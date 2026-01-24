Live Radio
En fotos: tormenta invernal azota a EE.UU.

CNN

January 24, 2026, 6:16 PM

Dos tercios de la población de Estados Unidos enfrenta una fuerte tormenta invernal que traerá hielo y nieve a una franja de más de 3.200 kilómetros desde Texas hasta Nueva Inglaterra durante el fin de semana.

Se prevé que la acumulación de hielo derribe líneas eléctricas y árboles en las zonas más afectadas del sur, y cientos de miles de personas podrían quedarse sin electricidad durante varios días.

Miles de vuelos ya han sido cancelados y viajar por carretera en el área afectada será difícil o imposible.

