El alcalde de Minneapolis “tomó el megáfono” y le dijo a ICE que abandonara su ciudad. Trump, en cambio, redobló la apuesta

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, envió un severo mensaje hace una semana a los agentes federales tras el tiroteo mortal de una mujer de Minnesota que protestaba contra los esfuerzos para detener a los inmigrantes en el estado. “Lárguense de Minneapolis”, expresó Frey.

El comentario colocó inmediatamente a Frey en el centro de la atención nacional y en el centro de la batalla más feroz hasta el momento contra la represión federal del presidente Donald Trump en ciudades de todo el país.

La tensión entre manifestantes locales y agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha hecho más que aumentar, después de que un agente federal disparara e hiriera a un hombre el miércoles por la noche, quien presuntamente lo había agredido.

Para calmar la situación, Frey instó después a los manifestantes a regresar a casa.

“No podemos contrarrestar el caos de Donald Trump con nuestro propio caos”, declaró el miércoles por la noche, después de que la policía local informara que los manifestantes disparaban fuegos artificiales a los agentes.

“Aplaudo a quienes han protestado pacíficamente. Quienes están mordiendo el anzuelo, no están ayudando, ni a los inmigrantes indocumentados de nuestra ciudad ni a quienes consideran este lugar su hogar”, señaló.

Los esfuerzos de la ciudad durante la última semana para responder a la ofensiva de ICE —y la decisión de la administración Trump de intensificar los operativos inmigratorios en Minneapolis— demuestran la difícil situación que enfrentan Frey y otros demócratas estatales y locales.

Enfrentarse a la administración Trump le ganó el respeto de Frey en su ciudad, mayoritariamente demócrata, pero también lo convirtió en blanco de la Casa Blanca y sus aliados republicanos.

Las encuestas muestran que la opinión pública ha cambiado rápidamente en contra de las medidas de control inmigratorio de la administración Trump. Una encuesta de CNN realizada por SSRS reveló que el 56 % de los estadounidenses cree que la muerte de Renee Good fue un uso inapropiado de la fuerza, mientras que solo el 26 % lo considera apropiado.

Los estadounidenses afirman, con un 51 % frente a un 31 %, que las medidas de control del ICE están haciendo que las ciudades sean menos seguras en lugar de más.

Pero Trump, quien en su campaña prometió liderar una campaña de deportación masiva, se ha aferrado a su postura, poniendo especial énfasis en Minnesota, un estado gobernado por los demócratas que, erróneamente, afirmó creer haber ganado en tres elecciones presidenciales consecutivas.

Su administración planea enviar otros 1.000 agentes de inmigración al estado.

Trump amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección, una norma centenaria, para desplegar tropas estadounidenses en Minnesota si los líderes políticos locales “no impiden que los agitadores e insurrectos profesionales ataquen” a los agentes de inmigración.

Frey y otros líderes de Minnesota han respondido con una demanda acusando a los funcionarios federales de realizar arrestos sin orden judicial y de usar fuerza excesiva, mientras que Frey ha tenido una presencia constante en la televisión nacional y estatal.

“Esto es política de represalia”, declaró Frey a CNN en una entrevista. “Esto es drama. Es la peor expresión de la política de representación, que perjudica a la gente y nos hace menos seguros”.

Mientras la batalla legal se desarrolla detrás de escena, Frey ha estado al frente de la lucha por el sentimiento público, apareciendo con frecuencia en televisión.

Frey respondió cuando enfrentó una ronda inicial de críticas por parte de los republicanos que decían que su retórica era incendiaria.

“Lo siento mucho si ofendí sus orejas de princesa de Disney”, manifestó Frey a Kaitlan Collins de CNN la semana pasada. “Si hablamos de lo que es provocador, por un lado, tienes a alguien que soltó una palabrota. Por otro lado, tienes a alguien que mató a otra persona… Creo que la acción más provocativa es matar a alguien”.

Frey también ha recurrido a cadenas conservadoras como Fox News para argumentar que la administración sacó conclusiones precipitadas para defender inmediatamente al agente y no debería haber impedido que el estado investigara.

Mientras los demócratas buscan formas potentes de contrarrestar la represión federal de Trump contra las ciudades de tendencia demócrata, Frey ha surgido como un antídoto sorprendente: un alcalde del Medio Oeste con un mensaje agresivo sobre cómo contratacar a un presidente al que le quedan tres años de mandato.

