El frío y la desnutrición cobran más víctimas en Gaza en medio de las lluvias invernales

El frío y las lluvias invernales, así como la desnutrición, siguen causando muertes en Gaza, a pesar de que el alto el fuego ya lleva cuatro meses.

Diez niños en Gaza han muerto por hipotermia desde el comienzo del invierno, informó este sábado el Ministerio de Salud palestino. Un bebé de tres meses murió por frío severo en el hospital Mártires de Al Aqsa en las últimas 24 horas, indicó el ministerio.

Cuando bajan las temperaturas, “el grupo más afectado son los niños”, dijo a CNN a principios de este mes el Dr. Ahmad Al Faraa, jefe del departamento de pediatría del Complejo Médico Nasser en Khan Younis.

“Su tejido graso es limitado, la superficie responsable de la pérdida de calor es mayor y sus reservas de energía son bajas. Los más frágiles entre los niños son los prematuros y los recién nacidos con bajo peso al nacer”, explicó Al Faraa.

“Cientos de miles de personas permanecen en campamentos de desplazados y expuestas a las frías y lluviosas condiciones invernales”, informó el viernes la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Añadió que los fuertes vientos habían dañado cientos de tiendas de campaña en la última semana.

La crisis humanitaria en Gaza sigue siendo grave a pesar del actual alto el fuego.

“Temperaturas en picada, viento, lluvia e inundaciones. El invierno sigue agravando la miseria de la población en el asediado enclave, donde la gran mayoría permanece desplazada por la fuerza y vive en tiendas de campaña y edificios semiderruidos”, dijo Philippe Lazzarini, jefe del principal organismo de la ONU en los territorios palestinos.

“El 92 % de las viviendas dañadas o destruidas, y grandes cantidades de bombas sin explotar aún por retirar”, publicó Lazzarini en X.

En medio de intensas lluvias invernales, 24 personas han muerto después de que sus casas se derrumbaran sobre ellas, de acuerdo con el Dr. Munir Al-Barsh, director general del Ministerio de Salud.

Cuerpos debilitados por el hambre, la falta de medicamentos y el agua contaminada también han causado brotes generalizados de enfermedades, dijo Al-Barsh en una publicación de Facebook el viernes.

Está previsto que el enviado especial del presidente de EE.UU. Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner se reúnan el sábado con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir Gaza y la transición a la segunda fase de la tregua, que debería contemplar el establecimiento de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz y el desarme de Hamas.

La desnutrición continúa afectando a las mujeres embarazadas, señaló Al Faraa. “La mayoría de los bebés nacen con bajo peso debido a la desnutrición materna durante el embarazo, especialmente en los primeros meses, así como por la ansiedad y el estrés psicológico de las madres, la ausencia de seguimiento prenatal y la falta de vitaminas y suplementos nutricionales”.

Las fuerzas israelíes siguen actuando contra supuestos militantes a lo largo de la llamada Línea Amarilla dentro de Gaza, que divide las zonas controladas por Israel de las controladas por Hamas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron este sábado que militares que operaban en el norte de Ciudad de Gaza mataron a “varios terroristas que cruzaron la Línea Amarilla, colocaron un artefacto explosivo en la zona y se acercaron a los militares”.

