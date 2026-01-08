El DHS informó que una mujer intentó atropellar a agentes de ICE en Minneapolis antes de ser baleada. Aquí las imágenes

Tras el incidente en el que un agente de ICE disparó y mató a una mujer en Minneapolis el miércoles,…

Tras el incidente en el que un agente de ICE disparó y mató a una mujer en Minneapolis el miércoles, el presidente Donald Trump afirmó en una publicación en línea que el video del incidente mostraba a la mujer “atropellando de forma violenta, deliberada y cruel” al agente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), inmediatamente después del tiroteo, también declaró en un comunicado que la mujer intentaba atropellar a los agentes con su coche “para matarlos”.

La senadora estadounidense Tina Smith, demócrata de Minnesota, identificó posteriormente a la mujer como Renee Nicole Good, de 37 años.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, declaró en una conferencia de prensa en Texas el miércoles que “una mujer atacó” a los agentes e “intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo” después de que los agentes se quedaran atascados en la nieve.

Sin embargo, tres videos grabados en el lugar de los hechos y revisados ​​por CNN muestran detalles diferentes. Lo que ocurrió antes del tiroteo aún no está claro.

En uno de los videos del tiroteo, primero se ve a la mujer dentro de su vehículo, que está detenido y atravesado perpendicularmente en medio de una calle.

El agente que poco después le dispararía aparece caminando por detrás del vehículo, hacia la parte frontal del auto. Otra persona, que no lleva uniforme, sigue a ese agente y parece estar grabando con su teléfono.

Luego, dos agentes federales en una camioneta se detienen junto al auto, mientras la mujer sacaba la mano por la ventana. Los agentes bajan del vehículo y se acercan al auto de la mujer.

“Sal del auto”, se escucha decir repetidamente a los agentes que se aproximan a la puerta del conductor. “Sal del maldito auto”.

Uno de los dos agentes puede verse tirando de la puerta del conductor, mientras el otro llega a la parte frontal del vehículo desde el lado opuesto. El auto comienza entonces a moverse en reversa, mientras uno de los agentes continúa jalando la puerta y el otro se encuentra frente a parte del vehículo.

El vehículo empieza a avanzar y, al mismo tiempo, un tercer agente que se había acercado saca su pistola y la apunta hacia la mujer mientras se aleja de la parte frontal del auto.

Un video desde un ángulo distinto, obtenido y revisado por CNN, parece mostrar que el vehículo hace contacto con el agente antes de que este dispare por primera vez.

El primer video no capta el momento del contacto entre el auto y el agente, pero se observa cómo su cuerpo se mueve desde la parte frontal del vehículo hacia el lado del conductor. El agente, que ya no estaba en la trayectoria del vehículo, disparó dos veces más.

El agente, que ya estaba fuera de la trayectoria del auto, disparó entonces dos veces más.

Luego, el video muestra al agente guardando su pistola en la funda, mientras el vehículo avanza, acelera y choca contra otro auto y un poste al costado de la calle.

El agente que disparó y la persona que parecía estar grabando se acercan a la mujer y a su vehículo. Más adelante, se ve al agente alejándose del auto y diciéndoles a otros que llamen al 911.

