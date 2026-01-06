Encuentran otro cuerpo y el barco en el que naufragó la familia del DT español Fernando Martín en Indonesia

Los equipos de rescate indonesios encontraron este martes un tercer cuerpo sin vida y el casco del barco en el…

Los equipos de rescate indonesios encontraron este martes un tercer cuerpo sin vida y el casco del barco en el que naufragó el pasado 26 de diciembre una familia española en aguas del Parque Nacional de Komodo, después de que el domingo se recuperara un segundo cadáver, el del DT español Fernando Martín.

El barco KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar –en el Parque Nacional de Komodo– alrededor de las 8:30 p.m. hora local del 26 de diciembre, tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

La última localización conocida de la nave se encontraba entre las islas de Padar y Rinca –en el Parque Natural de Komodo–, una zona de fuertes corrientes submarinas.

Cerca de las aguas de Serai se habían encontrado en los últimos días restos pertenecientes a la embarcación hundida, como una puerta, una silla o un extintor.

Las autoridades intentaban ahora localizar el pecio, al mantener la hipótesis de que los cuerpos que aún permanecían desaparecidos, podrían estar atrapados en su interior.

El domingo, a raíz del hallazgo del cuerpo del padre de la familia, Fernando Martín, las autoridades extendieron el operativo hasta el atardecer de este miércoles, la segunda ampliación tras el plazo mínimo de siete días de búsqueda marcado por ley.

