El periodista Don Lemon promete combatir los cargos federales tras su arresto por protesta en una iglesia de Minnesota

Un desafiante Don Lemon prometió luchar contra los cargos presentados contra él por los fiscales federales el viernes, después de que él y otra periodista independiente fueran detenidos en relación con una protesta en una iglesia de St. Paul, Minnesota.

“He pasado toda mi carrera cubriendo las noticias; no voy a detenerme ahora”, dijo Lemon afuera del tribunal federal en Los Ángeles este viernes, tras ser liberado de la custodia. “De hecho, no hay un momento más importante que este, ahora mismo, para contar con una prensa libre e independiente que ilumine la verdad y haga rendir cuentas a quienes ostentan el poder”.

Lemon y la periodista independiente Georgia Fort transmitían en vivo cuando decenas de manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) irrumpieron en la iglesia Cities Church el 18 de enero, interrumpiendo un servicio religioso y provocando enfrentamientos tensos.

Los fiscales federales alegaron que los periodistas participaron en un “ataque de toma de control” de la iglesia e intimidaron a los feligreses.

Defensores de la Primera Enmienda y organizaciones de derechos civiles condenaron los cargos y argumentaron que el presidente Donald Trump intenta coartar la libertad de prensa en Estados Unidos.

Lemon, expresentador de CNN que ahora conduce su propio programa en YouTube y otras plataformas, fue liberado tras comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles la tarde del viernes.

Lemon se presentó ante el juez con un traje cruzado de color beige y una camiseta del mismo color. Su esposo estuvo presente en la sala.

“Se trata de un delito grave muy serio”, dijo un fiscal federal en la audiencia, al señalar que Lemon “se unió deliberadamente a una multitud para irrumpir en una iglesia”.

El fiscal sostuvo que Lemon dijo a su audiencia que el objetivo de la protesta era hacer que la experiencia fuera traumática e incómoda para los feligreses. Los fiscales solicitaron una fianza de US$ 100.000 y argumentaron que era necesario imponer condiciones para evitar que Lemon se sintiera envalentonado a hacer algo similar mientras espera el juicio.

Al solicitar su liberación, el abogado defensor de Lemon señaló que el periodista necesita viajar por motivos de trabajo y destacó sus 59 años de conducta no violenta. El abogado indicó que Lemon planea combatir el caso.

Lemon fue liberado bajo palabra. Sus abogados aceptaron que no tendrá contacto con testigos conocidos, víctimas ni coacusados. Según las condiciones impuestas por el tribunal, deberá obtener autorización para cualquier viaje internacional. El juez aprobó un viaje a Europa que Lemon tiene previsto para junio.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 9 de febrero en Minneapolis.

Según la acusación del jurado investigador, hecha pública, Lemon enfrenta dos cargos federales: conspirar para violar los derechos constitucionales de una persona y violar la Ley FACE, que prohíbe el uso de la fuerza o amenazas para interferir intencionalmente con el ejercicio del derecho a la libertad religiosa protegido por la Primera Enmienda.

Lowell afirmó que “este ataque sin precedentes contra la Primera Enmienda y el intento transparente de desviar la atención de las múltiples crisis que enfrenta esta administración no prevalecerán. Don combatirá estos cargos con firmeza y a fondo en los tribunales”.

La acusación sostiene que Lemon y Fort se unieron a entre 20 y 40 “manifestantes” que intimidaron, amenazaron y obstruyeron físicamente a los feligreses en la iglesia de St. Paul.

Los fiscales aseguran que Lemon se reunió con otros coacusados antes del evento en una “reunión previa a la operación” y que intentó mantener en secreto partes de la acción, incluso recordando a otros que no revelaran cierta información antes de la protesta.

La acusación también sostiene que Lemon y otros intentaron intimidar al pastor de la iglesia y obstruyeron sus movimientos. Además, señala que Lemon confrontó a feligreses en la puerta principal del templo, impidiendo que salieran del edificio.

Expertos legales entrevistados por CNN señalaron posibles debilidades en el caso del Gobierno y anticiparon que Lemon podría salir victorioso.

Familiares de Fort exigieron su liberación inmediata en una conferencia de prensa en Minneapolis. “Esto está mal”, dijo entre lágrimas la hija adolescente de Fort sobre el arresto de su madre. “Ella no es una manifestante. No es una activista. Es una mamá que trabaja para mantener a sus hijos de la única forma que sabe: documentando y compartiendo historias de la comunidad y la verdad de lo que ocurre aquí todos los días en nuestro estado”.

Fort expresó lo mismo en una transmisión en vivo por Facebook cuando agentes federales llegaron a su casa la madrugada del viernes.

“Todo esto se debe a que grabé una protesta como miembro de la prensa”, dijo Fort antes de entregarse a los agentes.

Fort también fue liberada el viernes bajo palabra, según registros judiciales. Al hablar con la prensa en Minneapolis tras su liberación, afirmó que ella y otros periodistas deberían estar protegidos por la Primera Enmienda.

“Amplificar la verdad y documentar lo que ocurre en nuestra comunidad no es un delito”, dijo.

