El diplomático de confianza de Delcy Rodríguez que busca acercarse a Trump y contrarrestar a la oposición venezolana

El vínculo entre Estados Unidos y Venezuela pareció tomar nuevos rumbos en las semanas posteriores al ataque estadounidense en Caracas…

El vínculo entre Estados Unidos y Venezuela pareció tomar nuevos rumbos en las semanas posteriores al ataque estadounidense en Caracas que condujo a la captura de Nicolás Maduro. En ese redireccionamiento de relaciones resuena el nombre de Félix Plasencia, actual embajador de Venezuela en el Reino Unido, como un hombre con un rol clave para recomponer el vínculo diplomático.

Con una carrera diplomática que data de los años noventa y de estrecha cercanía a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, hoy al frente del Gobierno de Venezuela, Plasencia se muestra como una de las figuras moderadas dentro de la estructura de poder.

Algunas personas que lo conocen y hablaron con CNN sobre su perfil coinciden en describir su trabajo en las relaciones bilaterales como consistente a lo largo de los años y con una impronta más conciliadora que la de otros dirigentes de las líneas ideológicas más cercanas al chavismo.

En las últimas semanas, su nombre ha sido mencionado como potencial embajador en Washington en el caso de que la gestión de Rodríguez logre restablecer relaciones diplomáticas formales con el Gobierno de Trump en un futuro cercano, según fuentes consultadas por CNN en Caracas.

El embajador viajó a Washington semanas atrás para trabajar en las relaciones entre ambos países y permaneció allí durante varios días, según pudo confirmar CNN.

Su llegada a Estados Unidos se produjo en la misma semana en que Trump y Rodríguez tuvieron una llamada telefónica a la que el presidente de Estados Unidos se refirió con elogios; también en la semana en que Trump recibió en la Casa Blanca a la líder opositora, María Corina Machado.

Mientras que ambas líderes parecen luchar por el futuro de Venezuela, intentan afianzar el vínculo con Trump y miran de cerca cómo sus decisiones podrían influenciar el futuro del país, la relación Venezuela-EE.UU. parece aun estar en ciernes.

Analistas consultados por CNN plantearon que la decisión de Rodríguez de enviar a Plasencia a Washington parece tener como objetivo contrarrestar cualquier intento de transición y participación que pueda impulsar la oposición y lograr, en cambio, estrechar lazos con el Gobierno de Estados Unidos.

Félix Plasencia es considerado desde hace años una persona de total confianza de Delcy Rodríguez cuando era referente del Gobierno de Maduro.

Ambos compartieron una época de estudios en Reino Unido en la década del noventa, aunque luego sus inicios en la política fueron distintos: Rodríguez empezó su carrera en el corazón de la izquierda venezolana, mientras que Plasencia se formó como diplomático de carrera, donde incursionó en el cuerpo diplomático de Venezuela antes de la llegada del fallecido expresidente Hugo Chávez al poder.

“Ha trabajado estrechamente con Delcy Rodríguez durante muchos años”, dice a CNN Imdat Oner, exdiplomático de Turquía que estuvo destinado en Caracas y trabajó con Plasencia.

Quienes se han vinculado de alguna manera con él lo describen como una persona capaz y profesional, discreta y alejada de los patrones ideológicos de otros representantes del chavismo como Jorge Arreaza, el yerno del propio Chávez, a quien reemplazó como ministro de Relaciones Exteriores en el año 2021.

En sus redes sociales, el funcionario se define como “diplomático” y “bolivariano”. Pero si bien se ha mostrado cercano a Maduro durante su larga trayectoria en el Gobierno, ha condenado los ataques estadounidenses en Venezuela y defendido la soberanía del país, es una figura que muchos dicen se aleja de la confrontación con Occidente que sí han tenido en cambio otros dirigentes del oficialismo.

“Entiende cómo funciona la diplomacia, algo que no se ve a menudo entre las altas figuras del chavismo”, plantea Oner.

En su carrera diplomática y política, Plasencia pasó por diversos lugares relevantes.

Además de ministro de Relaciones Exteriores, fue embajador de Venezuela en China y ministro de Turismo, ambos roles estrechamente vinculados a la negociación de inversiones internacionales y a apuntalar relaciones con empresarios y fuerzas económicas.

La experiencia en la embajada de China, dicen quienes lo conocen, le ha dado una amplia y valiosa red diplomática.

Durante décadas, China y Venezuela han mantenido una relación estrecha, con una ideología en común frente a Estados Unidos. Pocos días antes de la captura de Maduro, el por entonces presidente de Venezuela recibió en el país a un enviado del mandatario Xi Jinping y reafirmó la “hermandad” entre ambos países, ligada en gran medida al crudo venezolano.

“Frente a los múltiples y complejos desafíos que nuestro país ha enfrentado desde la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales y arbitrarias contra nuestro pueblo por parte de Washington y sus aliados, China se ha consolidado como un verdadero amigo y un faro de esperanza para las naciones y gobiernos soberanos que aún luchan por su plena independencia”, dijo Plasencia en 2024, durante una conferencia por el 75° aniversario de la fundación de la República Popular China.

El sector turístico, en tanto, es una de las pocas alternativas al petróleo que tiene Venezuela para la recaudación de recursos extranjeros.

El actual jefe de Misión de Venezuela en el Reino Unido también se desempeñó como parte del equipo de negociadores del Gobierno de Maduro en varias rondas de diálogos con la oposición venezolana y actores extranjeros, como los intentos de negociación en la isla caribeña de Barbados en 2019 bajo el auspicio de Noruega, que luego derivó en 2021 en la firma del fallido acuerdo de Barbados.

Entre 2022 y 2023, fue embajador en Colombia. Al asumir el presidente Gustavo Petro, Plasencia trabajó en la reapertura de la Embajada de Venezuela en Bogotá después de la ruptura de relaciones entre Maduro e Iván Duque, cuando su gobierno reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de ese país.

En la nueva estructura de poder en la que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, están al mando de Venezuela, Plasencia podría desempeñar un rol central para reanudar el vínculo diplomático que se rompió en 2019, apuntan algunas personas con conocimiento del asunto.

“Sería una movida muy de los Rodríguez si llegan a nombrar a Plasencia de embajador en Washington”, dijo a CNN un exfuncionario del Gobierno de Venezuela cuando Maduro estaba en el poder, quien pidió resguardar su identidad por no estar autorizado a discutir nombramientos diplomáticos en público.

Oner señala por su parte que, dado que el factor Trump sigue influyendo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela incluso después de Maduro, es probable que el nombre del excanciller suene con mayor frecuencia en el futuro, a medida que las relaciones entre Washington y Caracas sigan su curso.

“Se desenvuelve con mucha comodidad en los círculos diplomáticos occidentales, razón por la cual probablemente desempeñará un papel importante bajo el liderazgo de Delcy”, agrega el exdiplomático y afirma que una designación así puede generar confianza ante Estados Unidos en un momento en que tanto el oficialismo como la oposición parecen buscar consolidar sus vínculos con Trump.

CNN intentó contactarse con Félix Plasencia para consultarle sobre su visita a Washington y su rol diplomático, y está a la espera de respuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.