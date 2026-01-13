Es improbable que la Fed recorte las tasas de interés en un futuro próximo. Las razones por las que sería una buena noticia

Después de recortar las tasas de interés tres veces seguidas en 2025, la Reserva Federal indicó el mes pasado que…

Después de recortar las tasas de interés tres veces seguidas en 2025, la Reserva Federal indicó el mes pasado que probablemente no volverá a bajarlas por un tiempo.

Una pausa de meses, consolidada por los datos económicos clave publicados el viernes, podría ser el mejor escenario posible para la economía más grande del mundo.

El informe de empleo de diciembre mostró que la contratación en 2025 se desaceleró a niveles no vistos desde la pandemia. Sin embargo, el total mensual se acercó a las expectativas de los economistas y la tasa de desempleo disminuyó ligeramente.

Esto bastó para convencer a los inversores con casi total certeza de que la Fed mantendría los tipos estables en su reunión del 27 y 28 de enero, según los futuros. Wall Street ahora no espera un recorte de tipos hasta junio.

Las altas tasas de interés agravan los problemas de asequibilidad de muchos estadounidenses, pero el alto desempleo puede causar un impacto aún mayor.

Los bancos centrales tienen la tarea de gestionar este equilibrio, y bajar las tasas en este momento sería un reconocimiento de que el mercado laboral se ha deteriorado significativamente.

“Es probable que la Fed mantenga su rumbo por ahora, ya que el mercado laboral muestra señales tentativas de estabilización”, escribió Lindsay Rosner, directora de inversiones en renta fija multisectorial en Goldman Sachs Asset Management, en una nota de analista el viernes.

Si el mercado laboral se mantiene estable en los próximos meses, es probable que los funcionarios de la Reserva Federal comiencen a tomar como referencia los datos de inflación para reducir aún más las tasas de interés.

Este año, la inflación superará el objetivo del 2 % del banco central por quinto año consecutivo.

Tras la publicación del informe de empleo de diciembre, los analistas de Morgan Stanley actualizaron su pronóstico para 2026. Ahora proyectan un recorte de tasas en junio y otro en septiembre, en lugar de en enero y abril.

“Dada la mejora del impulso económico y la disminución de la tasa de desempleo, vemos menos necesidad de recortes a corto plazo para estabilizar el mercado laboral”, escribieron. “En cambio, ahora creemos que la Fed recortará las tasas a medida que se haga evidente que la transferencia arancelaria se ha completado y la inflación se está desacelerando hacia el objetivo del 2 %”.

A lo largo de 2025, los empleadores agregaron nuevos puestos a un ritmo débil, y solo unas pocas industrias impulsaron el crecimiento de las ocupaciones a medida que la tasa de desempleo aumentaba gradualmente.

Esto ha puesto a los funcionarios de la Fed en un enigma, con ambos lados de su mandato dual de precios estables y máximo empleo bajo presión, y ha dividido al poderoso comité de fijación de tasas de la Fed.

Los economistas también prevén que el mosaico de aranceles del presidente Donald Trump se refleje plenamente en la inflación al consumidor este año, lo que probablemente resulte en un aumento único de precios.

Sin embargo, la situación arancelaria sigue siendo incierta: se espera que la Corte Suprema determine este año si una gran parte de los aranceles de Trump son legales.

Y una nueva investigación de la Reserva Federal de San Francisco sostiene que los aranceles de Trump podrían reducir la inflación pero aumentar el desempleo, basándose en cómo respondió la economía a los grandes cambios en los aranceles en la era anterior a la Segunda Guerra Mundial.

“Creo que la Fed puede mantener la calma hasta junio antes de volver a flexibilizar las tasas, y para entonces debería haber suficientes señales de una menor inflación que ayudarían a la Fed a sentirse más cómoda a la hora de realizar recortes adicionales para garantizar que el mercado laboral siga respaldado”, dijo John Canavan, analista estadounidense principal de Oxford Economics.

Si bien puede que no haya una emergencia económica que justifique bajar las tasas de interés, los estadounidenses aún no se sienten muy bien con respecto a la economía de su país.

La última encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan, publicada el viernes, mostró que la confianza del consumidor aumentó en enero a 54, frente al 52,9 de diciembre. Una lectura final revisada de enero se publicará a finales de este mes.

Sin embargo, el dato de enero siguió siendo excepcionalmente débil, situándose por debajo de los niveles observados durante la Gran Recesión.

Los estadounidenses “siguen centrados principalmente en problemas cotidianos, como los altos precios y la debilidad del mercado laboral”, declaró Joanne Hsu, directora de encuestas, en un comunicado de prensa.

El bajo sentimiento del consumidor probablemente todavía no signifique mucho para el gasto del consumidor, que representa alrededor de dos tercios de la producción económica de Estados Unidos: los episodios de sentimiento en declive en los últimos años no se tradujeron en un gasto más débil.

“La gente tiene trabajo, los salarios han subido y el mercado de valores está en alza. Así que la gente tiene dinero y, aunque no se sienta bien con ello, sigue gastando”, declaró el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, en una entrevista publicada el viernes.

“Las personas adineradas gastan, y dependiendo de su nivel de riqueza, no negocian mucho”, añadió. “Pero las personas con ingresos más bajos siguen gastando, pero no quieren hacerlo en cosas que ya tienen un precio elevado. Están tomando decisiones”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.