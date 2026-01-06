El Departamento de Justicia utiliza el caso de Maduro para defender el uso de Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

Horas después de que el derrocado líder venezolano Nicolás Maduro fuera acusado formalmente de narcoterrorismo y otros delitos en Nueva…

Horas después de que el derrocado líder venezolano Nicolás Maduro fuera acusado formalmente de narcoterrorismo y otros delitos en Nueva York, el Departamento de Justicia utilizó la acusación formal en un tribunal federal a 2.099 kilómetros de distancia para defender la capacidad del presidente Donald Trump de usar una facultad para tiempos de guerra con el fin de acelerar algunas deportaciones.

El presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, del siglo XVIII, en marzo pasado para deportar rápidamente a presuntos miembros del Tren de Aragua (TdA), una banda venezolana que él designó como organización terrorista extranjera que actuaba en connivencia con el Gobierno de Maduro para perjudicar a Estados Unidos.

Refiriéndose a los comentarios de Trump anunciando el arresto de Maduro en Caracas, los abogados del Departamento de Justicia declararon ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. que los dramáticos acontecimientos “subrayan el control del régimen de Maduro sobre el TdA y su invasión violenta o incursión depredadora en suelo estadounidense”.

“Como resultado, queda aún más claro que la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del Presidente formaba parte de una misión de seguridad nacional de alto nivel que existe al margen de la interferencia judicial”, escribieron en una carta dirigida al tribunal de apelaciones.

Este tribunal, con sede en Nueva Orleans, escuchará los argumentos a finales de este mes en una importante impugnación del uso de la ley por parte de Trump.

Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros el año pasado, Trump mencionó la persecución criminal que Estados Unidos ha llevado a cabo durante años contra Maduro y otros, y afirmó que el Gobierno del entonces líder venezolano estaba ordenando al Tren de Aragua que llevara a cabo una “guerra irregular” contra Estados Unidos.

Se desconoce el impacto, si lo hubiera, que podría tener el caso penal de Maduro en la impugnación de la Ley de Enemigos Extranjeros, pendiente ante el tribunal de apelaciones, según informaron expertos legales a CNN.

“Las acusaciones contra Maduro no aportan mayor prueba de que hayamos sido ‘invadidos’ por Venezuela ni de que hayamos sido objeto de una ‘incursión depredadora’ como esgrimía la proclamación que el presidente Trump realizó en marzo pasado”, declaró Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

El caso del Quinto Circuito se ha considerado durante mucho tiempo como el vehículo mediante el cual el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump llegará a la Corte Suprema para su revisión final.

El verano pasado, un panel de tres jueces de la corte dictaminó que Trump estaba usando la ley ilegalmente, concluyendo que no se había producido una “incursión depredadora” ni una “invasión” por parte de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, como Trump afirmó en marzo.

En ese momento, los dos jueces de la mayoría declararon que el tribunal no tenía la facultad de revisar las afirmaciones de Trump sobre que Maduro dirigía las actividades de la pandilla en Estados Unidos, pero rechazaron el mismo argumento presentado en la presentación del lunes: que los tribunales federales no tenían absolutamente ningún papel que desempeñar en el escrutinio del uso de la ley por parte de Trump.

Sin embargo, la decisión del panel fue rápidamente revocada por el pleno del Quinto Circuito cuando el tribunal, repleto de juristas conservadores, accedió a volver a intentar el caso, esta vez con todos los jueces en actividad.

A mediados de marzo, Trump deportó a decenas de venezolanos bajo la ley, pero no ha podido llevar a cabo más deportaciones debido a una serie de impugnaciones legales que avanzan rápidamente, incluyendo la derivada de Texas, que ahora está siendo evaluada por el Quinto Circuito.

En impugnaciones similares presentadas en otros tribunales de Estados Unidos, los jueces de primera instancia afirmaron que Trump no estaba otorgando a los migrantes el debido proceso antes de deportarlos bajo la ley.

El Gobierno se sintió atraído por esa facultad para tiempos de guerra porque inicialmente argumentó que los funcionarios podían usar la ley sin tener que notificar con antelación a los migrantes su designación como enemigos extranjeros ni la oportunidad de interponer recursos legales antes de su expulsión. Sin embargo, la Corte Suprema, sin decidir oficialmente si Trump estaba usando la ley legalmente, dictaminó el año pasado que dicho debido proceso debía otorgarse a los migrantes afectados por ella.

Entre el grupo de juristas que frustró la capacidad del Gobierno para usar la ley con rapidez se encuentra Alvin Hellerstein, el juez federal de Manhattan que también supervisa el caso penal de Maduro.

En mayo, Hellerstein, designado por el expresidente Bill Clinton, impidió que el Gobierno usara la ley contra los migrantes en el Distrito Sur de Nueva York y, al igual que el Quinto Circuito, rechazó los argumentos reiterados en la presentación del lunes ante el tribunal de apelaciones.

