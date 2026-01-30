El iPhone 17 alivia las preocupaciones de Wall Street sobre los problemas de inteligencia artificial de Apple

Mientras las grandes tecnológicas luchan por el dominio de la inteligencia artificial, Apple se siente en lo más alto gracias…

Mientras las grandes tecnológicas luchan por el dominio de la inteligencia artificial, Apple se siente en lo más alto gracias al éxito del iPhone.

La compañía reportó el jueves ganancias que superaron con creces las expectativas de Wall Street, impulsadas en gran medida por el iPhone 17. Los ingresos alcanzaron los US$ 143.800 millones en el trimestre, frente a los US$ 124.300 millones del año anterior. Mientras tanto, los ingresos del iPhone alcanzaron los US$ 85.300 millones, en comparación con las expectativas de los analistas de US$ 78.200 millones para el trimestre.

Los resultados reflejan el primer trimestre completo de disponibilidad del iPhone 17, que salió al mercado en septiembre. Y había mucho en juego: Apple ha sido percibida como retrasada en materia de inteligencia artificial, lo que aumentó la presión sobre productos clave como el iPhone.

Apple (AAPL) también anunció que actualmente hay 2.500 millones de dispositivos Apple en uso en todo el mundo. El CEO, Tim Cook, declaró a los analistas el jueves que la compañía registró un récord de actualizaciones de iPhone y un crecimiento de dos dígitos en el número de usuarios que cambian de Android a iPhone. Los ingresos en China, un mercado donde Apple ha tenido dificultades, también crecieron hasta los US$ 25.500 millones en el trimestre, en comparación con los US$ 18.500 millones del año anterior.

“La demanda de iPhone fue simplemente asombrosa”, afirmó Cook.

Los resultados llegan tras un 2025 complicado para Apple. El año pasado, la compañía lidió con aranceles y un retraso muy sonado de su versión renovada de Siri, que según dijo Cook en la conferencia llegará este año. Apple y Google anunciaron recientemente que la tecnología de IA y nube del gigante de las búsquedas impulsará los modelos de IA del fabricante del iPhone, incluyendo la próxima Siri.

A pesar de los sólidos resultados, Apple aún tiene obstáculos por delante. Los fabricantes están destinando recursos a la creación de memoria para centros de datos en lugar de productos de consumo como smartphones, lo que genera una escasez de memoria en la industria tecnológica.

Cook afirmó que Apple se encuentra actualmente en una situación “limitada” y que es “difícil predecir cuándo se equilibrará la oferta y la demanda”. Añadió que la escasez de memoria tuvo un “impacto mínimo” en el trimestre de diciembre, pero podría ser más notorio en el trimestre actual.

La línea iPhone 17 ha tenido un éxito generalizado, pero la demanda del iPhone Air ha sido moderada, según datos de Consumer Intelligence Research Partners. Y si bien la alianza con Google indica que Apple está progresando en IA, seguirá enfrentando presión para demostrar cómo la utilizará en nuevos productos.

Al ser preguntado sobre cuándo planea Apple generar ingresos con la IA, Cook afirmó que esta “abre un abanico de oportunidades” en los “productos y servicios” de Apple.

Añadió que la compañía está “muy satisfecha” con su acuerdo con Google. Apple no ofreció más detalles sobre la alianza, que según Cook debería considerarse una “colaboración”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.