Negociaciones críticas en marcha para evitar el cierre del Gobierno tras el bloqueo del proyecto de financiación en el Senado

Las conversaciones de último minuto continúan con la Casa Blanca mientras los líderes del Congreso se apresuran para evitar un costoso cierre parcial del Gobierno al final de la semana.

Los demócratas votaron este jueves por la tarde en contra de avanzar un paquete de financiación de seis leyes, ya que buscan concesiones de los republicanos y la Casa Blanca sobre la aplicación de la ley migratoria federal a cambio de su apoyo.

Horas después, las negociaciones se redujeron a un solo punto pendiente: cuánto tiempo extender temporalmente la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional, para dar tiempo a alcanzar un acuerdo a más largo plazo que limite las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según varios senadores de ambos partidos.

La rapidez con la que han avanzado las conversaciones resalta el interés de la Casa Blanca en evitar otro cierre, así como el reconocimiento tácito de los republicanos sobre los riesgos políticos de la inacción en medio de la creciente protesta pública por las duras tácticas de ICE.

“Espero que no tengamos un cierre”, dijo el presidente Donald Trump durante una reunión del gabinete. “Creo que estamos cerca. Los demócratas, no creo que quieran verlo tampoco”.

Los demócratas, deseosos de aprovechar el descontento generalizado tras los mortales tiroteos de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis este mes, afirman que no apoyarán una prórroga de financiación a corto plazo para el Departamento de Seguridad Nacional que dure más de dos semanas. El Gobierno de Trump, por su parte, propone seis semanas.

“En dos semanas pueden morir más personas”, dijo a CNN el senador Chris Murphy, de Connecticut.

Sin embargo, el senador Markwayne Mullin argumentó que el Congreso necesitará al menos dos semanas por cuestiones de procedimiento para renegociar, considerar y aprobar una nueva ley de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional.

“Es muy poco tiempo. No podemos hacerlo en dos semanas”, dijo el republicano de Oklahoma a los periodistas.

“Para cuando se revisen las enmiendas, se vote el cierre de debate y se complete todo el proceso, probablemente no sea suficiente. Pedimos seis semanas; podríamos llegar a un acuerdo en tres, cinco o seis, no lo sé. Pero dos, si eso es lo que insisten, OK, quizá. Pero tienen que ser realistas con el plazo”, señaló Mullin.

Más temprano, siete conservadores se unieron a todos los demócratas para bloquear el avance del paquete de financiación general. Sin embargo, el líder de la mayoría republicana, John Thune, expresó su confianza en que los legisladores respaldarán un acuerdo final con “una buena y sólida votación de ambos lados”.

Si se alcanza un acuerdo y el Senado aprueba un paquete actualizado, este deberá ser aprobado por ambas cámaras, lo que significa que la Cámara de Representantes, dividida casi por igual, tendría que regresar a Washington y la aprobación final podría retrasarse hasta el lunes.

Hasta la tarde de este jueves, los líderes de ambos partidos y la Casa Blanca se acercaban a un acuerdo.

Se analizaba una propuesta que proporcionaría financiación para el resto de las agencias incluidas en el paquete —Defensa, Salud y Servicios Humanos, Trabajo, Educación, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano— hasta finales de septiembre, pero solo extendería temporalmente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, permitiendo que las partes sigan negociando.

Antes de la fallida votación procesal, Thune se mostró optimista, aunque no dijo si apoyaría algunas de las propuestas de los demócratas.

“Estamos cada vez más cerca. Espero que se logre. Mi esperanza y expectativa es que, si la Casa Blanca y los demócratas del Senado resuelven esto, podrán reunir los votos necesarios para aprobarlo”, afirmó.

El miércoles, el líder demócrata Chuck Schumer expuso las exigencias de su bancada para cambios en las tácticas y protocolos de ICE que quieren ver incluidos en cualquier paquete de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional: restringir el uso de órdenes judiciales y terminar con las patrullas itinerantes, aplicar un código de conducta comparable a las políticas de uso de la fuerza de las fuerzas del orden estatales y locales, y exigir que los agentes de ICE se quiten las máscaras y usen cámaras corporales.

No obstante, incluso si hay un cierre parcial del Gobierno y el Departamento de Seguridad Nacional no recibe fondos, ICE seguirá operando gracias a la financiación proveniente del paquete de políticas internas aprobado el verano pasado.

Este titular y la historia fueron actualizados con información adicional.

