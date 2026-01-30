El Departamento de Justicia abre una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Alex Pretti

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo de Alex Pretti en Minnesota, informó…

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo de Alex Pretti en Minnesota, informó este viernes el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche.

“Esto significa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como ha dicho el secretario, está llevando a cabo una investigación, como corresponde”, declaró Blanche.

“Y como hacen cada vez que ocurre un evento trágico como este, el FBI, en su función, que es independiente de la del DHS, también está investigando el caso”, añadió.

CNN informó anteriormente que el FBI está a la cabeza de la investigación sobre Pretti, que inicialmente estaba a cargo de la agencia de investigación del DHS.

Este anuncio significa que el Departamento de Justicia está investigando si los agentes del DHS que dispararon contra Pretti violaron la ley, y representa una ampliación de la investigación del gobierno federal sobre el asunto.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también está llevando a cabo una investigación interna sobre los agentes que dispararon y mataron a Pretti.

Más tarde, durante la conferencia de prensa de este viernes, Blanche pareció retractarse de su confirmación inicial.

“No quiero exagerar lo que está sucediendo”, dijo Blanche. “No quiero que se entienda que se trata de una investigación masiva de derechos civiles”.

Blanche añadió que se trata de “una investigación estándar del FBI” y afirmó que “cuando se dan circunstancias como las que vimos el sábado pasado, y si la investigación requiere la participación de abogados de la División de Derechos Civiles, así será”.