“En un momento de crisis como este, en un momento en el que las comunidades están siendo aterrorizadas, hay que ponerse de pie con absoluta claridad, con un sentido de rectitud moral y de propósito, sin dar marcha atrás”, indicó el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, expresidente del partido en el estado de Minnesota y amigo de Frey desde hace mucho tiempo.

El conflicto con ICE es el último de una larga serie de crisis que ha enfrentado Minnesota en los últimos meses.

En junio pasado, la representante estatal Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados en su casa.

En agosto, dos niños murieron y 30 personas resultaron heridas en un tiroteo masivo en una iglesia de Minneapolis.

En las últimas semanas, el estado ha enfrentado una avalancha de críticas por las acusaciones de fraude generalizado en los programas sociales financiados con fondos federales, lo que ha llevado al gobernador demócrata Tim Walz a renunciar a la reelección.

El video del agente de ICE Jonathan Ross disparando y matando a Good ha provocado una división partidista, con legisladores y comentaristas republicanos argumentando que Ross estaba actuando en defensa propia y criticando la franqueza de Frey.

El representante Tom Emmer, republicano de Minnesota y líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, dijo a CNN que Frey era “una vergüenza” después de su declaración de la semana pasada.

“Jacob Frey es una vergüenza”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “Inmediatamente después de que un agente de ICE fuera atacado, se apresuró a mentir públicamente e incitar a más violencia contra las fuerzas del orden. Debe dejar de difamar a las fuerzas del orden y disculparse por sus mentiras”.

Cuando Frey les dijo a los agentes de ICE que se largaran de allí en una conferencia de prensa la semana pasada, la concejala Linea Palmisano se encogió de miedo. “¿Tenía que hacer eso?”, pensó.

Pero rápidamente se dio cuenta de que Frey hablaba en nombre de gran parte de la ciudad.

Esa noche, Palmisano le preguntó a su hijo de 14 años si había visto al alcalde en televisión. “Mamá, fue perfecto”, le contestó.

Durante el fin de semana, las madres en las gradas del partido de baloncesto de su hijo estaban entusiasmadas con el comentario de Frey. Una le envió un mensaje con una camiseta que había preparado con las palabras del alcalde, preguntándole si podía entregársela.

Ese mismo día, una amiga que asistía a una manifestación contra ICE le envió un mensaje de texto con la foto de un manifestante sosteniendo un cartel que simplemente decía: “Lo que dijo Frey”.

“No se dio cuenta en ese momento, pero realmente agarró el megáfono”, manifestó Palmisano sobre Frey. “En ese momento, Kristi Noem y Donald Trump ya habían empezado a sentar las bases. Y creo que lo que dijo saltó a la palestra como una refutación”.

En los días siguientes, Frey emergió como el rostro de la oposición a la ofensiva inmigratoria de Trump en Minnesota, criticando repetidamente las acciones de más de 2.000 agentes de ICE desplegados en su ciudad y sus alrededores.

Para Frey, el alcalde de 44 años que fue elegido por un estrecho margen para su tercer mandato en noviembre pasado, estas protestas recuerdan la primera vez que fue puesto bajo la atención nacional en 2020, cuando los disturbios civiles por el homicidio de George Floyd a manos de la policía se apoderaron de Minneapolis y se extendieron por todo Estados Unidos.

Frey enfrentó críticas tanto de la izquierda como de la derecha tras las protestas y la violencia que siguieron: los progresistas de la ciudad abuchearon ruidosamente al alcalde cuando se negó a apoyar la desfinanciación de la policía, mientras que Trump y los conservadores señalaron a los manifestantes que quemaron una comisaría de policía como evidencia de un Gobierno fallido.

“Creo que en 2020 nos encontramos en una situación en la que simplemente no había buenas opciones”, declaró Melvin Carter, quien fue alcalde de la vecina ciudad de St. Paul entonces. “Y tuvimos que intentar encontrar la manera de gestionar las mejores opciones entre las peores. Creo que el alcalde Frey lo hizo muy bien, francamente”.

Frey comentó a CNN que aprendió lecciones al manejar las protestas de Floyd que lo prepararon para este momento.

