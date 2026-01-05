El gobernador de Minnesota, Tim Walz, pone fin a su campaña de reelección tras escándalo de fraude en asistencia social

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, abandonó este lunes su candidatura a la reelección para un tercer mandato, mientras un…

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, abandonó este lunes su candidatura a la reelección para un tercer mandato, mientras un escándalo de fraude en asistencia social en su estado se intensifica y se convierte en un punto álgido político aprovechado por el presidente Donald Trump.

“No puedo entregarme por completo a una campaña política”, dijo Walz a los periodistas en el capitolio estatal en St. Paul. “Cada minuto que dedique a defender mis propios intereses políticos será un minuto que no podré dedicar a defender al pueblo de Minnesota contra los criminales que se aprovechan de nuestra generosidad y los cínicos que quieren aprovecharse de nuestras diferencias”.

Walz leyó una declaración preparada y se retiró sin responder preguntas.

Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024, tomó su decisión tras pasar el fin de semana conversando sobre sus planes con amigos y asesores. Se reunió con la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, el domingo, según dijeron a CNN dos personas familiarizadas con el asunto, mientras la senadora demócrata decide si se postulará para la gobernación.

Klobuchar, quien fue reelegida para un cuarto mandato en 2024, ha estado “recibiendo muchos mensajes animándola a postularse”, dijo a CNN una persona cercana a ella, y lo está “considerando seriamente”. Klobuchar no respondió a una solicitud de comentarios sobre su reunión con Walz.

Es exfiscal en Minneapolis y forma parte del liderazgo en el Senado, pero a lo largo de los años ha expresado en privado su interés en ser gobernadora y ejercer como jefa del Ejecutivo. La senadora buscó la nominación presidencial demócrata en 2020.

Para Walz, de 61 años, el anuncio puso fin a un ascenso —y caída— rápido en la escena nacional, después de que la exvicepresidenta Kamala Harris lo eligiera como compañero de fórmula durante su breve campaña presidencial. Walz disfrutó el papel de “perro de ataque”, con sus duras críticas a Trump convirtiéndose en la banda sonora de los demócratas durante la campaña.

Una investigación federal cada vez más profunda sobre un escándalo de fraude en Minnesota complicó la candidatura de Walz para un tercer mandato sin precedentes. No se le ha acusado de ningún delito, pero los republicanos han intentado culpar a Walz y a los demócratas por el enorme abuso de fondos públicos.

Fue la reciente crítica de la administración Trump y de aliados de la derecha lo que, según Walz, contribuyó a su decisión de no buscar la reelección.

“Durante los últimos años, un grupo organizado de criminales ha intentado aprovecharse de la generosidad de este estado”, dijo Walz. “Y aunque estamos avanzando en la lucha contra los estafadores, ahora vemos a un grupo organizado de actores políticos tratando de aprovecharse de una crisis”.

Walz había sido criticado por la supervisión de su administración sobre los programas de asistencia social. Varios demócratas en el estado advirtieron en privado a Walz que no buscara la reelección, ya que la indignación por el mal uso de fondos se intensificaba en Minnesota y más allá.

Los funcionarios de Minnesota tienen hasta el 9 de enero para proporcionar a la administración Trump información sobre los proveedores y padres que reciben fondos federales para el cuidado infantil.

Las exigencias de la administración Trump son el último paso en una saga de años que comenzó con investigaciones sobre el robo de fondos gubernamentales en Minnesota bajo la administración Biden.

En su declaración anunciando su decisión, Walz acusó a Trump de buscar politizar el escándalo atacando a la población somalí en Minnesota.

“No voy a andarme con rodeos. Donald Trump y sus aliados —en Washington, en St. Paul y en línea— quieren hacer de nuestro estado un lugar más frío y cruel”, dijo. “Quieren envenenar a nuestra gente unos contra otros atacando a nuestros vecinos”.

En su breve aparición este lunes, Walz dijo que daba la bienvenida a la investigación federal. Señaló que era imperativo que los habitantes de Minnesota tuvieran confianza en los programas de la red de seguridad social del estado.

“Un solo dólar de los contribuyentes desperdiciado en fraude es un dólar que no se puede tolerar”, dijo Walz. “Y aunque todos tienen un papel que desempeñar —desde la legislatura hasta los fiscales, las compañías de seguros y los gobiernos locales y del condado—, la responsabilidad última es mía.”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.