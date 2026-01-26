El oro acaba de alcanzar un récord de US$ 5.000 por onza. ¿Qué está impulsando el aumento?

El precio del oro superó los US$ 5.000 por onza por primera vez la noche del domingo, ya que los…

El precio del oro superó los US$ 5.000 por onza por primera vez la noche del domingo, ya que los inversionistas acudieron en masa a este activo refugio ante la preocupación de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está trastocando las relaciones con aliados clave, desde Europa hasta Canadá.

En los primeros 26 días de este año, el precio del oro ha subido un 15 %; un repunte histórico que se suma a un año récord en 2025, cuando los precios se dispararon un 65 %, el mayor aumento anual desde 1979.

El oro suele considerarse un refugio en tiempos de incertidumbre y un barómetro de la ansiedad del mercado. Este último repunte ha sido impulsado por una serie de medidas globales y nacionales desestabilizadoras del mercado por parte de Trump: desde las amenazas arancelarias —ya revocadas— contra aliados de la OTAN por Groenlandia, hasta la operación militar contra Venezuela y la investigación penal al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

La demanda también ha sido impulsada por un dólar estadounidense más débil, una inflación mayor a la esperada, pronósticos de que la Fed recortará aún más las tasas de interés este año y la compra del metal precioso por bancos centrales de todo el mundo.

El oro subió un 1,4 % el domingo, hasta US$ 5.058 la onza troy, a las 8:14 p.m. hora de Miami.

La plata, otro activo refugio que también está aumentando de valor, subió un 4,5 % a US$ 107,8 la onza el domingo. Al igual que el oro, la plata también registró el año pasado su mejor desempeño desde 1979, con un aumento de precio del 141 %.

A pesar de alcanzar el umbral de los US$ 5.000, los analistas siguen siendo en su mayoría optimistas sobre el oro, argumentando que los precios podrían subir aún más mientras persista la incertidumbre.

Antes del repunte récord, los analistas de Goldman Sachs habían elevado sus previsiones para el precio del oro a US$ 5.400 la onza troy, citando el interés de los inversionistas del sector privado en el metal amarillo debido a la “persistente incertidumbre de la política global”, según una nota de investigación publicada por el banco de inversión la semana pasada.

Otros ven aún más margen para subidas. El director de inversiones de Bank of America, Michael Hartnett, dijo en una nota de investigación la semana pasada que el precio del oro podría superar los US$ 6.000.

A menos de un mes de iniciado 2026, los vaivenes de las políticas de Trump han alimentado la incertidumbre geopolítica y sacudido los mercados, llevando a los inversionistas a apostar por los metales preciosos.

El precio del oro se disparó tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos y la amenaza de Trump contra el régimen iraní en medio de una sangrienta represión a manifestantes.

Trump también intensificó su retórica sobre la anexión de Groenlandia y amenazó con reavivar una guerra comercial global con aranceles a los aliados europeos que se opusieron a sus planes de adquirir el territorio danés. Aunque Trump retrocedió abruptamente y afirmó que se había alcanzado un acuerdo el miércoles, los mercados siguieron inquietos por la imprevisibilidad de la Casa Blanca.

Luego, el sábado, Trump amenazó con imponer aranceles del 100 % a las importaciones canadienses si el país vecino llegaba a un acuerdo comercial con China, algo que Ottawa ha dicho que “no tiene intención” de hacer.

A nivel interno, el presidente estadounidense también renovó sus ataques contra Powell, el presidente de la Fed. Fiscales federales abrieron una investigación penal contra él a principios de este mes, poniendo en duda la independencia política del banco central.

En conjunto, estos acontecimientos han inquietado a los inversionistas, acelerando la huida hacia los metales preciosos.