Lemon aún no ha podido comentar públicamente el caso. Se encontraba en Los Ángeles para cubrir los premios Grammy y fue arrestado después de las 11 p.m. (hora local) en el lobby de un hotel en Beverly Hills. Más de dos docenas de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y del FBI participaron en su arresto, según una fuente policial familiarizada con el operativo. El caso está a cargo de HSI.

Lowell dijo que Lemon simplemente realizaba un “trabajo protegido constitucionalmente” al documentar la protesta en la iglesia.

Lowell añadió: “En lugar de investigar a los agentes federales que mataron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota, el Departamento de Justicia de Trump está dedicando su tiempo, atención y recursos a este arresto, y esa es la verdadera acusación de mala conducta en este caso”.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirmó en un comunicado que los arrestos son “profundamente preocupantes” y añadió: “En Minnesota, no tratamos a los periodistas como criminales por hacer su trabajo. Nadie debería ser arrestado simplemente por sostener una cámara, hacer preguntas difíciles o informar al público sobre lo que tenemos derecho a saber”.

Lemon reiteró en varias ocasiones, incluso durante su transmisión en vivo por YouTube de la irrupción en la iglesia, que estaba presente como periodista y no como activista. En un video del incidente, se escucha a Lemon decir: “Solo estoy aquí fotografiando, no soy parte del grupo… soy periodista”.

Sus videos generaron una amplia indignación, particularmente entre cristianos conservadores y otros aliados del Gobierno de Trump, algunos de los cuales presionaron públicamente a Pam Bondi y a otros funcionarios para que actuaran y arrestaran a Lemon.

El Departamento de Justicia intentó inicialmente acusar a ocho personas, incluido Lemon, la semana pasada. Un juez de primera instancia desestimó los cargos contra cinco de las personas, incluido Lemon, argumentando que no había pruebas suficientes para acusarlos.

Sin embargo, el juez alentó a los fiscales a llevar el caso ante un gran jurado y solicitar una acusación formal. Y Lemon, en su programa de YouTube, afirmó que el Gobierno intentaría acusarlo nuevamente.

“Sigan intentándolo”, dijo Lemon. “Eso no me impedirá ser periodista. No van a silenciar mi voz”.

Altos funcionarios del Departamento de Justicia amenazaron públicamente con presentar cargos contra Lemon, al afirmar que no tenía derecho a estar en la propiedad privada de la iglesia y que interrumpir un servicio religioso podría haber afectado los derechos constitucionales de los feligreses a practicar su religión.

El viernes por la mañana, el director del FBI, Kash Patel, calificó lo sucedido como un “ataque coordinado” contra la iglesia.

Grupos que actúan en defensa de la libertad de prensa criticaron duramente los arrestos de los dos periodistas este viernes.

“Estos arrestos, basados ​​en teorías legales falsas y por reportajes claramente protegidos por la Constitución, son una clara advertencia dirigida a otros periodistas”, declaró Seth Stern, director de incidencia política de la Freedom of the Press Foundation. “El mensaje inequívoco es que los periodistas deben actuar con cautela porque el Gobierno busca cualquier pretexto para atacarlos”.

Stern declaró a CNN que “la respuesta a este ataque indignante no es el miedo ni la autocensura. Es un compromiso aún mayor con el periodismo, la verdad y la Primera Enmienda. Si la administración Trump cree que puede intimidar a los periodistas para que se sometan, está equivocada”.

Katherine Jacobsen, coordinadora del programa para Estados Unidos, Canadá y el Caribe del Comité para la Protección de los Periodistas, afirmó que el arresto de Lemon “debería alarmar a todos los estadounidenses”.

“Como organización internacional, sabemos que el trato que reciben los periodistas es un indicador del estado de la democracia en un país. Estados Unidos está en una situación preocupante”, dijo Jacobsen.

Lisa Gilbert, copresidenta del grupo de defensa sin fines de lucro Public Citizen, calificó la acción contra Lemon de “abuso autoritario” y de “flagrante violación de la Primera Enmienda”.

“En Estados Unidos, los periodistas tienen la libertad de observar, documentar y compartir información con el público”, dijo Gilbert. “Este arresto es una violación constitucional, una indignación, un abuso autoritario y absolutamente deplorable”.

CNN también emitió un comunicado en defensa de Lemon, quien fue despedido por la cadena en 2023.

“El arresto de nuestro excolega de CNN, Don Lemon, por parte del FBI plantea preguntas profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda”, declaró la cadena. “El Departamento de Justicia ya fracasó dos veces en obtener una orden de arresto contra Don y otros periodistas en Minnesota, donde un juez principal del Tribunal Federal de Distrito de Minnesota determinó que no había ‘ninguna prueba’ de que hubiera habido conducta delictiva alguna en su trabajo. La Primera Enmienda en Estados Unidos protege a los periodistas que dan testimonio de las noticias y los acontecimientos a medida que se desarrollan, garantizando que puedan informar libremente en interés público, y los intentos del Departamento de Justicia de violar esos derechos son inaceptables. Seguiremos este caso de cerca”.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

