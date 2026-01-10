Al menos 65 personas han muerto durante protestas contra el régimen en Irán, según grupo de derechos humanos

Al menos 65 personas han muerto y más de 2.300 han sido arrestadas en todo Irán durante las recientes protestas…

Al menos 65 personas han muerto y más de 2.300 han sido arrestadas en todo Irán durante las recientes protestas contra el régimen en el país, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos.

La agencia, que aboga por las cuestiones de derechos humanos en Irán, informó en una actualización este viernes que se han registrado protestas en 512 lugares en 180 ciudades.

Agregó que 50 de los muertos eran manifestantes, 14 eran agentes del orden o de las fuerzas de seguridad y uno era un “civil afiliado al Gobierno”.

CNN no pudo verificar de forma independiente el número de muertos y arrestados.

HRANA señaló que no es posible establecer un número exacto de muertos debido al actual apagón de comunicaciones en Irán.

Mientras los iraníes enfrentan otro día entero sin acceso a Internet, un residente de Teherán describió cómo el apagón generalizado ha motivado a más personas a unirse a las crecientes protestas que afectan al país.

“El bloqueo de Internet parece haber sido contraproducente, ya que el aburrimiento y la frustración llevaron a más gente a las calles”, declaró a CNN un hombre de 47 años de la capital iraní, que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

El jueves, alrededor de las 10:00 p.m., hora local, se cortó por completo el internet. Los datos móviles mostraban “Conectar – SIN internet” y las tarjetas SIM no tenían señal o mostraban el mismo mensaje, denunció el residente.

El acceso a sitios internacionales como Google ha sido bloqueado, afirmó el hombre, incluso mediante el uso de VPN o proxies, que los iraníes habían usado anteriormente para acceder a sitios prohibidos como X.

“La gente no tiene una forma confiable de consultar noticias extranjeras, información financiera u opciones de viaje… Los bancos están en gran medida inoperantes”, manifestó la fuente, y agregó que los comerciantes de criptomonedas y los inversores en oro se han movilizado para protestar por la reanudación del acceso a Internet.

Con los mensajes SMS también bloqueados, solo las llamadas de voz siguen funcionando, lo que genera un tráfico abrumador hacia las redes sociales y aplicaciones de mensajería nacionales, según la fuente.

Plataformas como Rubika y Eitaa, fuertemente vigiladas por el Gobierno, han cerrado posteriormente, añadió.

“Para el viernes, la intranet nacional se restableció parcialmente, permitiendo el acceso únicamente a dominios iraníes”, detalló la fuente. La televisión por satélite es la principal fuente de información externa, señaló.

La conectividad de Starlink es limitada, según un medio local de Teherán. El servicio estadounidense, propiedad de SpaceX, del multimillonario Elon Musk, ofrece banda ancha móvil a través de una red de satélites en órbita.

El jueves, las autoridades cortaron las conexiones a Internet y telefónicas tras las manifestaciones masivas en la capital, Teherán.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por la frustración ante el aumento de la inflación y la ira contra los gobernantes conservadores de Irán y el violento aparato de seguridad.

El jefe del Ejército iraní instó al pueblo a “permanecer vigilante” y pidió unidad y cohesión nacional para “impedir que el enemigo logre sus maliciosos objetivos”.

“Hoy, el enemigo, con otro complot y con el apoyo del régimen criminal sionista y grupos terroristas hostiles, busca perturbar el orden y la calma de las ciudades y socavar la seguridad pública en el país”, manifestó Amir Hatami, comandante en jefe del Ejército iraní, en un comunicado compartido con los medios estatales del país.

El alto jefe militar afirmó que las protestas estaban siendo fomentadas por el “enemigo” de Irán, y se refirió a la “guerra de 12 días” que estalló entre Israel e la nación persa en junio del año pasado.

“Este enemigo, cuyas manos se mancharon con la sangre de los niños de la nación durante la guerra de 12 días, ahora está intentando crear otra sedición bajo el falso argumento de apoyar al pueblo de Irán”, señaló Hatami.

El jefe del ejército indicó que “protegerá y salvaguardará vigorosamente los intereses nacionales del país”, incluida la infraestructura estratégica y la propiedad pública.

Un poco de contexto: Las protestas comenzaron inicialmente como manifestaciones en los bazares de Teherán por la creciente inflación, pero se han extendido por todo el país y se han transformado en demostraciones más generales contra el régimen y las terribles condiciones económicas que paralizan al país.

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, derrocado por la Revolución islámica de 1979, ha convocado una huelga de dos días en todo el país, que se ha visto sacudido por más de 10 días de protestas contra el Gobierno.

La figura opositora en el exilio apareció dirigiéndose a los manifestantes en un video publicado en X en el que pedía a “los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo y el gas, y la energía, que iniciaran una huelga nacional” a partir del sábado, comienzo de la semana laboral en Irán.

Su discurso en video en línea se produce durante un bloqueo de internet impuesto por el Gobierno en Irán, aplicado en medio de los continuos disturbios en todo el país.

“También les pido a todos ustedes… que salgan a las calles con banderas, imágenes y símbolos nacionales y reclamen los espacios públicos como propios”, dijo.

“El objetivo es prepararse para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos”, añadió, afirmando que las protestas del viernes enviaron un poderoso mensaje a los líderes de Irán.

No está claro cuán popular es Pahlavi dentro de Irán.

Esta figura afincada en Estados Unidos solo tenía 16 años cuando la Revolución islámica puso fin al régimen de 40 años de su padre. Hijo mayor del sah Mohammad Reza Pahlavi, era el primero en la línea de sucesión para heredar el imperio milenario y rico en petróleo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en su cuenta personal de X que EE.UU. apoya al “valiente pueblo de Irán”, en medio de las protestas contra el Gobierno en ese país, alimentadas por unas condiciones económicas devastadoras.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con atacar Irán si las fuerzas de seguridad responden con la fuerza. Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, ha instado a Trump a “centrarse en su propio país” y ha culpado a EE.UU. de incitar las protestas.

