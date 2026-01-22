Estados Unidos oficializa su salida de la Organización Mundial de la Salud

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS por sus siglas en inglés), confirmó el jueves que Estados…

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS por sus siglas en inglés), confirmó el jueves que Estados Unidos completó su retiro definitivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con este anuncio, se materializa uno de los objetivos más ambiciosos y controvertidos del Gobierno del presidente Donald Trump.

Trump intentó salir de la OMS durante su primer mandato, luego notificó a través de un decreto durante su primer día de su segundo mandato que EE.UU. abandonaría la organización. Por ley, EE.UU. debe dar a la OMS un aviso de un año y pagar todas las cuotas pendientes antes de su partida.

EE.UU. todavía le debe a la OMS aproximadamente US$ 260 millones, pero expertos legales dijeron que es poco probable que EE.UU. pague y que la OMS tiene pocos recursos.

CNN ha contactado a la OMS para obtener comentarios.

“Legalmente, está muy claro que Estados Unidos no puede retirarse oficialmente de la OMS a menos que pague sus obligaciones financieras pendientes”, dijo el Dr. Lawrence Gostin, experto en derecho de la salud global y salud pública en la Universidad de Georgetown. “Pero la OMS no tiene poder para obligar a EE.UU. a pagar lo que debe”.

La OMS podría aprobar una resolución diciendo que EE.UU. no puede retirarse hasta que pague, pero Gostin dijo que probablemente no arriesgará crear más tensión cuando Trump de todos modos probablemente se retire.

El jueves, el HHS dijo que todo el financiamiento del gobierno estadounidense a la OMS había sido terminado y que todo el personal y contratistas asignados o integrados en la organización han sido retirados. También se informó que EE.UU. había cesado la participación oficial en comités patrocinados por la OMS, órganos de liderazgo, estructuras de gobernanza y grupos técnicos de trabajo.

Sin embargo, el HHS dejó la puerta abierta a cierta colaboración continua. Cuando se le preguntó si EE.UU. participaría en una próxima reunión liderada por la OMS para decidir la composición de las vacunas contra la gripe del próximo año, la administración dijo que las conversaciones sobre ese tema aún continúan.

Durante una llamada con periodistas el jueves, un alto funcionario del Gobierno dijo que Estados Unidos “no ha estado recibiendo mucho rendimiento por nuestro valor, por nuestro dinero, ni por el personal que hemos proporcionado”.

“Una promesa hecha y una promesa cumplida”, dijo un alto funcionario de la administración. El funcionario dijo que la OMS “ha actuado en contra del interés de EE.UU. de proteger al público estadounidense”.

Aunque EE.UU. era el mayor financiador de la organización, el funcionario señaló que nunca ha habido un director general estadounidense de la OMS.

El HHS dijo que la OMS nunca asumió lo que el Gobierno de EE.UU. considera fracasos durante la pandemia de covid-19. El HHS dijo que la OMS había tardado en declarar una emergencia de salud pública global, lo que le costó al mundo semanas críticas mientras el virus se propagaba.

“Durante ese periodo, el liderazgo de la OMS repitió y elogió la respuesta de China a pesar de la evidencia de subregistro temprano, supresión de información y retrasos en confirmar la transmisión de persona a persona”, dijo la agencia en un comunicado de prensa.

El HHS también señaló la renuencia de la OMS a reconocer el contagio aéreo del virus y dijo que minimizó la idea de que personas sin síntomas pudieran propagar la infección.

“Esta acción significa que las políticas de salud de nuestro país ya no pueden estar limitadas por burócratas extranjeros sin rendición de cuentas”, dijo el funcionario del HHS.

A pesar de la ruptura, la administración afirmó que EE.UU. seguirá siendo un líder mundial en salud.

Aún no se han publicado los detalles de la nueva estrategia, pero los funcionarios dijeron que EE.UU. continuaría colaborando con otros países en la vigilancia de enfermedades infecciosas y el intercambio de datos, a través de acuerdos con países individuales y trabajando con organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos.

Se espera que ese esfuerzo sea liderado por el Centro de Salud Global de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

“Hemos evaluado todas las brechas y las posibles brechas. Hemos hecho análisis. Tenemos planes en marcha. Continuaremos trabajando con los países y los ministerios de salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una forma mutuamente beneficiosa”, dijo otro alto funcionario de la administración.

El Gobierno prometió “una serie de nuevos anuncios” en los próximos meses.

Algunos expertos dijeron que intentar gestionar la salud global a través de acuerdos con países individuales crearía un sistema fragmentado que no reemplazará lo que puede hacer la Organización Mundial de la Salud.

“No permite el mismo nivel de colaboración y vigilancia que trabajar con la OMS”, dijo un exfuncionario de los CDC, que pidió no ser identificado. “No hay suficiente financiación para reemplazarlo todo”.

El exfuncionario señaló que los CDC tienen personal en unos 60 países, pero no en todos los países, “por eso una estructura general como la OMS es importante”.

Los críticos dijeron que la medida podría cegar a Estados Unidos y al mundo ante posibles amenazas biológicas.

“La retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud es un abandono miope y equivocado de nuestros compromisos de salud global. La cooperación y comunicación globales son críticas para mantener protegidos a nuestros propios ciudadanos porque los gérmenes no respetan las fronteras”, dijo el Dr. Ronald Nahass, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, en un comunicado.

“Retirarse de la Organización Mundial de la Salud es científicamente irresponsable. No reconoce la historia natural fundamental de las enfermedades infecciosas. La cooperación global no es un lujo; es una necesidad biológica”, agregó Nahass.

Otros estuvieron de acuerdo con esa valoración.

“Hoy es un día en el que la salud pública mundial sufrió un golpe triste y trascendental. Viviremos más brotes mortales en todo el mundo. Ocurrirán porque los expertos de la comunidad de salud pública de EE.UU. no estarán presentes para liderar la respuesta global. Estos brotes se propagarán a Estados Unidos y nos harán mucho daño”, dijo el Dr. Michael Osterholm, quien dirige el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

“Esta es la decisión presidencial más lamentable de mi vida”, dijo Gostin, de Georgetown. “No ser miembro de la OMS es profundamente perjudicial para nuestros propios intereses y nuestra seguridad nacional”.

“No tendremos acceso rápido y completo a los datos epidemiológicos, muestras de virus y datos de secuenciación genómica para crear vacunas y tratamientos. Y no podremos trabajar internacionalmente para frenar amenazas graves a la salud antes de que lleguen a nuestras costas. Cuando llegue la próxima pandemia (y llegará), Estados Unidos no estará preparado y nuestra respuesta será lenta y débil. Eso perjudica a todos los estadounidenses”, agregó Gostin.

En una conferencia de prensa la primavera pasada, el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la salida de EE.UU. como una propuesta de “perder-perder”.

“Estados Unidos pierde, y el resto del mundo, sabemos con certeza, pierde”, afirmó.