“No soy el mismo alcalde ni el mismo líder que era en 2019”, afirmó Frey. “Con el tiempo, aprendes que hay un largo camino. Y si haces lo correcto, aunque puede que no te aprecien en el momento —de hecho, podrías ganarte mucha ira—, con el tiempo la gente lo respeta”.

Frey y Palmisano fueron elegidos juntos por primera vez para el concejo municipal en 2013. Ambos son aliados políticos y representan al ala más moderada del Partido Demócrata, mientras que los progresistas tienen mayoría en el concejo.

Palmisano admitió que ella y Frey comparten una tendencia a decir palabrotas, recordando cuando su hija de 4 años aprendió a decir “que les jo***”. Pero esas eran conversaciones privadas. El comentario de Frey del jueves se emitió en televisión nacional.

Aun así, dijo, el enfoque confrontativo de Frey hacia la administración Trump es consistente con su carácter.

Palmisano describió al alcalde como alguien que “literalmente corre contra los abusadores”.

Agregó que Frey —un corredor de largas distancias que creció en el norte de Virginia, estudió derecho en la Universidad de Villanova y se mudó a Minneapolis después de graduarse cuando se enamoró de la ciudad durante una visita en 2009 para el Maratón de las Ciudades Gemelas— una vez persiguió a un hombre que había huido tras abuchearlo en un parque porque el alacalde quería entablar una conversación.

“Cuando la gente quiere ser troll desde lo que cree que es una distancia segura, se enfrenta a Jacob Frey en la cara”, indicó. “Así que no me sorprende en absoluto que, sin importarle su seguridad, se lanzara contra Donald Trump”.

En 2020, la negativa de Frey a apoyar el movimiento para desfinanciar a la policía enfureció a los progresistas y provocó un feroz desafío en su candidatura a la reelección en 2021. En noviembre de 2025, volvió a rechazar por poco un desafío de la izquierda, ganando un tercer mandato por un 53 % frente a un 47 %.

En 2021, Frey se opuso a una propuesta electoral para reformar la policía en la ciudad tras la muerte de Floyd, la cual fue rechazada por los votantes de Minneapolis.

Frey y la ciudad colaboraron con el Departamento de Justicia para acordar reformas policiales en las últimas semanas del Gobierno de Biden. Cuando el de Trump canceló el acuerdo en mayo, Frey se apresuró a declarar que la ciudad respaldaría los cambios en la policía.

“Hizo malabarismos con los intereses de sus electores y del departamento de policía en el que se apoya para mantener la ciudad segura”, describió Kristen Clarke, exjefa de la División Civil del Departamento de Justicia, que llegó al acuerdo con la ciudad.

Minnesota también ha recurrido a los tribunales para intentar detener la ofensiva inmigratoria de la administración Trump.

Esta semana, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y las Ciudades Gemelas demandaron a Noem y a la administración Trump para intentar bloquear el aumento de agentes de ICE, alegando que la operación de inmigración equivalía a “una invasión federal de las Ciudades Gemelas”.

Un juez federal se negó el miércoles a emitir una orden de restricción temporal como solicitaban los funcionarios de Minnesota, solicitando más respuestas antes de emitir un fallo y señalando que la demanda presenta “cuestiones un tanto fronterizas en el derecho constitucional”.

Frey declaró a CNN que los líderes de Minnesota estaban explorando todas las vías posibles para contratacar al Gobierno federal. “Hay que usar las herramientas a nuestro alcance, y sobre todo apoyarse en la ley y la Constitución, que está firmemente de nuestro lado, porque lo que estamos viviendo ahora mismo se siente realmente como una invasión”, sostuvo.

Carter, quien dejó el cargo de alcalde de St. Paul este año, manifestó que una de las lecciones que los líderes de la ciudad aprendieron tras la muerte de Floyd fue la necesidad de difundir su mensaje y ser una “presencia constante”.

“¿Cómo podemos seguir comunicándonos, aunque no tenga nada nuevo que decir, de una manera que al menos ayude a la gente a sentirse segura y a prepararse para lo que viene?”, preguntó Carter. “Veo que el alcalde Frey se comunica de forma muy intencionada y constante”.

Aunque el perfil nacional de Frey se ha elevado y Walz ha terminado su campaña de reelección, Frey aseguró a CNN que no está interesado en postularse para un cargo más alto.

“Tengo un trabajo que hacer aquí”, afirmó.

