifestaciones, Jamenei afirmó: “Hay algunos agitadores que quieren complacer al presidente estadounidense destruyendo la propiedad pública. El pueblo iraní, unido, derrotará a todos los enemigos. Insto urgentemente a Trump a que se centre en los problemas de su propio país”.

“La República Islámica llegó al poder por la sangre de cientos de miles de personas nobles”, declaró. “La República Islámica no retrocederá ante quienes buscan destruirnos”.

“El presidente de EE.UU. ha dicho que si el Gobierno iraní hace tal o cual cosa, apoyará a los alborotadores. Los alborotadores han puesto sus esperanzas en él”, dijo.

Jamenei advirtió que el pueblo iraní “no tolerará a los sirvientes de potencias extranjeras”.

“Si Dios quiere, Dios traerá pronto el sentimiento de victoria a los corazones de todo el pueblo iraní”, concluyó.

El jueves, Trump reiteró su amenaza de atacar Irán si las fuerzas de seguridad matan a manifestantes.

El alcalde de Teherán afirmó que los manifestantes han atacado infraestructuras económicas, entre ellas 26 bancos, así como dos hospitales y 25 mezquitas. CNN no puede verificar de forma independiente estas afirmaciones.

Por su parte, los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido condenaron la violencia de las autoridades iraníes contra los manifestantes en una declaración conjunta este viernes.

“Estamos profundamente preocupados por los informes de violencia por parte de las fuerzas de seguridad iraníes y condenamos enérgicamente la muerte de manifestantes”, escribió el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en una publicación en X.

Él, junto con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, instaron a las autoridades iraníes a “abstenerse de recurrir a la violencia” contra los manifestantes y a “respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos de Irán”.

Downing Street posteriormente envió a CNN una copia de la declaración.

Trump publicó un video en redes sociales este viernes en el que afirmaba que el régimen iraní había perdido el control de su segunda ciudad más grande. No hay pruebas que respalden estas afirmaciones.

Más tarde este viernes, Trump aseguró que Estados Unidos observa de cerca la situación en Irán y volvió a advertir a los líderes iraníes sobre el uso de la violencia contra los manifestantes.

“Y nuevamente les digo a los líderes iraníes: será mejor que no comiencen a disparar, porque nosotros también responderemos”, afirmó durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca.

Agregó que esto no significa el envío de militares estadounidenses al terreno.

“Si comienzan a matar personas como lo han hecho en el pasado, intervendremos. Eso no significa enviar militares, pero sí que los golpearemos muy fuerte donde más les duela”, dijo Trump.

Sobre las protestas, Trump señaló: “Irán está en serios problemas”.

“Me parece que la gente está tomando el control de ciertas ciudades que nadie pensó que fuera posible hace apenas unas semanas”, añadió.

El presidente de EE.UU. no especificó a qué ciudades se refería. No está claro si los manifestantes han tomado el control de alguna ciudad iraní.

Varios vuelos a Irán fueron cancelados este viernes en medio de las protestas.

La aerolínea estatal de Dubai, flydubai, informó que estaba siguiendo la situación “de cerca” y anunció la cancelación de sus vuelos a Irán para este viernes.

“Estamos en contacto directo con los pasajeros cuyos planes de viaje se han visto afectados. Continuaremos monitoreando la situación de cerca y ajustaremos nuestro programa de vuelos según sea necesario”, declaró un portavoz de flydubai a CNN.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, las cancelaciones afectarán al menos a 17 vuelos de flydubai programados para este viernes entre Dubai y varias ciudades iraníes, incluidas Teherán, Shiraz y Mashhad.

Por su parte, Turkish Airlines informó a CNN que 20 vuelos con destino y origen en Irán, programados entre el jueves y el sábado, han sido cancelados.

