El compositor de “Wicked” dice que no aparecerá en el Kennedy Center tras el cambio de nombre

El compositor de “Wicked”, Stephen Schwartz, dice que no aparecerá en el Kennedy Center después de que su junta directiva votara para añadir el nombre del presidente Donald Trump al recinto, convirtiéndose en el último artista en rechazar la toma de control del centro de artes escénicas más icónico de Washington por parte del presidente.

El compositor, ganador de premios Oscar y Grammy, dijo en un comunicado: “El Kennedy Center fue fundado para ser un hogar apolítico para artistas de todas las nacionalidades e ideologías. Ya no es apolítico, y presentarse allí se ha convertido en una declaración ideológica. Mientras eso siga siendo así, no apareceré allí”.

El sitio web del centro había anunciado la participación de Schwartz en una gala con la Washington National Opera en mayo, e incluía un enlace para comprar entradas para la función, pero fue eliminado del sitio web el viernes por la tarde.

A pesar de que el sitio web anunciaba la próxima aparición de Schwartz, Richard Grenell, presidente de la junta directiva del centro, negó que alguna vez se hubiera concretado su participación.

“Nunca se firmó y nunca he tenido una sola conversación sobre él desde que llegué”, dijo Grenell en una publicación en X, calificando los informes sobre la cancelación de Schwartz como “totalmente falsos”.

“Él mismo dijo el pasado febrero que no había escuchado nada al respecto”, añadió Grenell.

Un portavoz de Schwartz dijo que el compositor y una persona asociada con la Washington National Opera habían estado en comunicación sobre su “posible participación” en una gala de mayo, y que la última vez que hablaron fue en febrero de 2025.

“Al no haber recibido más información después de ese momento, asumió —incorrectamente, como resultó— que el evento ya no seguiría adelante”, dijo el portavoz, Michael Cole, en un correo electrónico a CNN. Cole agregó que Schwartz solo se enteró la noche del jueves que el evento seguía programado.

El Kennedy Center abrió en 1971, designado por el Congreso como un monumento viviente al presidente John F. Kennedy, asesinado. Schwartz asistió a la inauguración del centro.

Pero una serie de artistas han cancelado sus presentaciones desde que Trump destituyó a la junta existente del centro e instaló a un grupo de leales para supervisar el recinto el año pasado. Desde entonces, el centro ha reducido personal y reevaluado su programación.

Más artistas cancelaron después de que la nueva junta votara el mes pasado para renombrar el centro como “The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, lo que provocó amenazas de acciones legales por parte del Kennedy Center contra algunos de esos artistas.

La medida generó rápidamente preocupaciones legales sobre si la junta tenía la autoridad legal para cambiar el nombre de la institución artística. Sin embargo, no está claro si alguien que quiera impugnar el cambio de nombre tendría legitimidad legal para hacerlo, dijeron anteriormente expertos a CNN.

