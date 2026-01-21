El príncipe Harry, visiblemente emocionado, afirma que el Daily Mail convirtió la vida de su esposa Meghan en un infierno

El príncipe Harry luchó por contener sus emociones al concluir este miércoles su testimonio ante un tribunal de Londres, como…

El príncipe Harry luchó por contener sus emociones al concluir este miércoles su testimonio ante un tribunal de Londres, como parte de su demanda contra la editorial del Daily Mail por acusaciones de recopilación ilegal de información, y afirmó que “han convertido la vida de mi esposa en un auténtico infierno”.

El duque de Sussex, de 41 años, declaró ante el Tribunal Superior de Londres que “no habría podido quejarse” de las noticias sensacionalistas que son fundamentales para su demanda en el momento de su publicación “debido a la institución en la que me encontraba”.

El príncipe Harry regresó de Estados Unidos para declarar en el juicio civil, que comenzó el lunes y se espera que dure nueve semanas.

Es uno de siete personajes de alto perfil en el Reino Unido —entre ellos Elton John, David Furness y Elizabeth Hurley— que acusan a Associated Newspapers Limited (ANL) de haber recopilado información mediante prácticas ilegales, como el uso de investigadores privados para interceptar buzones de voz, realizar escuchas telefónicas y obtener registros privados sensibles mediante engaños, conocidos como blagging.

La editorial del tabloide ha negado reiteradamente cualquier irregularidad y sostiene que sus periodistas obtuvieron la información a partir de fuentes legítimas. También afirma que los demandantes presentaron sus reclamaciones fuera de plazo.

El duque llegó al Tribunal Real de Justicia alrededor de las 11 de la mañana (6 de la mañana, hora de Miami) del miércoles, sonriendo y saludando a la multitud que se había reunido en el exterior. Ha asistido a las vistas durante los dos últimos días, sentado detrás de su equipo legal junto con varios otros demandantes, antes de convertirse en el primero en testificar, en su segunda comparecencia judicial en tres años.

En una demanda separada en 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar en el estrado en más de 130 años.

La reclamación específica del duque se basa en 14 artículos publicados entre 2001 y 2013, principalmente escritos por dos periodistas, que le causaron “gran angustia” y carecían de “interés público legítimo”, según las alegaciones escritas de su equipo legal. El duque alega que esos artículos contenían información obtenida mediante tácticas ilícitas.

En su declaración como testigo, Harry afirmó que siempre ha tenido “una relación incómoda” con la prensa, pero que “no había alternativa; estaba condicionado a aceptarla”.

Dijo que las historias sobre las que se ha quejado forman parte de “una persecución interminable, una campaña, una obsesión por vigilar cada aspecto de mi vida para adelantarse a sus competidores y llevarme a una paranoia extrema, aislarme y, probablemente, empujarme al consumo de drogas y alcohol para vender más de sus periódicos”.

El duque también dijo que presentó la demanda porque estaba “decidido a hacer responsable a Associated, por el bien de todos” , y que considera que su caso es “de interés público”.

Durante el contrainterrogatorio, Harry mantuvo en ocasiones tensas discusiones con el abogado de ANL, Antony White, como cuando le preguntó si algunos de los periodistas que escribieron las historias podrían haber pasado tiempo con su círculo social, que el abogado describió como “filtraciones”.

White sugirió que los reporteros asistían a los mismos eventos que él y que, por tanto, podían haber obtenido información por esas vías, algo que el duque rechazó.

“Habiendo vivido dentro de este sistema toda mi vida… el tipo de información que aparece en estos artículos no es el tipo de cosas de las que yo estaría hablando”, dijo Harry desde el estrado.

“No soy amigo de ninguno de estos periodistas. Nunca lo he sido”, añadió.

White también planteó que Harry podría haberse quejado en el momento de la publicación de las historias, pero decidió no hacerlo. El príncipe respondió que “no se me permitía quejarme”, aludiendo al lema de la familia real: “Nunca te quejes, nunca des explicaciones”.

Cuando el duque concluyó su testimonio el miércoles por la tarde, se mostró visiblemente afectado al hablar del precio que había pagado por llevar adelante el caso contra ANL, describiéndolo como “una experiencia traumática recurrente”.

Indicó que consideraba “fundamentalmente injusto hacernos pasar por todo esto otra vez cuando lo único que pedíamos era una disculpa y que se asumieran responsabilidades”.

“Es una experiencia horrible y lo peor es que, al tomar una postura y hablar de ello aquí… han convertido la vida de mi esposa en un infierno”, agregó.

Tras la audiencia, el príncipe Harry dijo en un comunicado: “Hoy le hemos recordado al Mail Group quién está siendo juzgado y por qué”.

Por su parte, un portavoz del duque afirmó: “El contrainterrogatorio de hoy fue revelador por su debilidad: firme en el tono, pero derrumbándose de inmediato bajo el escrutinio del príncipe Harry.

“Associated no podía esperar a sacarlo del estrado, interrogándolo durante solo dos horas y evitando por completo 10 de sus 14 artículos”.

El martes, en el tribunal, White dijo que las acusaciones del grupo contra la empresa eran “insustanciales” y argumentó que los periodistas que trabajan para ANL ofrecen “un relato convincente de un patrón de fuentes legítimas”.

También dijo que los pagos de los periodistas a investigadores privados, citados por el equipo legal del duque, eran “ejemplos de agarrarse a clavos ardiendo y tratar de unirlos de una forma que carece de una base analítica adecuada”.

El duque lleva mucho tiempo criticando a la prensa sensacionalista británica y las tácticas que ha utilizado para cubrir su vida, y ha mantenido una batalla de varios años con varios editores. En enfrentamientos anteriores contra la prensa sensacionalista, Harry ganó demandas judiciales contra News Group Newspapers (NGN) y Mirror Group Newspapers (MGN), de Rupert Murdoch, tras lo cual recibió disculpas, el reconocimiento de las irregularidades cometidas y una indemnización por daños y perjuicios.

