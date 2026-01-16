El DOJ investiga al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis por posible obstrucción a la justicia, según fuentes

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) está investigando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al…

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) está investigando al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por posible obstrucción a la justicia federal, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Una persona familiarizada con el caso dijo a CNN que un jurado investigador ha emitido citaciones para ambos funcionarios como parte de la investigación. Sin embargo, la oficina de Walz no había recibido ningún aviso hasta la tarde de este viernes, según otra fuente. No estaba claro de inmediato cuándo Frey y Walz recibirían las citaciones.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

El presidente Donald Trump y su Gobierno han criticado la respuesta de funcionarios estatales y locales ante los disturbios en Minnesota por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y el presidente sugirió que podría invocar la Ley de Insurrección y desplegar militares en la ciudad para sofocar cualquier violencia.

Sin embargo, la investigación representa una escalada en la retórica, amenazando con posibles consecuencias penales para los dos líderes demócratas.

Tanto Walz como Frey han rechazado abiertamente el aumento de la actividad federal en Minneapolis, y Frey dio un mensaje público a los agentes federales para que “se larguen de Minneapolis”.

Walz no confirmó la investigación a CNN, pero acusó al Gobierno federal de “utilizar el sistema de justicia como arma y amenazar a opositores políticos”, lo que calificó como una “táctica peligrosa y autoritaria”.

“La única persona que no está siendo investigada por la muerte de Renee Good es el agente federal que le disparó”, dijo Walz, en referencia a la mujer que murió la semana pasada tras ser baleada por un agente de ICE, hecho que desató los recientes disturbios.

Frey declaró a CNN que la investigación es “un intento evidente de intimidarme por defender a Minneapolis, a nuestras fuerzas de seguridad locales y a nuestros residentes ante el caos y el peligro que este Gobierno ha traído a nuestras calles. No me dejaré intimidar. Mi prioridad seguirá siendo la seguridad de nuestra ciudad”.

La investigación fue reportada por primera vez por CBS y su afiliada WCCO.

El estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul demandaron esta semana al Gobierno de Trump, argumentando que el operativo migratorio equivale a una “invasión federal” y acusando al Gobierno de violar la Décima Enmienda, que establece los derechos de los estados.

“Mientras los agentes federales sigan en nuestra ciudad actuando de manera inconstitucional contra nuestros vecinos, seguiremos resistiendo con todo lo que tenemos”, dijo Frey al anunciar la demanda el lunes.

Se esperaba el despliegue de unos 1.000 agentes adicionales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en Minneapolis esta semana, además de los aproximadamente 2.000 agentes federales ya presentes en la zona, de acuerdo con dos fuentes federales consultadas por CNN.

El Gobierno de Trump lanzó el mes pasado la Operación Metro Surge en Minneapolis y St. Paul para detener a somalíes indocumentados, pero el operativo ha resultado en la detención de migrantes de otros países. Esto ha provocado una fuerte reacción de residentes y manifestantes, quienes se han enfrentado a los agentes en las calles y en una instalación de ICE.

La muerte de Good intensificó el desacuerdo entre funcionarios federales y estatales sobre la situación en el terreno. Esta semana, un agente federal disparó e hirió a un ciudadano venezolano que, según las autoridades, se resistió al arresto y “agredió violentamente” a uno de los agentes.

Manifestantes se han enfrentado a los agentes, quienes en ocasiones han utilizado gas lacrimógeno y balas de pimienta. El Departamento de Seguridad Nacional informó que una decena de personas fue arrestada el jueves por la noche por agredir a las fuerzas de seguridad.

El vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, culpó el miércoles a los dos funcionarios demócratas por los disturbios en su estado y prometió tomar medidas contra ellos.

“La insurrección en Minnesota es el resultado directo de un gobernador INCOMPETENTE y un alcalde TERRIBLE que fomentan la violencia contra las fuerzas del orden”, dijo Blanche en una publicación en X. “Es repugnante. Walz y Frey: estoy enfocado en detener SU terrorismo por cualquier medio necesario. Esto no es una amenaza. Es una promesa”.

Blanche visitó Minneapolis este viernes junto al director del FBI, Kash Patel, según una publicación en la cuenta de X de Patel.

Patel escribió que su equipo estaba “trabajando 24/7 aquí para reprimir a los manifestantes violentos e investigando las redes de financiamiento que apoyan a los actores criminales, con múltiples arrestos ya realizados”.

