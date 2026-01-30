El ejército israelí admite que hay 70.000 muertos en Gaza

El ejército israelí reconoció en una sesión informativa con periodistas israelíes que aproximadamente 70.000 palestinos murieron durante la guerra en…

El ejército israelí reconoció en una sesión informativa con periodistas israelíes que aproximadamente 70.000 palestinos murieron durante la guerra en Gaza y que las cifras del Ministerio de Salud en el enclave son en gran medida precisas, según informan medios locales.

El periódico israelí Yedioth Ahronoth citó el jueves a oficiales militares que declararon: “Estimamos que unos 70.000 gazatíes murieron en la guerra, sin incluir a los desaparecidos”. Kan 11, la emisora pública del país, atribuyó la información al Coordinador de Asuntos Gubernamentales en los Territorios (COGAT) y afirmó que se está trabajando para analizar cuántos de los muertos eran civiles y cuántos militantes.

El miércoles, el Ministerio de Salud palestino informó que un total de 71.667 palestinos murieron en Gaza desde el inicio de la guerra, al tiempo que 171.343 resultaron heridos. Esa cifra incluye a los 492 palestinos muertos en ataques israelíes desde que comenzó el alto el fuego a mediados de octubre. El ministerio, que no distingue entre civiles y combatientes, ha publicado periódicamente listas de las personas fallecidas en ataques israelíes en Gaza.

Al principio de la guerra, Israel puso en duda el número de palestinos que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían matado en sus ataques, y acusó repetidamente al Ministerio de Salud, que afirma estar controlado por Hamas, de inflar las cifras.

Un portavoz de las FDI se negó a confirmar la información proporcionada a los periodistas israelíes.

“Las FDI aclaran que los detalles publicados no reflejan los datos oficiales”, declaró el portavoz. “Cualquier publicación o informe sobre este asunto se publicará a través de los canales oficiales y ordenados”. El portavoz no respondió si las FDI tenían datos sobre el número de palestinos muertos en Gaza ni si dicha información se publicaría alguna vez.

“No tenemos más comentarios aparte de la información que ya proporcionamos”, añadió.

Aunque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) nunca han reconocido públicamente el número de muertos en Gaza, altos funcionarios han hecho referencia a la cifra en conversaciones privadas. En agosto pasado, en una grabación de audio publicada por el Canal 12 de noticias de Israel, el exjefe de inteligencia de las FDI, mayor general Aharon Haliva, declaró: “Que ya haya 50.000 muertos en Gaza es necesario para las generaciones futuras”. No se supo cuándo habló Haliva, pero el número de muertos en Gaza superó los 50.000 en marzo de 2025.

En septiembre, el exjefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi, declaró: “Hay 2,2 millones de personas en Gaza. Hoy en día, más del 10 % de los muertos o heridos en Gaza son más de 200.000. Esta no es una guerra pacífica”. La cifra coincidía estrechamente con las cifras de víctimas del Ministerio de Salud en aquel momento, que indicaban que las fuerzas israelíes habían matado a casi 65.000 palestinos y herido a más de 164.000.

