El poder y la tragedia: qué aprendimos del enero salvaje de Trump

TS Eliot pensaba que abril era el mes más cruel. Pero este mes de enero le puso a prueba. El…

TS Eliot pensaba que abril era el mes más cruel.

Pero este mes de enero le puso a prueba.

El año viejo terminó con el presidente Donald Trump sintiéndose acosado por las acusaciones de que era un presidente sin poder tras un frenético discurso navideño.

El nuevo comenzó con Trump desesperado por disipar la maldición de los presidentes en su segundo mandato.

Fue un mes en el que Trump fue más lejos que nunca, tanto en su país como en el exterior, para implementar lo que su asistente Stephen Miller definió a CNN como las “leyes de hierro del mundo”, es decir, fuerza, poder y potencia.

Es innegable la fuerza del poder contundente de Estados Unidos bajo las órdenes de Trump.

Basta con preguntarle al presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, quien fue sacado el 3 de enero de su “paraíso de gánsteres” —como lo describió el secretario de Estado Marco Rubio— en una audaz redada de las fuerzas especiales.

Ahora, Maduro languidece en una cárcel de Nueva York que, según el consultor federal de prisiones Sam Mangel, “es un verdadero infierno”.

Pero este mes salvaje, si bien exhibió la insaciable sed de Trump de ejercer un poder que a menudo pone a prueba la Constitución y la ley, también comenzó a exponer sus límites.

El poder de la gente en casa, especialmente en Minnesota, demostró que, al final, una nación construida sobre una revuelta de un monarca distante y altivo puede no tolerar a un hombre fuerte.

Y los amigos abandonados de Estados Unidos en el exterior comenzaron a articular una visión que podría reemplazar al mundo occidental que Trump parece decidido a destruir.

Enero dejó imágenes indelebles en la conciencia de Estados Unidos.

Primero llegaron los momentos finales de Renee Good, la madre de Minnesota que murió en su auto en una calle residencial nevada después de un altercado verbal con una patrulla de agentes federales enmascarados que llevaban a cabo la purga migratoria de Trump.

Menos de tres semanas después, volvió a ocurrir. El último acto del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti fue proteger a una mujer que fue empujada por un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza. Segundos después, estaba muerto, con el cuerpo acribillado a balazos.

Dos manifestantes estadounidenses murieron a manos de agentes federales enviados por el presidente.

A pesar de los esfuerzos de los funcionarios de la administración por difamarlos como terroristas internos, los horribles videos que pronto aparecieron en millones de pantallas de celulares revelaron la verdad. Para los oponentes de Trump, Good y Pretti eran mártires en su nueva era de ICE.

La tercera imagen que conmocionó al país fue la de Liam Conejo Ramos, de 5 años, con un gorro azul de punto y una mochila de Spider-Man, detenido junto con su padre en un suburbio de Minneapolis.

Es una escena inquietante de un inocente atrapado en grandes e indiferentes fuerzas políticas que no puede comprender ni influenciar. Liam se encuentra ahora en un centro de detención de Texas esperando su destino. No es de extrañar que se diga que está deprimido.

La inmigración es un tema sumamente difícil y doloroso. Los estadounidenses desean fronteras seguras. Eligieron a Trump en 2024 en parte porque los demócratas no lograron hacerles sentir seguros en su país.

Pero las dolorosas instantáneas de este mes desde Minneapolis plantean una pregunta: ¿No hay una forma más humana de hacerlo?

El brusco zar fronterizo de Trump, Tom Homan, no suele ser considerado alguien capaz de calmar las tormentas. Pero esa es su nueva misión.

Mirando por encima de sus gafas, con traje y corbata —a diferencia de su colega marginado de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, que prefería una gabardina de estilo militar— Homan sugirió el jueves que la Casa Blanca quiere enfriar las cosas.

Aunque solo sea por motivos políticos, el presidente debe hacerlo. Una encuesta de Fox News de esta semana mostró que incluso algunos republicanos creen que las tácticas de ICE han ido demasiado lejos.

La inmigración, que alguna vez fue una fortaleza política importante para el presidente, es ahora una debilidad y una advertencia para el Partido Republicano en un año de elecciones de mitad de mandato.

Homan generó esperanzas de una reducción de las fuerzas federales en Minnesota, condicionada a la cooperación de las autoridades locales. Pero hizo esta advertencia: “No vamos a renunciar a la misión del presidente en materia de control inmigratorio”.

Han sido días aterradores en Minneapolis. Algunos funcionarios locales, como Trump, han tenido dificultades para poner las cosas en perspectiva.

El gobernador demócrata Tim Walz rompió una regla indeleble de la política al hacer una comparación con la era nazi, igualando a los niños de Minnesota con Ana Frank, la adolescente que escribió su diario y murió en el Holocausto.

Walz hizo otra comparación explosiva en The Atlantic, preguntando: “¿Es esto un Fuerte Sumter?”

Trump puede ser extremista. Pero ¿es justo compararlo con las fuerzas confederadas que dispararon los primeros tiros de la Guerra Civil, que mataron a 600.000 estadounidenses?

