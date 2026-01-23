El talento latino en UFC se abre paso a los golpes: ¿quiénes son los cinco peleadores a seguir en 2026?

No importa si se juega con la mano, con los pies o con ambos. Tampoco si se usa un balón,…

No importa si se juega con la mano, con los pies o con ambos. Tampoco si se usa un balón, una pértiga o un bate. Ni siquiera si los límites del área de juego se marcan con pintura, cuerdas o una reja. Allí donde haya un deporte, habrá latinoamericanos haciendo ruido. La UFC no es la excepción, ni mucho menos. El octágono dejó en 2025 muchas portadas para los luchadores de América Latina y 2026 promete volver a tener un reflector apuntando a esa parte del continente.

Hay varios nombres que ya se han ganado el protagonismo a base de nocauts y sumisiones, y muchos más que están a la caza del mismo, por lo que a la hora de pensar en los peleadores latinos a seguir muy de cerca este año, es difícil (y hasta injusto) quedarse solo con un puñado de ellos.

Brasil tiene un amplio repertorio de grandes peleadores de artes marciales mixtas, pero ninguno tan dominante como Álex Pereira, alias “Poatán”. El nacido en Sao Bernardo Do Campo hace 38 años es el actual campeón de los semipesados, un título que había perdido sorpresivamente ante Magomed Ankalaev en marzo del año pasado por decisión unánime. Sin embargo, lo recuperó con una magistral clase de pelea en la revancha siete meses más tarde. Fue tan dominante su actuación que el ruso le duró apenas 80 segundos en el octágono. Lo envió a la lona con un nocaut y empezó 2026 en el trono de la división.

Pereira no tiene aún fecha o rival confirmado para este año, pero habrá que estar atento, porque siempre que pelea hay promesa de show: en 16 combates se fue victorioso en 13, de los cuales 11 terminaron antes de tiempo.

Su futuro inmediato no está del todo claro, porque “Poatán” ha incluso sugerido que intentaría ir por el cetro de peso completo, aunque también manifestó su ilusión de pelear en la velada que la UFC espera cerrar en la Casa Blanca. Si todo eso falla, el neozelandés Carlos Ulberg asoma como principal retador por el título de los semipesados.

México también es sinónimo de UFC, y si hubiera que agradecerle a alguien en particular por ello, ese alguien sería Brandon Moreno. “El bebé asesino”, oriundo de Tijuana, tiene apenas 31 años, pero ya cumple una década peleando en el rejado, y tiene el honor de ser el primer peleador mexicano en ser campeón de la UFC. Lo logró en 2021, cuando batió por sumisión a Deiveson Figueiredo (parte de una épica saga de cuatro peleas donde ganó dos, perdió una y empató la restante) por el título del peso mosca.

Moreno cedió el trono en 2023 y, a pesar de un par de buenas actuaciones en los últimos años, la derrota ante Tatsuro Taira en diciembre pasado frenó su renovado ascenso.

Sin embargo, febrero le llevará la posibilidad de ir a por todo nuevamente, y nada menos que en casa, al protagonizar la lucha estelar del UFC México 2026 ante Asu Almabayev. Con su habitual estilo “cerebral”, más paciente que agresivo, pero igualmente peligroso, “el bebé asesino” buscará en su tierra volver a entrar en la discusión por el cetro de la división.

Quizás, el peleador latino del que más se habló durante 2025. Y eso se lo ganó a puro golpe. Michael Morales es, como dice la UFC, el orgullo de Ecuador. Dueño de una potencia y lectura de combate admirables, y también de un récord impecable de 19 peleas y 19 triunfos (14 por la vía rápida), Morales tuvo un 2025 mágico: peleó dos veces y ganó las dos, ambas con bono de 50.000 dólares por desempeño. El nocaut a Sean Brady en noviembre puso su nombre en el cáliz de contendientes al cetro del peso wélter, hoy propiedad del implacable Islam Makhachev.

Los analistas destacan todo en el luchador de 26 años nacido en Pasaje: potencia, alcance, resistencia y agarre. Atributos que lo llevaron a noquear recientemente a Gilbert Burns y Brady en menos de cinco minutos.

Su próxima parada no está clara, pero en los últimos días protagonizó un tenso ida y vuelta en las redes sociales con el campeón Makhachev, dejando en el aire un aroma a pelea inminente. La expectativa es alta: el peso wélter nunca tuvo un latinoamericano campeón, y Michael Morales podría estar cerca de hacer añicos esa estadística.

Puede que sea el único dominicano en la UFC en estos momentos, pero Waldo Cortés-Acosta no tiene problemas en portar la bandera de su país en solitario. A pesar de que lleva poco más de tres años en el octágono, ya tiene 18 peleas en su foja personal entre los pesos pesado y ha ganado 16 de ellas (ocho por nocaut).

El “Salsa Boy” tuvo un 2025 hiperactivo, con cinco peleas (cuatro triunfos, tres por la vía rápida), y en la última se fue casi sin transpirar ante Shamil Gaziev: lo noqueó en 82 segundos tras haber sido convocado para la velada apenas tres días antes. Su constante presencia en la jaula ha llamado mucho la atención, principalmente porque la división no acostumbra a tener tanta actividad.

Hoy está quinto en el ranking de los pesos pesado, pero puede escalar inmediatamente este mismo fin de semana, cuando vuelva a presentarse en el octágono en el UFC 324 ante Derrick Lewis. Un triunfo allí puede ponerlo en la discusión por el cetro, a la espera, claro, de lo que ocurra con el combate sin fecha entre Tom Aspinall y Ciryl Gane (el primero acabó sin decisión por un golpe involuntario al ojo del campeón británico).

La gran esperanza argentina en la UFC se llama Ailín Pérez. La oriunda de Ciudad de Buenos Aires, de 31 años, lleva cinco victorias consecutivas en el peso gallo. La última vez que conoció la derrota su país ni siquiera había ganado el Mundial de fútbol en Qatar.

El único motivo por el que no se habla más de “Fiona” es que viene de una larga inactividad: solo peleó una vez en 2025, en enero. Eso se terminará el próximo mes, cuando Pérez sea protagonista del UFC México 2026 con un combate ante la estadounidense Macy Chiasson.

La poca actividad del año pasado la dejó en el octavo lugar de la división, pero ahora peleará con la séptima, y, al ser una categoría con poca profundidad de contendientes, cada victoria tiene un gran valor agregado.

Cualidades para ir por el título no le faltan: tiene agresividad y un estilo directo, donde busca rápidamente la corta distancia para aplicar llaves y derribos. La efectividad está probada. Solo le falta una presencia más regular en el octágono para demostrar que tiene con qué aspirar al trono.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.