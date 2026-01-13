El plan de Amazon para vencer a ChatGPT: darle a Alexa una mejor memoria

Amazon no solo quiere que Alexa te conozca. Quiere que recuerde cosas sobre ti, como lo haría un amigo cercano…

Amazon no solo quiere que Alexa te conozca. Quiere que recuerde cosas sobre ti, como lo haría un amigo cercano o un miembro de la familia.

Esa es la filosofía que impulsa la visión del futuro de Alexa, que los ejecutivos de Amazon detallaron en conversaciones con CNN en la feria anual Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas la semana pasada.

Amazon espera recuperar la emoción que generó Alexa cuando se lanzó en 2014: un asistente de voz novedoso, de uso fácil y apto para el hogar.

Alexa resultó muy popular y generó un resurgimiento de los asistentes de voz. Pero luego, en 2022, el lanzamiento de ChatGPT llevó la inteligencia artificial al público general. Amazon fue tomado por sorpresa y ha pasado los últimos años renovando su estrategia de productos para ponerse al día.

Después de anunciar en 2023 que llegaría una versión más personal y conversacional de su asistente, Amazon finalmente lanzó Alexa+ en 2025. Para adelantarse, tendrá que demostrar que Alexa+ no es el mismo asistente de hace 12 años.

“Hay decenas de millones de personas que quieren encender sus cafeteras por la mañana usando Alexa, y eso es genial… (pero) eso no es lo que cambia el mundo”, dijo Panos Panay, jefe de dispositivos y servicios de Amazon, en una entrevista con CNN. “Lo que sí lo hace, es ese contexto entre estos dispositivos”.

Alexa+ es importante para Amazon porque la IA está siendo señalada como la próxima gran plataforma de computación. Amazon ya perdió el tren de los dispositivos móviles —cediendo en gran parte ese terreno a Google y Apple— y su asistente virtual mejorado representa un esfuerzo por evitar repetir la historia.

El nuevo sitio web de Alexa de Amazon, lanzado la semana pasada, recuerda a los navegadores web que crearon OpenAI y la startup de IA Perplexity en un esfuerzo por hacer que sus chatbots de IA sean fundamentales para la forma en que las personas usan la web. Con Alexa.com, quienes se inscriban para el acceso anticipado a Alexa+ pueden conversar con el asistente de Amazon en línea y continuar esas conversaciones en otros dispositivos, como Amazon Echo y la app de Alexa.

Pero Amazon no está interesado en una carrera para desarrollar el modelo de IA más avanzado, según Panay. Más bien, se está enfocando en crear productos que apliquen la IA al mundo real aprovechando el contexto de los dispositivos y servicios de Amazon.

Apple está adoptando un enfoque similar con la próxima versión de Siri, que estará impulsada en parte por los modelos Gemini de Google y tecnología en la nube, anunciaron ambas compañías el lunes. El nuevo Siri fue anunciado en 2024 y no se ha lanzado todavía.

Panay presentó un ejemplo que, según él, diferencia el asistente de Amazon de ChatGPT o Gemini de Google: cuando le dijo a Alexa que necesitaba un nuevo arnés para su perro, el asistente ya tenía opciones esperándolo en su dispositivo Echo Show en casa para cuando terminó de pasear a su mascota.

En otro ejemplo, Panay describió un momento en que él y su familia no podían ponerse de acuerdo sobre un restaurante para cenar. Le pidió a Alexa los cinco lugares principales en los que quisieron comer la última vez que buscaron un restaurante. Alexa señaló los restaurantes dentro de esos cinco en los que ya habían estado, proporcionó recomendaciones similares y se ofreció a reservar una mesa.

Google y OpenAI están siguiendo una dirección muy similar; tanto Gemini como ChatGPT pueden recordar el contexto de conversaciones previas. Y Google dice que puede realizar tareas como buscar entradas para eventos deportivos, reservar restaurantes y llamar a tiendas para ver si un artículo está disponible en nombre del usuario.

Pero Panay insiste en que Alexa es más personal que los chatbots o herramientas de búsqueda de la competencia, diciendo que la memoria de Alexa, combinada con su habilidad para ejecutar tareas en el mundo real, la hará destacar en el futuro.

Amazon dice que Alexa+ ya está generando mucho más compromiso: los usuarios están teniendo el doble de conversaciones con la Alexa mejorada en comparación con la versión anterior.

“Cuando empiezas a recibir la retroalimentación, empiezas a escuchar que es agradable” , dijo Panay sobre la recepción que ha tenido Alexa+ hasta ahora. “Ella sabe mucho. Cuanto más sepa sobre mí, mejor”.

Pero para volverse indispensable, Alexa tendrá que demostrar ser útil para más que solo compras y recomendaciones. Esto también implica cambiar la forma en que los consumidores piensan sobre el uso de Alexa y aumentar su uso más allá de los altavoces Echo.

Datos de la firma de investigación Consumer Intelligence Research Partners publicados en agosto revelaron que, incluso más de 10 años después del lanzamiento del primer Echo, las personas todavía usan principalmente estos dispositivos para escuchar música.

Llevar el asistente al navegador a través del nuevo sitio web Alexa.com de Amazon podría ayudar con ese desafío, permitiendo a los consumidores integrar el asistente en más de las actividades que realizan en línea, como el trabajo y la planificación de vacaciones, tareas que ayudaron a impulsar la fama de ChatGPT.

Hacer que Alexa sea más útil fuera del hogar será un gran enfoque para la compañía este año, dijo Daniel Rausch, vicepresidente de las divisiones Alexa y Echo de Amazon. Agregó que Amazon planea seguir agregando nuevas capacidades a los Echo Frames, las gafas inteligentes habilitadas con Alexa que lanzó en 2019 y que desde entonces ha actualizado, aunque no pudo compartir detalles específicos.

El año pasado, Amazon adquirió Bee, una empresa que fabrica una pulsera que graba a los usuarios y proporciona información sobre sus conversaciones, incluidos resúmenes de chats, recordatorios y comentarios sobre el ambiente general de la discusión.

Después de un día usando una pulsera Bee proporcionada por Amazon para fines de prueba, el dispositivo generó una lista de tareas sugeridas basada en mis grabaciones y otro contenido al que le di permiso para acceder, como la aplicación recordatorios del iPhone y mi ubicación.

La compañía planea “llevar ese tipo de capacidades en conjunto” con Alexa, dijo Rausch.

“Bee es una buena señal, si buscas hacia lo que estamos planeando para 2026”, afirmó.

Esto no es un territorio completamente nuevo para Amazon. La compañía lanzó en 2020 una pulsera llamada Halo que grababa las conversaciones del usuario y analizaba los tonos emocionales en su voz, pero que fue descontinuada. El dispositivo también generó preocupaciones sobre la privacidad, incluso de la senadora Amy Klobuchar.

Cuando se le preguntó cómo respondería Amazon a las preocupaciones de privacidad y a las posibles críticas de que Alexa+ es otro táctica para persuadir a los consumidores a llenar sus carritos de compras en Amazon, Panay dijo que Amazon les da opciones a los consumidores. Por ejemplo, los clientes pueden cambiar cuánto tiempo quieren que Alexa guarde las grabaciones y transcripciones de voz.

A veces, los usuarios están dispuestos a cambiar su perspectiva sobre preocupaciones como la privacidad si un producto es lo suficientemente útil, dijo. “Cuando le das a los clientes algo que simplemente aman y necesitan y que mejora sus vidas, la narrativa cambia rápidamente”.