El intento de Trump de imponer un poder personal despiadado en el ámbito inmigratorio ha fracasado. Su apuesta por la dominación global ha sido más desigual.

El presidente le dijo al New York Times que no le interesaba el derecho internacional y que el único límite a sus ambiciones globales era su “moralidad”.

La atrevida incursión que arrebató a Maduro y a su esposa es la prueba.

Fue una impresionante proeza de precisión militar. Desafió a la corriente TACO (“Trump siempre se acobarda”) y fue el adelanto de una nueva estrategia de seguridad nacional que prevé la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Cuba, asfixiada por la pérdida del petróleo venezolano, podría ser la siguiente. Todos los presidentes desde John F. Kennedy se han visto confundidos de alguna manera por el archipiélago comunista. Trump podría poner fin a uno de los últimos conflictos de la Guerra Fría.

Los críticos del presidente lo ven como un imperialista que recuerda a los presidentes colonialistas del siglo XIX. Pero, desde su perspectiva, su disposición a ignorar las convenciones que plasmaron sus predecesores podría hacer que Estados Unidos sea aún más temido.

Pero las acciones de la administración Trump en Venezuela amenazan con degenerar en gangsterismo estadounidense. El control que Trump ejerce sobre Venezuela genera preocupación por la posible corrupción dentro de una administración que ha violado las normas éticas.

Washington ha mantenido en el poder a un Gobierno represivo que obligó a millones de ciudadanos a huir.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que ha añadido la solución de Caracas a su abultada cartera, está pidiendo tiempo para una transición política.

“Esto no es una cena congelada”, declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. “No se mete en el microondas y en dos minutos y medio está lista. Son cosas complejas”.

Perdonen el escepticismo de los venezolanos que añoran su democracia robada.

El 16 de enero, en una escena escalofriante, Trump aceptó la medalla del Premio Nobel de la Paz otorgada a la valiente líder opositora venezolana María Corina Machado. Su gesto podría haber aliviado el ego de un presidente herido por su propio fracaso en ganar el premio. Pero no acercó la libertad a los venezolanos.

Quizás los momentos más crueles de enero se produjeron durante la brutal represión de las protestas contra el régimen en Irán. Se difundieron imágenes terribles de cientos de cadáveres en las calles.

Trump ha renovado sus amenazas contra la República Islámica, y un grupo de portaviones que acaba de llegar a su alcance podría significar que enero tenga un revés.

Si derroca el régimen de los clérigos, Trump podría expulsar a un enemigo que ha atormentado a Estados Unidos durante más de 40 años. Pero esta podría ser una misión peligrosa para las fuerzas estadounidenses. Y un sentimiento de arrogancia parece estar creciendo en la Casa Blanca.

El intento de Trump en enero de poner a Europa en equilibrio fracasó.

En la guarida globalista del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, exigió que Dinamarca cediera Groenlandia. Su negativa a descartar el uso de la fuerza militar planteó la inimaginable posibilidad de un ataque estadounidense contra un aliado de la OTAN.

“Queremos un pedazo de hielo para proteger al mundo, y no nos lo darán”, dijo Trump en un discurso desenfrenado que pareció desmantelar la alianza transatlántica en tiempo real. “Pueden decir que sí, y lo agradeceremos mucho, o pueden decir que no, y lo recordaremos”, advirtió Trump.

Esta fue solo una ocasión en enero en la que se empezó a cuestionar el razonamiento del presidente de 79 años. Otra fue cuando argumentó que merecía Groenlandia como premio de consolación por lo que considera un desaire noruego al Nobel.

Pero Europa se mantuvo firme, quizá aprendiendo finalmente que adular al presidente no la llevará a ninguna parte. Y los mercados bursátiles y de bonos reaccionaron mal, lo que quizás concentró la atención del comandante en jefe.

Fue la primera manifestación de lo que podría ser una tendencia emergente de potencias más pequeñas que buscan cuidar sus intereses ahora que no pueden contar con el Estados Unidos de Trump.

“Las potencias intermedias deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”, señaló el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Así podría sobrevivir Occidente a la volatilidad de Trump. Pero sería un argumento más convincente si los aliados de EE.UU. no hubieran reducido sus propias fuerzas armadas desde la caída del Muro de Berlín, dejándolos dependientes de Washington para su defensa.

Aun así, el discurso de Carney fue un llamado a la acción para todos aquellos que intentan encontrar la manera de afrontar tres años más de Trump. Su espíritu se repitió en otro discurso pronunciado más tarde ese mismo mes, por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

“Stephen Miller ha impulsado este concepto, llamándolo la ley de hierro del mundo: la ley del más fuerte. Stephen Miller se equivoca”, señaló Frey en Washington. “Una y otra vez, Estados Unidos ha rechazado la ley de la selva. Una y otra vez, Estados Unidos ha rechazado esta noción de que la ley del más fuerte es la ley”.

Pero Trump aún no está dispuesto a ceder en su carrera para imponer el poder frente al reloj que se agota de su segundo mandato y los estragos del tiempo.

Enero no será el último mes salvaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.