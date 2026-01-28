El equipo de Trump casi nunca se retracta de sus afirmaciones falsas. Esta última semana ha sido diferente

Desde sus inicios, este ha sido un Gobierno que no tiene reparos en decir cualquier cosa. La Casa Blanca liderada…

Desde sus inicios, este ha sido un Gobierno que no tiene reparos en decir cualquier cosa.

La Casa Blanca liderada por el presidente Donald Trump, quien miente con frecuencia y descaro, rara vez ha mostrado preocupación por la veracidad de los hechos. Y, guiada por la filosofía de Trump de no pedir disculpas y su inclinación por la repetición obstinada, la administración casi nunca ha rectificado ni siquiera las falsedades más extravagantes, incluso después de que hayan sido completamente desmentidas.

Sin embargo, esta última semana ha sido diferente.

Tanto el propio Trump como su Gobierno en general han dado marcha atrás ante las críticas por su retórica inexacta: primero, la minimización por parte del presidente de las contribuciones militares de los países de la OTAN en Afganistán, y luego las acusaciones infundadas de altos funcionarios de la administración contra Alex Pretti, el enfermero que murió a manos de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis.

En una entrevista emitida la semana pasada en Fox Business, Trump dijo sobre los países de la OTAN: “Nunca los hemos necesitado. En realidad, nunca les hemos pedido nada. Ya saben, dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán o a tal o cual lugar. Y lo hicieron. Se mantuvieron un poco atrás, un poco alejados del frente”.

Pero Estados Unidos sí les ha pedido cosas a los países de la OTAN, en particular ayuda para la guerra en Afganistán tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y si bien había algo de verdad en la afirmación de Trump de que los miembros de la OTAN se mantuvieron “un poco atrás”, ya que algunos países de la coalición impusieron restricciones a las actividades de sus tropas en Afganistán, la aseveración de Trump fue incorrecta y ofensivamente generalizada.

Varios países de la OTAN, incluidos el Reino Unido, Dinamarca y Canadá, a los que Trump ha criticado en las últimas semanas, desplegaron tropas para luchar en las provincias más conflictivas de Afganistán, como Helmand y Kandahar, y sufrieron pérdidas considerables. En total, más de 1.000 soldados de países miembros de la OTAN, sin contar a Estados Unidos, murieron en la guerra, según datos de iCasualties.org.

Veteranos de Afganistán y figuras políticas de países de la OTAN, incluido el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, expresaron su indignación por las declaraciones de Trump. Y si bien la Casa Blanca inicialmente emitió su comentario habitual de que Trump tenía “toda la razón”, el presidente intentó luego aplicar una maniobra inusualmente conciliadora. El sábado publicó en redes sociales un mensaje elogiando los sacrificios de las tropas británicas, señalando que “en Afganistán, murieron 457, muchos resultaron gravemente heridos, y se encontraban entre los mejores guerreros”.

Esto no fue una disculpa explícita, por supuesto, y no mencionó las pérdidas de otros países de la OTAN en Afganistán. Pero fue interpretado amplia y correctamente como una retractación de Trump.

Pretti, un enfermero de unidad de cuidados intensivos admirado por pacientes y colegas en el hospital de Asuntos de Veteranos donde trabajaba, murió tras ser baleado por la Patrulla Fronteriza en Minneapolis el sábado por la mañana después de intervenir cuando un agente empujó a una mujer al suelo. Horas después, altos funcionarios del Gobierno Trump lo describieron sin fundamento como un aspirante a asesino en masa.

En una publicación en redes sociales del sábado, difundida por el vicepresidente J. D. Vance, el secretario general adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, calificó a Pretti de “asesino” que “intentó matar a agentes federales”; en otra publicación, Miller lo llamó “terrorista nacional”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró a los periodistas el sábado: “Esto parece una situación en la que un individuo llegó al lugar para causar el máximo daño a las personas y matar a agentes del orden”. El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, utilizó un lenguaje casi idéntico el sábado.

El Gobierno ya había difamado anteriormente a personas involucradas en sus operativos de control inmigratorio. Esta vez, parece que la historia era demasiado grande y las acusaciones incendiarias contra Pretti fueron desmentidas de forma tan evidente por las imágenes de video que se hicieron virales, que ni siquiera una administración que no suele disculparse pudo sostenerlas.

Para el domingo por la mañana, los funcionarios de Trump que aparecieron en entrevistas televisivas se negaron rotundamente a repetir sus afirmaciones más sensacionalistas del sábado sobre Pretti, y se remitieron en cambio a la investigación en curso. Cuando se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sobre la acusación de “terrorista nacional” en una rueda de prensa el lunes, respondió: “No he oído al presidente calificar al Sr. Pretti de esa manera”. Y el martes, cuando se le preguntó a Trump si creía que Pretti actuaba como un asesino, respondió: “No”.

Sin embargo, la retractación del Gobierno tuvo sus límites. Leavitt eludió este lunes la pregunta sobre si Miller se disculparía con la familia de Pretti. Trump dijo el martes que Noem está “haciendo un muy buen trabajo”, y después de rechazar la acusación de “asesino” añadió: “Dicho esto, no se pueden portar armas. No se puede andar por ahí con armas, simplemente no se puede”.

Pretti tenía permiso para portar un arma de fuego, y el jefe de policía de Minneapolis declaró el domingo que tenía derecho a llevar el arma en la calle donde le dispararon. Aun con la inexplicable insinuación de Trump de que el arma oculta de Pretti era ilegal, no cabía duda de que el presidente estaba protagonizando una inusual retractación retórica.

