El Real Madrid se despide de Xabi Alonso, Arbeloa es el elegido para dirigir al primer equipo

La relación entre el Real Madrid y Xabi Alonso no aguanto más. Después del fracaso en la Supercopa de España,…

La relación entre el Real Madrid y Xabi Alonso no aguanto más. Después del fracaso en la Supercopa de España, en la que su eterno rival el Barcelona se coronó campeón, el club blanco anunció la salida del director técnico por mutuo acuerdo.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, aseguró el Real Madrid en la primera parte del comunicado oficial.

Alonso deja al equipo sin haber ganado ningún título. Tras seis meses en el cargo dirigió un total de 34 partidos, en los que consiguió 24 victorias, 4 empates y encajó 6 derrotas.

El equipo agradeció el trabajo y el tiempo de quien también fuera una leyenda como jugador y aseguró que el Real Madrid siempre será su casa.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

Alonso debutó como técnico del Real Madrid el 18 de junio, en el Mundial de Clubes, con un empate frente al Al-Hilal y cerró su etapa con la derrota ante el Barcelona. Al momento de su partida, el Madrid se mantenía como escolta del Barça en LaLiga y en el séptimo lugar de la Champions League.

Poco tardó el cuadro merengue en conseguir el reemplazante de Xabi Alonso y apuntó de neuvo a un exjugador con larga trayectoria en la institución, como lo es Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid no especificó los detalles del contrato del hasta ahora técnico del equipo filial el Real Madrid Castilla, pero asumirá de inmediato su cargo y debutará en la Copa del Rey frente al Albacete.

“El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, anunció el club en un comunicado.

Álvaro Arbeloa estuvo al mando del Castilla desde junio de 2025, asumiendo las riendas que dejó Raúl González, afianzando de esta manera una carrera como entrebnador desarrollada a plenitud en las inferiores de la casa madridista.

Su periplo en estas categorías comenzó en la temporada 2020/2021 dirigiendo al Infantil A, en la que se proclamó campeón de liga.

De ahí pasó a la categoría Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025.

Arbeloa, como jugador, también defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016. “En 238 partidos oficiales sumó ocho títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España”, destacó el Madrid como parte del anuncio de su nuevo entrenador.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.