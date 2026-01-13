El DHS cambia la versión del tiroteo de ICE en Maryland después de que la policía local publicara detalles contradictorios

El Departamento de Seguridad Nacional modificó su versión de un tiroteo relacionado con la aplicación de la ley de inmigración…

El Departamento de Seguridad Nacional modificó su versión de un tiroteo relacionado con la aplicación de la ley de inmigración en un suburbio de Baltimore en la víspera de Navidad después de que los detalles de su declaración inicial fueran contradichos por la policía local.

El 24 de diciembre, el DHS emitió un comunicado diciendo que los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas “dispararon defensivamente” contra una camioneta ocupada por dos inmigrantes indocumentados durante una operación de cumplimiento de la ley en Glen Burnie, Maryland, después de que el conductor embistiera vehículos de ICE mientras intentaba huir y “luego condujo su camioneta directamente hacia los oficiales de ICE, intentando atropellarlos”.

El conductor recibió un disparo y resultó herido, y el pasajero se lesionó cuando la camioneta se estrelló segundos después, según la declaración original del DHS.

El departamento ahora afirma que el hombre herido no estaba en la camioneta sino que “era un pasajero en uno de los vehículos de ICE que fue embestido”, según una nueva declaración a CNN de la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin.

El cambio de versión se produce en un momento en que el DHS se enfrenta a un mayor escrutinio por el tiroteo fatal de una mujer de Minneapolis por parte de un agente de ICE la semana pasada, y más ampliamente por la veracidad de la información que el departamento presenta sobre las acciones de los funcionarios federales mientras llevan a cabo la ofensiva inmigratoria a nivel nacional del presidente Donald Trump.

El nuevo detalle del tiroteo de ICE en Maryland fue anunciado por primera vez el jueves por el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel, que está investigando el incidente.

“Para aclarar la información preliminar publicada públicamente sobre el tiroteo que involucró a agentes de ICE en Glen Burnie, Maryland, el 24 de diciembre de 2025: un detenido de ICE que resultó herido durante el incidente ya estaba bajo custodia en un vehículo de ICE, y el otro individuo herido fue alcanzado por disparos mientras conducía un vehículo separado”, informó el departamento de policía.

La policía del condado de Anne Arundel comunicó que su investigación sobre el incidente está en curso y enfatizó que sus oficiales no hacen cumplir la ley de inmigración ni realizan operaciones de ICE.

Los agentes de ICE estaban llevando a cabo “una operación de control inmigratorio dirigida” en Glen Burnie cuando se enfrentaron a la camioneta, indicó McLaughlin.

Los dos inmigrantes indocumentados fueron identificados como Tiago Alexandre Sousa-Martins, un hombre portugués que conducía la camioneta, y el ciudadano salvadoreño Solomon Antonio Serrano-Esquivel, la persona que las autoridades ahora dicen que estaba en un vehículo de ICE.

Los funcionarios se acercaron a la camioneta y le pidieron a Sousa-Martins que apagara el motor, pero él se negó e intentó abandonar la escena, embistiendo a los vehículos de ICE y “luego (conduciendo) su camioneta directamente hacia los oficiales de ICE”, indicó McLaughlin.

“Temiendo por sus vidas y la seguridad pública, los oficiales dispararon defensivamente sus armas de servicio, hiriendo al conductor”, agregó.

Sousa-Martins luego destrozó su auto entre dos edificios, manifestó McLaughlin, aunque las fotos publicadas por el DHS en X el día del incidente muestran una camioneta blanca incrustrado contra un árbol. El DHS no ha respondido a la solicitud de CNN para aclarar ese detalle.

Los agentes inmediatamente brindaron atención médica a los dos hombres y los llevaron al hospital, comentó McLaughlin, afirmando que ningún agente de ICE resultó herido.

Sousa-Martins se encuentra actualmente recluido en un centro de detención en Bowling Green, Virginia, según los registros de ICE.

Serrano-Esquivel recibió tratamiento por una lesión cervical en el hospital el día del incidente y ahora se encuentra bajo custodia de ICE, informó el DHS el lunes.

El incidente de diciembre es uno de una serie de encuentros violentos que involucran a funcionarios federales desde que Trump intensificó la aplicación de las leyes de inmigración durante su segundo mandato.

El tiroteo fatal de ICE la semana pasada contra Renee Good, una madre de tres hijos de 37 años que se encontraba en su auto cuando recibió el disparo, ha provocado indignación y protestas masivas tanto en Minneapolis como en todo el país.

Un día después del asesinato de Good, un agente de la Patrulla Fronteriza en Portland, Oregón, disparó e hirió a dos personas, quienes, según las autoridades, estaban asociadas con la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Al igual que en el incidente de Maryland, los funcionarios del DHS alegan que tanto Good como el conductor en Portland “utilizaron sus vehículos como armas” y atacaron a las fuerzas del orden.

Taylor Romine de CNN contribuyó a este informe.

