El 75 % de los estadounidenses se opone al intento de EE.UU. de controlar Groenlandia, según una encuesta de CNN

Tres cuartas partes de los estadounidenses dicen oponerse a que Estados Unidos intente tomar el control de Groenlandia, según una…

Tres cuartas partes de los estadounidenses dicen oponerse a que Estados Unidos intente tomar el control de Groenlandia, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS, lo que indica que el impulso del presidente Donald Trump para expandir el territorio estadounidense enfrenta fuertes vientos en contra entre el público.

La encuesta revela que solo el 25 % de los estadounidenses está a favor de que Estados Unidos intente tomar el control del territorio danés. Incluso los partidarios del presidente están divididos de forma casi igualitaria: el 50 % de los republicanos y los independientes con inclinaciones republicanas lo apoyan y el 50 % se opone. Los demócratas y los independientes con inclinaciones demócratas se oponen firmemente a la medida: el 94 % se opone en general, incluyendo un 80 % que se opone firmemente. Aproximadamente 8 de cada 10 independientes que no se identifican con ninguno de los dos partidos también se oponen.

Trump declaró el miércoles en su red social Truth Social que cualquier cosa que no sea el control estadounidense de Groenlandia es inaceptable. El mensaje se produjo antes de una reunión en la Casa Blanca entre funcionarios daneses, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, que pareció poco propicia para acercar a ambas partes a un acuerdo.

La encuesta encuentra poco apetito por una política más amplia de expansionismo estadounidense, incluso mientras Trump elogia la captura militar del presidente venezolano Nicolás Maduro –declarando después que Estados Unidos ahora “gobernaría” el país– y amenaza al liderazgo de Irán por su violenta represión de las protestas callejeras.

Casi seis de cada diez estadounidenses están preocupados por la excesiva influencia de Trump en su intento de expandir el poder de Estados Unidos sobre otros países. Solo un tercio considera que sus esfuerzos en ese sentido han sido acertados. Y la mayoría (55 %) afirma que ya se ha excedido al utilizar las fuerzas armadas estadounidenses para lograr sus objetivos. Un porcentaje cada vez mayor afirma que las decisiones de política exterior de Trump durante este mandato han perjudicado la imagen de Estados Unidos en el mundo: el 57 % lo afirma ahora, frente al 53 % del verano pasado.

En total, el 52 % se opone a la decisión de Estados Unidos de emprender acciones militares en Venezuela, mientras que el 48 % la apoya. Existía una preocupación generalizada por la estabilidad del gobierno venezolano y la sensación de que el ejército estadounidense estaría involucrado durante mucho tiempo.

Ante la visita programada de la líder opositora venezolana María Corina Machado a la Casa Blanca el jueves, existe una oposición más amplia (58 %) a los esfuerzos de Estados Unidos por controlar las acciones del gobierno en Venezuela ahora que Maduro ha sido destituido. En esta pregunta, la oposición fuerte supera al apoyo fuerte (31 %) frente al 13 %.

La mayoría de los estadounidenses no confían en que la acción de Estados Unidos en Venezuela resulte en un gobierno estable en ese país dentro de un año, y alrededor de dos tercios dicen que es al menos algo probable que la acción conduzca a un despliegue a largo plazo de tropas estadounidenses allí.

Las opiniones partidistas sobre la acción militar inicial en Venezuela son contradictorias: el 80 % de los demócratas y los independientes con inclinaciones demócratas se oponen a la acción, mientras que el 80 % de los republicanos y los independientes con inclinaciones republicanas la apoyan. Sin embargo, los demócratas se oponen con mayor firmeza a los esfuerzos de Estados Unidos por controlar el gobierno venezolano tras la destitución de Maduro y comparten una visión más alineada del uso del ejército por parte de Trump y de sus esfuerzos por expandir el poder estadounidense sobre otros países. La mayoría de los estadounidenses alineados con los demócratas (58 %) se opone firmemente a los esfuerzos por controlar el gobierno venezolano, mientras que solo el 28% de los estadounidenses alineados con los republicanos se muestra firmemente a favor.

Los resultados también sugieren que la mayoría de los estadounidenses ven el acceso de Estados Unidos al petróleo venezolano y una demostración del poder militar de Estados Unidos como factores clave en la decisión de Estados Unidos de tomar medidas en Venezuela, mientras que menos ven algunas de las razones declaradas por el gobierno para actuar (llevar a Maduro a juicio en Estados Unidos o reducir el tráfico de drogas a Estados Unidos) como factores importantes.

Solo el 26 % dice que mejorar la vida del pueblo venezolano fue un factor importante en la decisión de Estados Unidos de actuar.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS en línea y por teléfono del 9 al 12 de enero entre una muestra nacional aleatoria de 1209 adultos. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de ±3,1 puntos porcentuales.

Edward Wu de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.