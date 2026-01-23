Estados Unidos, Ucrania y Rusia se preparan para las primeras conversaciones trilaterales sobre la guerra

Los negociadores ucranianos, estadounidenses y rusos mantendrán conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos el viernes, lo que marca la primera…

Los negociadores ucranianos, estadounidenses y rusos mantendrán conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos el viernes, lo que marca la primera reunión conocida a la que asistirán los tres países desde la invasión a gran escala de Moscú en 2022.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, confirmó que Rusia se uniría a representantes de Ucrania y Estados Unidos en la primera reunión del grupo de trabajo trilateral sobre seguridad en Abu Dabi, confirmando así una declaración previa del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. No especificó la hora prevista para el inicio de las conversaciones.

Las conversaciones se producen después de que el enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se reunieran con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante más de tres horas desde la noche del jueves. El asesor del Kremlin, Ushakov, describió esas conversaciones como “excepcionalmente sustanciales, constructivas y, diría yo, extremadamente francas y confidenciales”.

Pero también advirtió que “sin resolver la cuestión territorial… no se debe contar con lograr una solución a largo plazo”, y agregó que Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos “en el campo de batalla, donde las Fuerzas Armadas rusas tienen la iniciativa estratégica”, hasta que se alcance un acuerdo.

Los recientes esfuerzos liderados por Estados Unidos para mediar el fin de la guerra de cuatro años no han logrado detener los combates, y las demandas de Moscú de que Ucrania ceda el territorio reclamado por Rusia han sido durante mucho tiempo un punto de fricción en las negociaciones.

Rusia ocupa alrededor del 20 % del territorio reconocido por el derecho internacional como parte de la Ucrania soberana, incluida casi toda la región de Luhansk y partes de las regiones de Donetsk, Kherson y Zaporizhia.

Las antiguas demandas maximalistas de Moscú incluyen que Ucrania entregue la totalidad de estas cuatro regiones, que ha anexado pero no ha conquistado totalmente.

La delegación rusa a Abu Dabi estará encabezada por el almirante jefe de la Dirección General de Inteligencia, Ígor Olegovich Kostyukov. La delegación ucraniana incluirá al subjefe de la oficina presidencial y jefe del Estado Mayor, Andrii Hnatov. La Casa Blanca aún no ha hecho comentarios sobre la reunión.

Minutos después de que comenzara la reunión entre Putin y Witkoff, Rusia dijo que su avión bombardero de largo alcance realizó el jueves un vuelo de patrullaje programado de cinco horas sobre el Mar Báltico, una acción probablemente pensada como una demostración de fuerza a medida que se intensifican los esfuerzos diplomáticos.

Horas antes de volar a Moscú, Witkoff dijo que las negociaciones “se habían reducido a un solo tema”, sugiriendo que tal vez un acuerdo estaba al alcance.

“Creo que lo hemos reducido a un solo problema y hemos discutido iteraciones de ese problema, y ​​eso significa que tiene solución”, dijo, hablando en un evento en Davos el jueves.

Un funcionario europeo confirmó más tarde a CNN que el tema restante al que se refería Witkoff era el territorio, sin dar más detalles.

El objetivo del líder de Rusia, Vladímir Putin, ha sido durante mucho tiempo la región ucraniana del Donbás, con ricas tierras de cultivo e importantes ríos. La pérdida de la región dejaría las vastas llanuras del centro de Ucrania vulnerables a cualquier futura ofensiva rusa.

La administración Trump ha aumentado la presión sobre Ucrania para que acepte un acuerdo de paz, a pesar de las preocupaciones generalizadas de que un acuerdo de ese tipo podría favorecer a Moscú .

Durante su discurso en Davos, el presidente de EE.UU. pareció indicar que sentía que un avance entre ambas partes estaba cerca. “Creo que están en un punto en el que pueden unirse y llegar a un acuerdo, y si no lo hacen, son unos estúpidos”, dijo Trump sobre Zelensky y Putin.

El jueves, Zelensky pronunció un encendido discurso en Davos, criticando a los líderes europeos por no hacer más para detener la guerra de Putin, comparándolo con su respuesta a las amenazas de Trump de anexar Groenlandia.

Zelensky también reiteró que las cuestiones territoriales no resueltas en el Este serían centrales en las discusiones de paz.

“Todo se reduce a la zona este de nuestro país, todo se reduce a la tierra”, dijo. “Este es el problema que aún no se ha resuelto”.

Ucrania está luchando actualmente para restablecer el suministro eléctrico a más de un millón de personas que se quedaron sin calefacción debido a temperaturas extremadamente frías tras los ataques con misiles y aviones no tripulados rusos .

El jueves, el ministro de Energía de Ucrania dijo que la red eléctrica del país sufrió su día más difícil desde finales de 2022 debido a los “constantes ataques enemigos”.

