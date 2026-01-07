El problema de credibilidad de Trump sobre Venezuela

En 2008, Donald Trump acudió a CNN para lamentar los peligros de que un presidente lleve a Estados Unidos a…

En 2008, Donald Trump acudió a CNN para lamentar los peligros de que un presidente lleve a Estados Unidos a la guerra mediante mentiras.

Dijo que George W. Bush era más merecedor de un juicio político que Bill Clinton. ¿Por qué? Las faltas de Clinton eran “totalmente sin importancia”, le dijo Trump a Wolf Blitzer. Pero con Iraq, dijo, “Bush nos metió en esta guerra horrible con mentiras; mintiendo, diciendo que tenían armas de destrucción masiva, diciendo todo tipo de cosas que resultaron no ser ciertas”.

Trump retomaría esta idea con frecuencia durante su exitosa campaña presidencial de 2016.

Dado eso, podrías pensar que sería especialmente cuidadoso al presentar su propio caso para una intervención militar.

Te equivocarías.

En cambio, el presidente y su administración trataron de construir un caso para derrocar a Nicolás Maduro y afirmar el control sobre Venezuela de la misma manera que Trump trata todo lo demás: con una andanada de afirmaciones hiperbólicas y cuestionables, donde los hechos son opcionales. Y esto, a pesar de lo enormemente alto de las apuestas involucradas.

Y ahora que Trump efectivamente ha derrocado a Maduro y ha dejado claro que va en serio respecto al expansionismo estadounidense en el hemisferio occidental, esas afirmaciones cuestionables han cobrado relevancia.

La acusación recientemente publicada contra Maduro es un buen ejemplo.

En el periodo previo a su destitución, Trump y su administración mencionaron repetidamente a Maduro como el líder de una organización de narcotráfico llamada Cartel de los Soles.

La primera administración Trump lo hizo en su acusación inicial contra Maduro en 2020, y luego nuevamente el año pasado cuando los departamentos del Tesoro y de Estado designaron a este supuesto cártel como organización terrorista. Trump y el secretario de Estado Marco Rubio también han presentado a Maduro como jefe de este cártel en los últimos días.

Pero mientras tanto, la afirmación desconcertaba a los expertos. Aunque se creía ampliamente que el Gobierno de Maduro estaba involucrado en el narcotráfico, también se entendía que el Cartel de los Soles era más bien un nombre atribuido a una confederación poco conectada de funcionarios corruptos, más que a una organización real.

“Están designando como organización terrorista algo que no existe y que no es una organización terrorista”, dijo el exabogado del Departamento de Estado Brian Finucane a CNN en noviembre.

Y, efectivamente, ahora que la administración tiene a Maduro bajo custodia y debe defender sus afirmaciones públicas ante la justicia, ¿qué hace? Las suaviza; significativamente.

Como escribió Charlie Savage del New York Times el lunes, la nueva acusación de la administración contra Maduro trata al Cartel de los Soles más como una abstracción que como una organización real.

La acusación dice, en cambio, que la frase se utiliza para referirse a un “sistema de clientelismo” dirigido por altos funcionarios venezolanos.

La acusación de 2020 mencionaba el supuesto cartel más de 30 veces; la nueva solo lo menciona dos veces.

Y no es solo que la nueva acusación carezca de detalles. De hecho, entra en detalle sobre una serie de otras organizaciones e incluso cárteles; pero no sobre aquel que la administración Trump acusó públicamente al entonces presidente venezolano de dirigir.

Esa es una omisión bastante curiosa; y una que da credibilidad a la idea de que la administración exageró una parte clave de su argumento para atacar a Maduro.

La acusación también omite de manera llamativa respaldar un par de otros elementos del caso de la administración para destituir a Maduro.

Uno es la supuesta conexión de Maduro con la banda Tren de Aragua. Como parte de los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a inmigrantes el año pasado, la administración dijo que Estados Unidos estaba en guerra con el Tren de Aragua y que Maduro lo estaba dirigiendo para invadir Estados Unidos, afirmaciones que, de ser ciertas, habrían otorgado mayores facultades a Trump.

Pero, al igual que las afirmaciones sobre el Cartel de los Soles, esta también era cuestionable.

Como informaron CNN y otros medios, la inteligencia estadounidense concluyó que Maduro, de hecho, no dirigía la banda. Y los jueces pusieron en duda repetidamente tales afirmaciones.

Como con el Cartel de los Soles, la acusación parecería ser el lugar ideal para buscar castigar a Maduro por su supuesta alianza con el Tren de Aragua.

Pero hace poco para vincular a la banda con Maduro o con otros altos funcionarios del Gobierno. En un momento, cita a un líder de la banda en 2019 que “discutió el tráfico de drogas con una persona que entendía trabajaba con el régimen venezolano”. Pero eso es todo.

De manera similar, Trump y su administración han comenzado en las últimas semanas a acusar al Gobierno venezolano de robar petróleo al que Estados Unidos tenía derecho.

Pero el tema es mucho más complicado que eso, como informó esta semana David Goldman de CNN. Y la acusación no menciona el petróleo, y mucho menos el papel de Maduro o de cualquier otra persona en dicho supuesto robo.

Estas no son, ni mucho menos, las primeras afirmaciones de este tipo que se ponen en duda.

Algunas de las más importantes:

En septiembre, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo que el primer ataque de la administración contra una supuesta lancha de drogas mató a miembros de una banda venezolana que “intentaban envenenar a nuestro país con drogas ilícitas”. Trump también dijo que las drogas se dirigían a Estados Unidos. Pero desde entonces, el funcionario militar que supervisó la operación dijo a los legisladores que la lancha en realidad se dirigía a Surinam, que suele ser una escala para las drogas en camino a Europa, no a Estados Unidos.

Gran parte del argumento de Trump para atacar a Maduro gira en torno a las drogas. La secretaria de Justicia Pam Bondi ha calificado a Maduro como “uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo”. Pero Venezuela es vista generalmente como un actor bastante pequeño en el negocio de las drogas, especialmente en comparación con países vecinos como Colombia, un refugio para la cocaína, y México, de donde proviene la gran mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos.

Trump y su entorno han usado regularmente cifras hiperbólicas al hablar de cuántas vidas estadounidenses han salvado con su ofensiva antidrogas. Trump ha dicho que cada ataque a una lancha salva 25.000 vidas. Bondi dijo el año pasado que las incautaciones de drogas de todo tipo “salvaron — ¿están listos para esto, medios? — 258 millones de vidas”. Estas cifras son ridículas, como ha escrito Daniel Dale de CNN, dado que hubo menos de 100.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2024.

La hipérbole como esa ha sido parte del discurso público de Trump durante mucho tiempo.

Pero ciertamente tiene un peso diferente en este contexto. Cuando se pide a los estadounidenses que evalúen la legitimidad de muertes extrajudiciales y la destitución de un líder extranjero, es mejor ser cuidadoso con las afirmaciones fácticas que no se pueden respaldar.

Un tal Donald Trump solía estar bastante preocupado por esas cosas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.